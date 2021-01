Pendant la majeure partie d’un an, les 45 millions d’emprunteurs du pays ayant une dette fédérale sur les prêts étudiants se sont retrouvés dans une situation confortable.

Cette stagnation relâchée a commencé en mars dernier lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a ordonné au ministère de l’Éducation de permettre aux emprunteurs de cesser d’effectuer des paiements sur leurs prêts étudiants fédéraux tout en gelant les intérêts dans le cadre des efforts de secours contre les coronavirus. L’administration Biden a prolongé cette pause jusqu’en septembre avec un décret du premier jour.

Cette décision visait à aider les emprunteurs à utiliser leur argent pour des coûts plus urgents comme l’épicerie ou même le loyer. Les plus ambitieux peuvent même avoir commencé à épargner, mais une pause n’est pas un arrêt. Alors que le Congrès se bat pour le plan de relance de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden ou pour condamner Trump, les emprunteurs n’ont toujours pas de réponses à leurs questions qui ne cessent de s’accumuler.

Parmi eux, combien de temps durera la pause? Et est-il logique de payer les dettes maintenant alors que la possibilité d’une remise de prêt est sur la table?

Bien que le gouvernement fédéral ait facilité la tâche aux emprunteurs pour sauter leurs paiements, il n’a pas précisé aux emprunteurs ce qui allait suivre. Le pardon peut sembler la prochaine étape naturelle, mais les républicains et les démocrates ne sont pas d’accord sur l’équité d’un tel plan. Cela a laissé les emprunteurs tracer leur propre chemin, et la plupart ont emprunté le chemin de la moindre résistance.

Les étudiants devraient-ils payer leurs dettes de prêts étudiants maintenant – ou attendre?

«Pour effectuer un paiement sur vos prêts, vous deviez faire quelque chose de manière proactive», a déclaré Mark Kantrowitz, auteur de cinq livres sur les bourses et l’aide financière. « Alors que si vous ne faisiez rien, vous étiez automatiquement dans la pause de paiement et l’exonération des intérêts. »

Et Travis Smith semble être l’une de ces personnes proactives. Il a choisi d’utiliser la période de pause pour essayer de rembourser de manière agressive sa dette restante de 30 000 $. Cela s’est traduit par des paiements d’environ 2 000 $ à 3 500 $ par mois.

Smith, un étudiant au doctorat à l’Université de l’Indiana à Bloomington qui travaille également dans le département des sports, a déclaré que sa femme et lui étaient en train de rembourser toutes leurs dettes lorsque la pause a commencé. Alors ils vivent de son salaire et dirigent ses gains vers la dette.

«J’en ai simplement assez que le principal ne change jamais sur les prêts», dit-il. « Nous savions à quel point c’était important de pouvoir renverser le directeur, alors j’espère que les autres le reconnaîtront aussi. »

Le principal est généralement le montant initial qu’un emprunteur a accepté de rembourser.

Kantrowitz a déclaré que le taux de zéro pour cent signifie que les emprunteurs qui effectuent des paiements peuvent réduire leurs prêts plus rapidement. Mais cela ne signifie pas que tous les emprunteurs bénéficieraient le plus de cette voie.

Dans un programme de remise de prêt? Repensez vos paiements.

Plus précisément, ceux qui sont inscrits à des programmes de remise de prêts peuvent vouloir repenser leurs paiements. Ces programmes exigent des emprunteurs qu’ils effectuent un certain nombre de paiements avant l’annulation de leur dette. En vertu du moratoire actuel, ces emprunteurs n’ont pas eu à effectuer ces paiements, mais ils reçoivent toujours un crédit pour eux à chaque cycle.

« Cela leur donne une annulation partielle de leur prêt », a déclaré Kantrowitz.

Peter Orlowicz, un avocat du gouvernement fédéral, a adopté cette approche. Il a dit qu’il avait une dette étudiante d’environ 310 000 $. Il est également dans les deux ans suivant l’annulation de sa dette dans le cadre du programme de pardon des prêts de service public du gouvernement.

Ce programme qui permet aux gens de travailler dans des emplois admissibles pour, par exemple, le gouvernement ou un organisme sans but lucratif. Après 120 paiements admissibles, le gouvernement fédéral est censé annuler la dette. D’autres plans de remboursement du gouvernement exigent des emprunteurs qu’ils effectuent des paiements en fonction de leur revenu pendant 20 à 25 ans, après quoi leur dette est censée être annulée.

Les paiements d’Orlowicz s’élevaient à environ 950 dollars par mois et il a déclaré qu’il était facile de décider de rediriger cet argent vers d’autres coûts associés au maintien à la maison pendant la pandémie, y compris la livraison de nourriture.

« Mes paiements ne couvrent pratiquement pas plus que les intérêts normalement », a-t-il déclaré. « Et le montant que je paierais pendant la pause n’aura pas un impact significatif sur le montant total impayé, je n’ai vu aucun avantage à effectuer des paiements volontairement. »

Pour les autres emprunteurs, le remboursement peut sembler être une question morale. Nicholas Grayson a déclaré que le choix était simple à faire. Le gouvernement ne demandait pas de remboursement, alors il ne paie pas.

Grayson, qui travaille sur le site Web de jeux vidéo et de culture Fanbyte, a déclaré qu’il avait plutôt utilisé l’argent qu’il aurait payé pour ses prêts pour améliorer sa vie et celle de son partenaire pendant la pandémie. Cela comprend des améliorations à la maison.

Grayson, qui est allé à l’Université de San Francisco, a déclaré qu’il devait environ 175 000 $ en dette étudiante. Environ 25 000 $ de ce montant sont à son nom et le reste est sous forme de prêts fédéraux que sa mère a contractés pour lui.

Il a dit qu’il suivait un programme de remboursement basé sur le revenu. Mais lui et d’autres jeunes emprunteurs minoritaires qu’il connaît abordent leur dette avec la mentalité de «nous mourrons avant que les prêts ne soient remboursés, soit ils tomberont quand nous aurons la quarantaine».

Signalé précédemment:Biden poursuit le gel des paiements et demande au Congrès d’effacer la dette

La remise des prêts étudiants est-elle la prochaine?

Le président Biden a évité de promettre d’annuler la dette étudiante par le biais d’une action de l’exécutif, et a plutôt déclaré qu’il soutenait le Congrès en annulant 10000 dollars de dette de prêt étudiant.

Les défenseurs des étudiants emprunteurs ont poussé Biden à annuler la dette par le biais d’une action de l’exécutif, y compris le nouveau chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, D-New York, et Elizabeth Warren, D-Massachusetts. Ils ont poussé un plan qui annulerait 50 000 $ de dette d’études.

Et un récent sondage réalisé par Morning Consult a révélé qu’un peu plus de la moitié des adultes ont déclaré qu’ils soutiendraient fortement ou plutôt 10 000 $ en annulation de prêt.

Ce soutien était plus populaire parmi les démocrates, dont près de 75% soutiennent fortement ou plutôt la mesure, par rapport aux républicains, dont 54% s’opposent au plan.

Betsy DeVos, l’ancienne secrétaire à l’éducation, était également opposée à une annulation généralisée des prêts. En décembre 2020, elle a déclaré qu’il était injuste de demander aux Américains qui n’étaient pas allés à l’université de subventionner les coûts de ceux qui l’avaient fait. Cela fait écho à la critique bipartisane de l’annulation de prêt de manière plus générale, à savoir que l’annulation des prêts profiterait injustement à ceux qui ont une formation universitaire et qui gagnent généralement plus en conséquence. Et l’annulation de la dette une fois ne l’empêcherait pas de s’accumuler à l’avenir.

Les rapports montrent que le diplômé moyen d’un programme de quatre ans détient une dette d’études d’environ 30 000 $, mais la majorité des emprunteurs qui sont en défaut de paiement détiennent moins de 10 000 $. (Il y a environ 1,56 billion de dollars dans le portefeuille de prêts étudiants fédéraux du pays.)

Et le pardon de 10000 dollars ne se traduirait pas nécessairement par une baisse des paiements mensuels, a déclaré Kantrowitz. (Bien que les emprunteurs qui recherchent des options de paiement mensuel moins élevées disposent d’une série de programmes de remboursement en fonction du revenu auxquels ils peuvent adhérer.)

Pour Grayson, 10 000 $ de pardon se sentent comme une goutte dans le seau. Son plan axé sur le revenu le rendrait admissible au pardon dans 20 ans, mais les paiements pour autant, a-t-il dit, affecteront la qualité de sa vie.

Il a dit que le gouvernement annulera probablement la majorité de ce qu’il doit, alors pourquoi ne pas le pardonner maintenant? Et c’est une question que plus d’emprunteurs se poseront probablement quand et si leurs paiements reprendront.