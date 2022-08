Trump est peut-être un cas particulier, mais d’autres ont payé pour avoir mal géré du matériel classifié

Le ministère américain de la Justice a demandé à un juge de rendre public le mandat autorisant une perquisition du FBI le 8 août après avoir signalé qu’une quantité inconnue de dossiers de la Maison Blanche aurait été mal conservée dans la propriété de l’ancien président Donald Trump en Floride.

Aucun ancien président américain n’a jamais été inculpé au pénal pour mauvaise gestion de dossiers, et dans les deux affaires les plus médiatisées de ces dernières années jugées par les tribunaux, les conséquences n’ont pas entraîné de peines de prison.

Il existe plusieurs lois prévoyant des sanctions importantes pour la possession illégale de matériel classifié, et une gamme d’autres personnes allant des analystes du renseignement, des agents fédéraux chargés de l’application des lois et des entrepreneurs fédéraux ont payé un prix élevé pour leurs actes répréhensibles.

Les prévenus ont été poursuivis pour des infractions liées aux trois classifications de documents, par ordre croissant : confidentiel, secret et top secret. La classification top secret, selon le ministère de la Justice, représente le type d’informations pour lesquelles “une divulgation non autorisée pourrait raisonnablement être susceptible de causer des dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale des États-Unis”.

Certains cas semblent être caractérisés par une négligence extrême sans intention de partager des documents classifiés. Les motivations pour posséder le matériel ont été difficiles à prouver dans d’autres incidents.

Même une liste générale des documents recueillis pourrait donner un aperçu de la raison pour laquelle un mandat a été délivré pour perquisitionner la résidence Mar-a-Lago de l'ancien président Donald Trump, a déclaré Lawrence Douglas, professeur de droit au Massachusetts.

Dans un cas, les procureurs pensent qu’un employé du FBI dans le Midwest était en possession de matériel secret depuis près de 13 anstandis que dans un autre, un collègue a repéré des documents secrets lors d’un dîner animé par un employé du département américain de la Défense. Dans un autre encore, un réserviste de la marine s’est présenté à ses supérieurs admettre la mauvaise manipulation.

Voici un aperçu de certaines des affaires judiciaires les plus notables de ces derniers temps :

Un gâchis, généralement

L’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a plaidé coupable en 2015 d’avoir divulgué des informations classifiées et a été condamné à deux ans de probation et condamné à payer une amende de 100 000 dollars américains.

Le général de l’armée quatre étoiles à la retraite qui a dirigé les forces américaines en Irak et en Afghanistan a donné à sa maîtresse Paula Broadwell huit classeurs de documents classifiés qu’il avait mal conservés. Parmi les informations secrètes figuraient les noms d’agents secrets, la stratégie de guerre de la coalition occidentale et des notes sur les discussions de Petraeus avec le président américain Barack Obama et le Conseil de sécurité nationale, ont déclaré les procureurs.

Démissionnant de la CIA en 2012 après la révélation de l’affaire, Petraeus avait signé un formulaire attestant à tort qu’il n’avait aucun document classifié.

Biographie de Broadwell All In: L’éducation de David Petraeusest sorti en 2012, avant que l’affaire ne soit révélée.

Alors que de nombreux experts estimaient que Petraeus avait reçu une peine clémente, l’affaire était dans l’esprit de Trump lorsque le directeur du FBI, James Comey, a annoncé en juillet 2016 que si Hillary Clinton avait été « extrêmement négligente » lors de la gestion des e-mails en tant que secrétaire d’État, elle ne serait pas inculpée. .

“Le système est truqué. Le général Petraeus a eu des ennuis pour beaucoup moins”, a tweeté Trump, dans une affirmation discutable.

Enfoncé, ramassé

Une décennie plus tôt, Samuel (Sandy) Berger, un conseiller américain à la sécurité nationale de l’ancien président Bill Clinton, avait plaidé coupable en 2005 pour avoir retiré et conservé sans autorisation des documents classifiés des Archives nationales.

Longtemps après avoir quitté la Maison Blanche, Berger a visité les Archives nationales en 2002 et 2003, à la recherche de documents de renseignement liés à l’activité extrémiste dans les années précédant les attentats du 11 septembre. Après une visite, un membre du personnel des archives a envoyé un e-mail à un collègue pour dire qu’il avait peut-être vu ce qui ressemblait à du papier qui dépassait sous la jambe du pantalon de Berger près de la cheville.

Le 13 novembre 2012, des opérateurs de caméras de presse filment un agent du FBI transportant un ordinateur après une perquisition à Charlotte, en Caroline du Nord, domicile de l’auteur qui s’est engagé dans une liaison avec l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus. (Streeter Lecka/Getty Images)

Le rapport d’un inspecteur général des Archives nationales a révélé plus tard que Berger avait caché des documents sous une remorque de chantier. Ils n’étaient pas là quand il est revenu, Berger disant aux enquêteurs qu’il “a essayé de trouver le ramasseur de déchets mais n’a pas eu de chance”.

Berger a finalement été condamné à une amende de plus de 50 000 $, à une peine de 100 heures de travaux d’intérêt général et à deux ans de probation, renonçant à sa licence de droit. Berger, décédé en 2015, a déclaré qu’il essayait de se familiariser avec les informations dont il aurait besoin pour témoigner devant la commission du 11 septembre.

Pas votre thésaurisation typique

Certains cas découlent d’une enquête fédérale intense, comme ce fut le cas en 2016 après qu’un mystérieux groupe Internet se faisant appeler les Shadow Brokers ait fait surface en ligne pour annoncer la vente d’outils de piratage volés à la National Security Agency (NSA).

À la suite de la crise, les enquêteurs ont découvert un vol de matériel que les procureurs ont qualifié d'”époustouflant” par son ampleur. L’ancien sous-traitant de la NSA, Harold Martin, n’a jamais été lié aux Shadow Brokers, mais a été condamné en 2019 à neuf ans de prison.

Martin avait en sa possession près de deux décennies de chaînes de courrier électronique top secrètes, de notes manuscrites décrivant l’infrastructure informatique classifiée de la NSA et de descriptions d’opérations techniques classifiées.

Les avocats de la défense ont déclaré qu’il souffrait de maladie mentale et qu’il était un thésauriseur, mais un avocat américain s’est moqué de cette explication.

“Ce n’est pas comme errer dans la maison de quelqu’un et trouver des piles de journaux ou de livres de bibliothèque ou de bric-à-brac”, a déclaré Robert Hur à l’Associated Press.

Des sources de la CIA compromises

Le cas le plus grave a probablement eu des conséquences mortelles. Jerry Chun Shing Lee, un ancien agent de la CIA, a été condamné à 19 ans de prison fin 2019.

Les procureurs ont déclaré que des agents du renseignement chinois avaient donné à Lee 840 000 dollars sur une période de trois ans à compter de 2010, et que Lee leur avait probablement donné des informations qu’il avait accumulées au cours d’une carrière de 13 ans en tant qu’agent de la CIA qui a commencé en 1994.

Sandy Berger, qui était le principal assistant de sécurité nationale du président Clinton, quitte le tribunal de district des États-Unis à Washington le 1er avril 2005. Il a été constaté que Berger avait pris des documents directement des Archives nationales. (Kevin Wolf/Associated Press)

Après la CIA, Lee a dirigé une société de tabac à Hong Kong avec un associé lié aux services de renseignement chinois. Les procureurs ont déclaré que Lee n’avait jamais été en mesure de trouver une bonne explication pour savoir où et pourquoi il avait gagné autant d’argent.

Lee, un citoyen américain naturalisé, a été arrêté sur le sol américain. Il avait des informations classées secrètes dans un carnet et une clé USB, y compris les noms de huit sources humaines clandestines de la CIA qu’il avait recrutées et traitées comme agent de cas.

À partir de 2010, selon des rapports ultérieurs du New York Times et de la politique étrangère, la Chine aurait tué ou fait disparaître un certain nombre de ressources de renseignement là-bas, bien qu’une foule d’échecs liés au traitement et aux systèmes d’information du gouvernement américain aient également été cité.

Enlèvement, puis Russie ?

En 2021, Elizabeth Jo Shirley était condamné à huit ans de prison pour détention illégale de documents contenant des informations relatives à la défense nationale.

Shirley avait précédemment admis avoir détenu illégalement un document de la NSA contenant des informations classifiées au niveau top secret et secret relatives à la défense nationale qui décrivent des informations de renseignement concernant les problèmes militaires et politiques d’un gouvernement étranger.

Les actions de Shirley, qui avait occupé divers postes au sein du gouvernement américain et auprès de sous-traitants fédéraux de la défense, étaient liées à une affaire d’enlèvement domestique, ont déclaré les autorités. Les procureurs ont allégué qu’elle avait kidnappé sa fille au Mexique et rédigé des lettres au gouvernement russe – un pays susceptible de ne pas extrader facilement un Américain, comme on le voit dans le cas d’Edward Snowden, qui y réside au milieu d’accusations d’espionnage auxquelles il fait face aux États-Unis pour avoir révélé informations.