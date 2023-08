Trump et 18 alliés inculpés en Géorgie pour ingérence dans les élections de 2020

Donald Trump et 18 alliés ont été inculpés lundi en Géorgie pour avoir comploté pour annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État, les procureurs se tournant vers un statut normalement associé aux gangsters pour accuser l’ancien président, des avocats et d’autres collaborateurs de premier plan dans un vaste complot criminel visant à le maintenir au pouvoir.

L’acte d’accusation de 97 pages détaille des dizaines d’actes de Trump et de ses alliés pour annuler sa défaite dans l’État du champ de bataille, y compris harceler le secrétaire d’État républicain de Géorgie pour trouver suffisamment de voix pour le garder au pouvoir, harceler les fonctionnaires avec de fausses allégations de fraude électorale et tenter de persuader les législateurs géorgiens d’ignorer la volonté des électeurs et de nommer une nouvelle liste d’électeurs des collèges électoraux favorables à Trump. Il décrit également un plan pour falsifier les machines à voter dans un comté de Géorgie et voler des données.

« Trump et les autres accusés accusés dans cet acte d’accusation ont refusé d’accepter que Trump ait perdu, et ils ont sciemment et délibérément rejoint un complot visant à modifier illégalement le résultat de l’élection en faveur de Trump », indique l’acte d’accusation publié lundi soir par le bureau du comté de Fulton. Procureur de district Fani Willis.

Parmi les autres accusés figuraient l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows ; l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani ; et un responsable du ministère de la Justice de l’administration Trump, Jeffrey Clark, qui a poursuivi ses efforts pour annuler sa défaite électorale en Géorgie. Plusieurs autres avocats qui ont conçu des idées juridiquement douteuses visant à annuler les résultats, dont John Eastman, Sidney Powell et Kenneth Chesebro, ont également été inculpés.

Willis a déclaré que les accusés seraient autorisés à se rendre volontairement avant midi le 25 août. Elle a également déclaré qu’elle prévoyait de demander une date de procès dans les six mois.

Le document décrit l’ancien président des États-Unis, l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, les avocats de Trump et l’ancien maire de New York comme des membres d’une « organisation criminelle » faisant partie d’une « entreprise » qui opérait en Géorgie et dans d’autres États – langage qui évoque les opérations des patrons de la mafia et des chefs de gangs.

L’acte d’accusation met fin à un nombre remarquable d’affaires pénales – quatre en cinq mois, chacune dans une ville différente – qui serait intimidante pour n’importe qui, sans parler d’un accusé qui se présente simultanément à la présidence.

Cela survient à peine deux semaines après que l’avocat spécial du ministère de la Justice l’a inculpé dans un vaste complot visant à annuler les élections, soulignant comment les procureurs, après de longues enquêtes qui ont suivi l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain, ont maintenant, deux et un- six mois plus tard, a pris des mesures pour tenir Trump responsable d’une attaque contre les fondements de la démocratie américaine.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, au centre, prend la parole au centre gouvernemental du comté de Fulton lors d’une conférence de presse, le lundi 14 août 2023, à Atlanta. Donald Trump et plusieurs alliés ont été inculpés en Géorgie pour avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 dans l’État. (AP Photo/John Bazemore)

Le réseau tentaculaire d’accusés dans l’affaire Géorgie – 19 au total – se distingue de l’affaire plus ciblée portée par l’avocat spécial Jack Smith, qui jusqu’à présent ne nomme Trump que comme accusé.

Le cas de la Géorgie se démarque également car, contrairement aux deux poursuites fédérales auxquelles il fait face, Trump n’aurait pas la possibilité d’essayer de se pardonner s’il était élu président ou de contrôler le résultat en nommant un procureur général qui pourrait théoriquement le faire disparaître.

Alors que les actes d’accusation s’accumulent, Trump – le principal candidat républicain à la présidence en 2024 – invoque souvent sa distinction en tant que seul ancien président à faire face à des accusations criminelles. Il fait campagne et collecte des fonds autour de ces thèmes, se présentant comme la victime des procureurs démocrates à sa recherche.

Les alliés républicains se sont à nouveau rapidement ralliés à la défense de Trump. « Les Américains voient à travers cette imposture désespérée », a écrit le président de la Chambre, Kevin McCarthy, sur la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Les chefs d’accusation contre Trump incluent la violation de l’acte des organisations influencées et corrompues par les racketteurs, ou RICO, ainsi que d’autres crimes tels que le complot en vue de commettre des faux et le complot en vue de commettre de fausses déclarations.

L’acte d’accusation accuse Trump d’avoir fait de fausses déclarations et écrits pour une série d’affirmations qu’il a faites au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger et à d’autres responsables électoraux de l’État le 2 janvier 2021, notamment que jusqu’à 300 000 bulletins de vote « ont été mystérieusement déposés dans les listes ». lors des élections de 2020, que plus de 4 500 personnes ont voté sans être inscrites sur les listes d’inscription et qu’un agent électoral du comté de Fulton, Ruby Freeman, était un « escroc professionnel du vote ».

L’acte d’accusation mentionne également la désormais tristement célèbre session du 18 décembre 2020 au bureau ovale, où des alliés de Trump, dont Sidney Powell et Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale, ont proposé d’ordonner à l’armée de saisir les machines à voter et de nommer un procureur spécial pour enquêter. allégations de fraude électorale en Géorgie et dans d’autres États cruciaux que Trump avait perdus.

Les procureurs disent que la réunion à la Maison Blanche, qui comprenait Giuliani, faisait partie d’un effort pour « influencer le résultat » de l’élection. Quelques jours plus tard, selon les procureurs, Meadows s’est rendu dans le comté de Cobb et a tenté d’observer un audit de correspondance de signature en cours « malgré le fait que le processus n’était pas ouvert au public ». Plusieurs fonctionnaires de l’État ont empêché le chef d’état-major de l’époque d’entrer dans la zone interdite.

———-

les rédacteurs de l’Associated Press Jeffrey Martin, Brynn Anderson et Bill Barrow à Atlanta ; Jill Colvin et Michael R. Sisak à New York ; Russ Bynum à Savannah, Géorgie ; Alanna Durkin Richer à Boston; Farnoush Amiri à Washington ; Rebecca Boone à Boise, Idaho; Denise Lavoie à Richmond, Virginie; et Lea Skene à Baltimore ont contribué à ce rapport.