Trump est TOUJOURS « déçu » par Pence pour avoir certifié la victoire de Biden et fait à nouveau rage lors des élections « truquées »

DONALD Trump a révélé qu’il était toujours « déçu » par son vice-président Mike Pence pour avoir certifié la victoire de Joe Biden en 2020 alors qu’il se déchaînait à nouveau mardi qu’il avait été « truqué ».

L’ancien président a dénoncé la Géorgie pour avoir effacé plus de 100 000 noms « obsolètes et obsolètes » des listes électorales afin de nettoyer la liste des futures élections.

Trump a affirmé qu’il était toujours déçu par Pence sur le résultat des élections Crédit : AP

Trump a affirmé que le nettoyage aurait dû avoir lieu avant les élections de l’année dernière, car il a affirmé que c’était la preuve qu’il avait remporté les élections en Géorgie que les noms n’avaient pas été effacés au préalable.

Depuis les élections, Trump a répété des allégations sans fondement selon lesquelles il y avait eu une fraude électorale généralisée et que l’élection lui avait été volée.

Les poursuites intentées par la campagne Trump dans plusieurs États ont été rejetées par les tribunaux, mais il continue de pousser les allégations.

Lundi soir, il a déclaré à l’animateur de Real America’s Voice, David Brody, dans une interview, qu’il pensait qu’il y avait « plus de votes que d’électeurs dans certains cas ».

Il affirme que Pence aurait pu faire plus pour empêcher la victoire de Biden d’être certifiée Crédit : AP

Trump s’en est pris à Pence en affirmant que l’ancien vice-président aurait dû renvoyer les résultats du Collège électoral ou faire davantage contre les allégations de fraude électorale de la campagne.

« Eh bien, j’ai toujours aimé Mike et je suis très déçu qu’il ne l’ait pas renvoyé aux assemblées législatives alors que vous avez plus de voix que d’électeurs dans certains cas, et quand vous avez le genre de choses qui étaient connues alors », a déclaré Trump.

« J’ai été déçu qu’il ne l’ait pas renvoyé », a-t-il poursuivi.

«Je sentais qu’il avait le droit de le renvoyer. Il aurait dû le renvoyer. C’est mon avis.

« Je pense que vous avez peut-être découvert que vous auriez eu un président différent en ce moment s’il les avait renvoyés », a-t-il conclu.

Pence a été ciblé par Trump avant la certification des votes par le Congrès le 6 janvier.

Trump avait appelé Pence lors d’un rassemblement le matin de l’émeute du Capitole américain Crédit : Reuters

Il avait affirmé que Pence devrait avoir le « courage » de refuser de certifier que Biden avait gagné.

Pourtant, alors que le vice-président préside la session conjointe du Congrès qui certifie les résultats des élections de chaque État, il n’est pas de leur pouvoir d’empêcher que le résultat soit certifié.

Trump a répété ces affirmations lors d’un rassemblement à Washington DC le matin du 6 janvier avant qu’une foule en colère de ses partisans ne prenne d’assaut le Capitole des États-Unis pour tenter d’arrêter la certification.

Certains membres du groupe ont été entendus à la recherche de Pence alors qu’ils se promenaient dans le bâtiment.

L’ancien vice-président a été félicité pour avoir immédiatement condamné l’émeute dans les bâtiments du Capitole tandis que Trump était destitué – mais innocenté – pour la deuxième fois avec des accusations d’incitation à la violence.

Trump a également dénoncé ses nominations à la Cour suprême Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett pour avoir statué contre lui sur Obamacare lors de l’interview.

Ils se sont rangés du côté de la majorité alors que la Cour suprême a confirmé la Loi sur les soins abordables dans une décision 7-2.

Pence aurait lancé une course en 2024, comme Trump le laisse entendre Crédit : Getty

« Je suis très déçu. Je me suis battu très fort pour eux, mais j’ai été très déçu par un certain nombre de leurs décisions », a-t-il déclaré à propos de ses choix.

Dans une interview séparée avec le Christian Broadcasting Network lundi, Trump a déclaré qu’il n’avait pas encore concédé l’élection.

« Non, je n’ai jamais admis la défaite. Non, je n’ai jamais, le mot est » admettre « et je n’ai pas concédé », a-t-il affirmé.

« Vous savez, nous avons toujours été connus pour des élections libres et équitables. Eh bien, il s’avère qu’elles n’étaient pas libres et elles n’étaient pas justes et le monde regarde. »

Mardi, il a publié une déclaration enflammée mettant l’accent sur les résultats en Géorgie, où des noms sont retirés des listes électorales de l’État.

« Faire cela, disent-ils, garantira que les fichiers de vote sont à jour, tout en garantissant l’intégrité des électeurs lors des futures élections », a-t-il écrit.

« MAIS ET LA DERNIÈRE ÉLECTION ? POURQUOI CELA N’A-T-IL PAS ÉTÉ FAIT AVANT L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 3 NOVEMBRE, où ils nous ont fait perdre par un très petit nombre de voix, bien moins que le chiffre de 101 789 ?

« Cela signifie que nous (vous !) a remporté l’élection présidentielle en Géorgie », a affirmé Trump.

« Mais ne vous inquiétez pas, beaucoup d’autres informations seront bientôt révélées sur la Géorgie – et d’autres États également. Il sort RAPIDEMENT et FURIEUX. L’élection présidentielle de 2020 a été truquée !

Biden a remporté la Géorgie par seulement 11 779 voix, mais malgré les affirmations de Trump, aucune preuve de fraude électorale généralisée n’a été trouvée dans l’État.

Trump a fait allusion à plusieurs reprises à une candidature à la présidentielle de 2024, Pence étant également en train de regarder une primaire.

Cependant, un sondage instantané publié lundi a révélé que le gouverneur de Floride Ron DeSantis bat actuellement Trump avec une cote d’approbation du GOP de 74%.

Le premier sondage des électeurs républicains a placé DeSantis de peu devant l’ancien président qui a reçu le soutien de 71% des personnes interrogées.