Une effigie du président Donald Trump se dirige vers le bâtiment du Capitole de Pennsylvanie pour une manifestation à Harrisburg, Pennsylvanie. | Mark Makela / Getty Images

Les présidents obtiennent généralement une augmentation des notes lorsqu’ils quittent leurs fonctions. Trump voit le contraire.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la présidence du président Donald Trump a été la cohérence de ses cotes d’approbation. Il semblait que peu importe ce qu’il disait ou faisait, son approbation se situerait à environ 40%, peut-être en augmentant ou en diminuant de quelques points selon le cycle de nouvelles.

Mais il semble qu’au cours des deux dernières semaines de sa présidence, Trump soit finalement tombé à travers ce plancher.

Selon le Pew Research Center, Trump quitte ses fonctions avec le taux d’approbation le plus bas qu’il ait eu pendant son séjour à la Maison Blanche, avec seulement 29% du public approuvant ses performances professionnelles. D’autres sondeurs trouvent des baisses similaires, indiquant que le rôle de Trump dans l’incitation à une foule violente qui a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier, et sa destitution ultérieure le 13 janvier, marque un creux de sa présidence aux yeux du public.

Il reste à voir si, ou quand, l’image de Trump s’améliore alors qu’il planifie ce qui pourrait être une post-présidence très publique.

Selon Gallup, l’évaluation des emplois de Trump «est restée plus stable que celles de ses prédécesseurs; il n’a jamais dépassé 45% ni baissé en dessous de 36%. » Mais à 29%, il a maintenant atteint 7 points de pourcentage de moins que ce creux précédent.

Le sondage Pew, qui a été mené entre le 8 et le 12 janvier auprès de 5360 adultes, montre qu’une part importante de ce montant est attribuable à la baisse du soutien républicain: alors que Trump avait 77% d’approbation parmi les républicains auto-identifiés en août, il a maintenant 60% d’approbation avec ce groupe.

D’autres sondages ont des résultats similaires. Un sondage CNN mené par le SSRS, réalisé entre le 9 et le 14 janvier auprès d’un échantillon de 1003 adultes américains, a également révélé que Trump avait le taux d’approbation le plus bas de sa présidence par rapport aux précédents sondages CNN, avec 34% des répondants approuvant la façon dont Trump gère sa présidence. «Parmi ses propres partisans, la cote d’approbation de Trump a chuté de 14 points depuis octobre», indique l’analyse de CNN.

Il y a des questions de biais de réponse – les politologues ont constaté que les partisans des politiciens sont plus susceptibles d’éviter la participation aux sondages lorsque les choses vont mal pour leur politicien préféré. Cela étant dit, plusieurs sondages ont documenté une baisse claire et étonnamment importante qui n’a pas été observée aux précédents points bas de la présidence de Trump.

La cote d’approbation de Trump le met à environ la moitié le niveau d’approbation de son prédécesseur, Barack Obama, lors de ses derniers jours au pouvoir.

Selon Manu Raju de CNN, Trump se classe en dessous d’un grand nombre de présidents précédents (mais pas tous) dans les cotes d’approbation avant de quitter ses fonctions.

Notes d’approbation présidentielle finale

Avant de quitter le bureau Clinton, 2001 66%

Reagan, 1988 63%

Obama, 2017 60%

Eisenhower, 1960 59%

Bush, 1993 56%

Ford, 1976 53%

Johnson, 1969 49%

Carter, 1980 34%

Trump, maintenant 34%

Truman, 1952 32% – Manu Raju (@mkraju) 17 janvier 2021

Le suivi des sondages d’approbation nette de FiveThirtyEight pour Trump a connu la plus forte baisse jamais enregistrée ces derniers jours. Ils n’identifient que deux autres moments où les baisses étaient si précipitées: lorsque les républicains ont commencé leurs efforts pour abroger Obamacare, et lorsque Trump, peu de temps après son entrée en fonction, a publié des décrets pour initier ce qui est devenu connu comme son interdiction musulmane et construire un mur le long la frontière américano-mexicaine.

Ce qui est peut-être le plus frappant à propos des faibles notes de Trump alors qu’il se prépare à quitter Washington, c’est qu’historiquement, les présidents connaissent une augmentation des notes d’approbation dans leurs derniers jours, selon FiveThirtyEight. Même George W. Bush a vu son approbation nette (profondément sous-marine) augmenter de 13 points entre les élections de 2008 et l’investiture d’Obama après un second mandat impopulaire, et au milieu d’une crise financière.

Pour un président obsédé par les notes qui exagéraient régulièrement ses chiffres d’approbation, l’impopularité sans ambiguïté de Trump alors qu’il démissionne semblerait être un échec, même dans ses propres termes.