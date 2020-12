Avec le statut de président élu de Joe Biden assuré et sa nomination imminente d’un procureur général, le rétablissement du bon fonctionnement de notre ministère de la Justice et la confiance du public dans notre état de droit sont désormais au centre des préoccupations. Ces défis ne sont pas moins urgents ou importants que de s’attaquer à la crise du COVID-19, de renforcer notre économie ou de rétablir notre leadership sur la scène mondiale.

Mais après quatre ans d’un président qui aspire ouvertement à l’autocratie, et deux ans d’un procureur général qui a utilisé ses nombreux pouvoirs officiels pour faire avancer cet objectif et saper le principe fondamental de notre système juridique selon lequel personne n’est au-dessus des lois, c’est facile. se demander par où commencer dans le monde. Et des analyses réfléchies portant sur d’éventuels changements statutaires et structurels, visant à empêcher ces malfaiteurs de faire des ravages à l’avenir, n’ont fait que rendre la tâche plus accablante.

Retour au playbook des 50 dernières années

La tâche immédiate de l’administration Biden est de mettre sur le terrain un DOJ qui puisse gagner la confiance du public parce qu’il le mérite manifestement. La bonne nouvelle est que c’est une évidence, pas une mission impossible. Oui, de graves problèmes à long terme nous attendent si l’Amérique ne parvient pas dans les années à venir à un large consensus pour rejeter les dirigeants profondément malhonnêtes qui n’honoreront pas un système juridique qui ne tolère pas un traitement spécial pour quelques-uns.

Mais la tâche urgente à court terme de rétablir le bon fonctionnement du ministère de la Justice et de garantir la confiance dans l’état de droit de ceux qui sont alarmés par les événements de ces dernières années est beaucoup moins décourageante. C’est principalement parce que la plupart des besoins en ce moment sont simplement de revenir au livre de jeu du dernier demi-siècle – des procédures, des traditions et des normes inspirées par Edward Levi et Griffin Bell après Watergate, et cimentées par des générations de dirigeants et d’avocats au cours des années suivantes. décennies.

Essentiellement, cela revient à faire demi-tour face à l’inconduite généralisée du président Donald Trump et du procureur général William Barr, et à un retour aux principes fondamentaux qui ont longtemps guidé le ministère. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est que le nouveau procureur général, avec le soutien vocal du président élu, offre à la nation un moment d’enseignement prolongé réaffirmant six normes clés que cette administration a travaillé si dur pour saper.

►La loi s’applique de la même manière à tout le monde, et personne n’est au-dessus de la loi, pas même le président. La priorité absolue doit être le traitement impartial de chacun, sur la base d’une juste appréciation des faits et du droit. Toute apparence d’influence ou usage de l’autorité officielle pour promouvoir les intérêts politiques de quiconque doit être scrupuleusement évité.

►Les communications entre la Maison Blanche et le ministère de la Justice doivent être guidées, comme dans les administrations précédentes, par un mémorandum écrit ou un arrêté définissant et limitant les types de contacts appropriés. La conduite de la Maison Blanche pour influencer le traitement des affaires pénales doit être évitée dans pratiquement tous les cas.

►Les plus grands atouts du DOJ sont les hommes et les femmes dévoués de son personnel de carrière, dont (selon les termes d’Edward Levi) «le zèle et la détermination, et… le souci d’équité et d’impartialité» sont indispensables. Le personnel de carrière ne fonctionne pas comme des agents libres non responsables, mais dans le cadre d’un processus de prise de décision établi et structuré dans lequel les actions proposées sont sujettes à examen, souvent à plusieurs niveaux et par des personnes nommées par la carrière et par les politiques.

Contrôles de soutien sur le pouvoir exécutif

►La rigueur, la transparence et la régularité de ces processus ministériels, et le fait d’éviter dans toute la mesure du possible des interventions ponctuelles inexplicables d’en haut pour changer les résultats, sont des attributs importants des opérations du MJ qui suscitent la confiance du public.

►Le ministère doit soutenir pleinement les inspecteurs généraux, les conseillers spéciaux et les dénonciateurs, qui peuvent tous jouer un rôle important dans la dénonciation des actes répréhensibles du gouvernement. Ils ne sont que l’ennemi d’un département qui a verrouillé les armes avec un président infâme dans sa quête d’un pouvoir incontrôlé.

►Enfin, le DOJ doit respecter les freins et contrepoids constitutionnels sur le pouvoir exécutif, y compris le droit du Congrès de refuser l’appropriation des fonds demandés par le président (la fin de course de Trump pour financer son mur frontalier est actuellement devant la Cour suprême); l’exercice raisonnable des pouvoirs de contrôle du Congrès (et non « nous combattons toutes les assignations à comparaître », comme l’a dit Trump); et le large pouvoir de contrôle judiciaire sur les actions du pouvoir exécutif. Les conflits que suscitent ces contrôles doivent être résolus sur le fond de chaque instance, non déniés catégoriquement sur la base de prérogatives présidentielles absolues.

Pour tout avocat de Rip Van Winkle DOJ assez chanceux pour avoir dormi au cours des quatre ou même deux dernières années, cela semblera une liste ho-hum – rien de nouveau basé sur des décennies de pratique. Mais les phrases ici traitent toutes et corrigent les déprédations spécifiques commises par Trump et Barr, y compris la clémence envers les alliés de Trump, sapant les professionnels du DOJ et éludant la surveillance. Ainsi, tout en n’épuisant sûrement pas les ambitions ultimes de l’administration Biden pour le ministère de la Justice, faire simplement ce que nous avons toujours fait fera beaucoup.

Donald Ayer a été procureur américain et principal sous-solliciteur général dans l’administration Reagan et sous-procureur général sous George HW Bush. Suivez-le sur Twitter: @ DonaldAyer6