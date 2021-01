«  Trump est mon président  »: les manifestants se rassemblent à DC un jour avant que le Congrès ne certifie les élections, affrontent la police la nuit

WASHINGTON – Des foules de partisans du président Donald Trump se sont rassemblées mardi, un jour avant les rassemblements et les manifestations prévus susceptibles d’attirer les théoriciens du complot et les extrémistes d’extrême droite dans la capitale nationale.

Mardi soir, la police de DC avait annoncé six arrestations liées aux manifestations. Le département de la police métropolitaine a procédé à cinq arrestations – trois hommes, deux femmes – avec des accusations allant du port d’un pistolet sans permis à l’agression d’un policier, selon un porte-parole.

Le porte-parole a ajouté que la police américaine du parc avait également procédé à une arrestation.

Les fervents partisans de Trump se réunissent à Washington cette semaine pour contester ce qu’ils appellent une élection truquée, malgré le manque de preuves d’une fraude électorale généralisée. Les rassemblements coïncident avec un vote du Congrès pour certifier la victoire du président élu Joe Biden au Collège électoral mercredi.

Avant midi mardi, des centaines de personnes se sont rassemblées sur Freedom Plaza près de la Maison Blanche, beaucoup brandissant des drapeaux Trump et américains. Les vendeurs qui sonnaient sur la place vendaient vivement des chapeaux et des chemises sur le thème du drapeau, arborant des dictons allant de «Arrêtez le vol» à «Trump est mon président».

En marchant sur la place et en agitant un drapeau géant du Texas, le physiothérapeute Scott Swinney, 63 ans, a déclaré qu’il pensait que Trump avait remporté l’élection.

«Si vous comptez les vrais votes, il a remporté l’élection», a déclaré Swinney, faisant référence à une affirmation non prouvée selon laquelle de nombreux votes pour Biden étaient illégaux ou exprimés en retard. « Il faudrait avoir la tête dans le sable pour ne pas savoir qu’il y avait de la triche. »

Des experts en sécurité électorale, des fonctionnaires, des juges et des observateurs indépendants à travers les États-Unis n’ont trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée.

L’ami de Swinney, Marcus Wren, qui a agité un drapeau «Ne marchez pas sur moi», a déclaré que des patriotes comme eux empêcheraient Biden de prendre ses fonctions.

«Les patriotes éclairés se lèveront et diront:« Cela ne tiendra pas », et ils seront forcés de l’arrêter», a déclaré Wren, 67 ans, qui possède une société d’eau embouteillée en Louisiane. «Si quelqu’un ne se lève pas, notre république sera partie.»

Swinney a déclaré qu’en fonction de la taille de la foule, il pensait que Trump avait facilement plus de soutien que Biden. Wren a fait référence à «l’État profond» qui tentait de voler les élections, une théorie du complot sur un groupe d’élites puissantes qui dirigent prétendument le gouvernement et la société.

Swinney et Wren ont déclaré qu’ils espéraient que la Chambre des représentants refuserait de certifier les électeurs mercredi, lançant les élections aux délégations des États, qui, selon eux, soutiendraient Trump.

De nombreuses entreprises ont été fermées ou encerclées par des clôtures de sécurité, y compris l’église Saint-Jean de Lafayette Square. Des restaurants et autres commerces ont été fermés, invoquant des fermetures de routes dans la région et de possibles violences.

Les rassemblements de mardi ont été présentés comme un « pré-rallye » avant l’événement principal de mercredi. Trump a dit qu’il ferait une adresse.

Certains législateurs républicains prévoient de contester le vote lorsque le Congrès se réunira mercredi pour confirmer la victoire de Biden. Bien que la tentative soit certaine de susciter le débat et de faire ressortir ce qui serait autrement un vote de procédure, leurs efforts ne changeront probablement pas les résultats de l’élection.

Trump a promis d’assister aux rassemblements mercredi et a fait la promotion des événements sur Twitter. « J’y serai. Journée historique! » Atout tweeté Dimanche, partage d’un tweet d’un organisateur de rallye.

Les autorités de DC ont pris des précautions contre d’éventuelles violences lors des rassemblements.

Selon le MPD, mardi soir, un homme a été arrêté pour « non-autorisation »; un autre a été arrêté pour avoir porté un pistolet sans permis, une carabine ou un fusil de chasse à l’extérieur de son domicile ou de son entreprise, pour possession d’un dispositif d’alimentation en munitions de grande capacité, de munitions non enregistrées, d’une arme à feu non enregistrée et de la possession de feux d’artifice; et un troisième homme a été arrêté pour agression contre un policier.

Deux femmes ont également été arrêtées: l’une a été accusée de voies de fait simples, l’autre de voies de fait simples et de possession d’une arme prohibée, selon la police.

Les Proud Boys, un groupe d’extrême droite, ont déclaré que des membres y assisteraient, mais leurs plans pourraient être compliqués par l’arrestation de leur président lundi.

Enrique Tarrio était au téléphone avec un journaliste de USA TODAY lorsque l’appel a été interrompu par des sirènes et il a été arrêté. Il a été accusé de destruction de biens dans le cadre d’un incident le mois dernier lorsque Tarrio a été accusé d’avoir incendié une bannière Black Lives Matter après un rassemblement Trump, selon le département de la police métropolitaine. La bannière avait été prise dans une église noire historique.

La police de DC a érigé des panneaux avertissant que le port ouvert d’armes à feu est illégal. Maire Muriel Bowser a exhorté les résidents à éviter la zone Mardi et mercredi, les troupes de la Garde nationale appuieront les policiers.

