Trump et Biden gagnent NH ; Le ministère de l’Éducation va corriger l’erreur FAFSA : NPR

Bonjour. Vous lisez la newsletter Up First. S’abonner ici pour le recevoir dans votre boîte de réception, et écouter au podcast Up First pour toutes les nouvelles dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

Les meilleures histoires du jour

L’ancien président Donald Trump a remporté la primaire du New Hampshire, ce qui le rapproche encore davantage de l’obtention de l’investiture républicaine. Alors que le New Hampshire était considéré comme la meilleure chance pour Nikki Haley de perturber son élan, l’ancien ambassadeur de l’ONU a déclaré hier soir à ses partisans que “cette course est loin d’être terminée”. Lire plus de points à retenir ici.

NPR Tamara Keith raconte En premier du New Hampshire – que Trump a remporté malgré sa grande part d’indépendants – que Haley a besoin d’un « changement radical dans le comportement électoral républicain » pour le renverser.

– que Trump a remporté malgré sa grande part d’indépendants – que Haley a besoin d’un « changement radical dans le comportement électoral républicain » pour le renverser. Le Nevada est le prochain État à voter, mais Haley se concentre déjà sur son État d’origine, la Caroline du Sud, où elle est à la traîne dans les sondages. Ashley Lopez de NPR dit que l’État a “une marque très différente de républicain“, ajoutant que les électeurs républicains ne recherchent pas d’alternative à Trump.

mais Haley se concentre déjà sur son État d’origine, la Caroline du Sud, où elle est à la traîne dans les sondages. Ashley Lopez de NPR dit que l’État a “une marque très différente de républicain“, ajoutant que les électeurs républicains ne recherchent pas d’alternative à Trump. NPR a analysé les chiffres et a constaté que le premier candidat à la présidentielle à avoir bloqué sa nomination était John Kerry en février 2004. Consultez cette chronologie pour plus de détails.

basculer la légende Pablo Martínez Monsivais/AP

Pablo Martínez Monsivais/AP

Le président Joe Biden a remporté la primaire démocrate en tant que candidat inscrit. Son nom ne figurait pas sur le bulletin de vote imprimé en raison d’un différend entre l’État et le parti national sur le calendrier des primaires. Le représentant Dean Phillips, D-Minn., a saisi l’occasion pour lancer un défi à long terme, ce qui a incité la campagne populaire de l’État à écrire au nom de Biden. Phillips s’est classé deuxième.

Le ministère américain de l’Éducation dit à NPR qu’il corrigera une erreur mathématique avec son application gratuite d’aide fédérale aux étudiants (FAFSA) qui aurait coûté aux étudiants 1,8 milliard de dollars en aide fédérale. Le problème est le résultat d’une refonte du formulaire imposée par le Congrès. ne s’est pas ajusté à l’inflation.

Le département dit qu’il le réparera à temps pour l’année scolaire 2024-2025, mais n’a pas précisé comment. Les experts en aide financière et les administrateurs des collèges affirment qu’il pourrait soit essayer de corrigez-le avant d’envoyer les données FAFSA des étudiants aux collèges, ou envoyez des données erronées pour le moment et promettez de les mettre à jour plus tard.

Le planificateur de résolution de Life Kit



basculer la légende Malte Mueller/Getty Images/fStop

Malte Mueller/Getty Images/fStop

Ce mois-ci, nous mettons en lumière certaines des résolutions les plus populaires du Nouvel An. Trouvez une résolution et respectez-la toute l’année avec Planificateur de Life Kit.

Faites de 2024 l’année où vous entretenez vos relations. Que vous soyez prêt à passer à l’étape suivante avec votre partenaire, que vous en recherchiez toujours un ou que vous soyez satisfait de la vie de célibataire, laissez-vous aller Kit de vie vous soutenir:

Obtenez plus de conseils relationnelsy compris comment entretenir des amitiés professionnellesdépenser plus du temps de qualité avec vos enfants et être un meilleure tante ou oncle avec Kit de viec’est planificateur de résolutions.

De nos hôtes



basculer la légende Éditions Grand Central

Éditions Grand Central

Cet essai a été rédigé par Michel Martin. Elle anime Morning Edition et Up First. Elle a déjà animé Weekend All Things Considered, le podcast Consider This Saturday et Tell Me More.

J’ai demandé à mon groupe de discussion interne pour jeunes adultes s’ils avaient déjà entendu parler de Playboy ; voici ce que la génération Z m’a dit :

The Girl : Des photos de filles, pas du porno mais des photos provocantes. Comme une blague. Les gens sont comme des lapins Playboy pour Halloween.

The Boy : Des filles sexy se font dire par des hommes quoi faire. Lingerie. Principalement des filles sexy. Une grosse affaire à l’époque.

Une grande affaire à l’époque est vraie. Le magazine pour hommes fondé par Hugh Hefner était une TRÈS grosse affaire dans les années 60 et 70 pour ses pages centrales nues sur papier glacé, mais aussi, oui, pour ses reportages longs, ses fictions de premier ordre, son soutien vocal à des causes libérales comme les droits LGBTQ+ et légalisation de la marijuana. La maison de Hefner à Los Angeles, le Playboy Mansion, était un haut lieu des célébrités. Bien sûr, beaucoup de gens considéraient toute la scène comme sexiste et dégradante… parce que, duh.

Lors d’un de mes premiers voyages en tant que journaliste, je séjournais près du phare Playboy à Chicago, et même maintenant, je me souviens de sa façade élégante. Ce n’est pas mon truc, mais je comprenais pourquoi c’était le truc de certaines personnes.

Mais c’est une des raisons pour lesquelles j’étais intéressé à lire les nouveaux mémoires de Crystal Harris Hefner, troisième épouse de Hefner et désormais veuve. Qu’y avait-il derrière cette façade ?

Cela ne vous choquera peut-être pas de savoir qu’il y avait vraiment de la laideur derrière cette image brillante, mais ce qui m’a fasciné, c’est pourquoi, jusqu’en 2008, une année où les femmes se présentaient à la présidence, dirigeaient des entreprises, étaient allées sur la lune, avaient établi des records olympiques – était une jeune femme instruite comme Crystal prête à se déguiser en femme de chambre sexy pour faire la fête au manoir, à se faire repérer parmi la foule par les gardes de sécurité de Hef, à se mourir de faim, à se modifier chirurgicalement, tout ça. … juste pour faire partie de cette foule ?

Intéressé? Moi aussi.

3 choses à savoir avant de partir



basculer la légende Jaap Buitendijk, Warner Bros. / Melinda Sue Gordon, Universal Pictures

Jaap Buitendijk, Warner Bros. / Melinda Sue Gordon, Universal Pictures

Oppenheimer a dominé les nominations aux Oscars comme prévu, même s’il y avait aussi plein de camouflets et de surprises. Le Los Angeles Times licencié près d’un quart de sa rédaction, la dernière d’une vague de licenciements majeurs dans les médias. Billy Joel dit qu’il sortira sa première nouvelle chanson en près de deux décennies – appelé «Rallumez les lumières” – en février.

Ce bulletin d’information a été édité par Majd Al-Waheidi. Suzanne Nuyen…