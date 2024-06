Trump est un « petit garçon effrayé en ce moment »

L’ancien membre du Congrès républicain Denver Riggleman a tiré la sonnette d’alarme sur la manière dont la condamnation de Donald Trump jeudi pourrait galvaniser la base de l’ancien président pour qu’elle se rallie à lui.

Mais cela ne veut pas dire qu’il a eu des paroles aimables à l’égard du premier président américain de l’histoire à être un criminel reconnu coupable.

«C’est un lâche. Et le gars n’aime pas se défendre. Il veut que d’autres personnes le fassent à sa place, comme nous l’avons vu le 6 janvier. Riggleman a raconté Raw Story. «L’instinct de base de Donald Trump est de se cacher derrière les murs de Mar-a-Lago ou là où se trouvent ses maisons et de laisser les courtisans sortir et se battre. Alors il a peur. Il est un peu un petit garçon en ce moment.

Trump a été reconnu coupable jeudi lors de son procès criminel pour dissimulation d’argent et ingérence électorale à Manhattan, faisant de lui le premier ancien président de l’histoire à être un criminel reconnu coupable.

Trump risque potentiellement une peine d’emprisonnement après que le jury soit revenu avec un verdict unanime parmi les 34 chefs d’accusation auxquels il a été accusé.

C’était le deuxième jour des délibérations jeudi après que le panel a commencé la lourde tâche un jour avant. Le jury a délibéré pendant environ 9 heures et demie au total : environ 4 heures et demie le mercredi et cinq heures le jeudi.

Le Parti républicain actuel va cependant se redresser, a-t-il prévenu.

«Nous allons voir le concours vice-présidentiel commencer, et vous verrez des messages coordonnés du (Comité national de campagne républicaine), du (Comité national républicain) et de l’équipe de whip (du Parti républicain de la Chambre). Et vous allez les voir sortir avec exactement le même message », a-t-il déclaré.

Et si une condamnation nuirait à Trump en novembre ? Riggleman n’est pas convaincu que ce sera le cas.

«Je ne vois tout simplement pas que cela ait un impact sur les sondages. Pas même un incident. C’est un autre jour. Juste un autre jour », a-t-il déclaré au média. «J’espère juste qu’il y a encore suffisamment de sérieux au Congrès, à droite et au sein du Parti républicain, pour reconnaître qu’aucun ancien président n’a jamais été condamné. Je pense que cela devrait le disqualifier. Et je pense que le peuple américain devrait se méfier d’un homme qui refuse de témoigner pour sa propre défense. »

