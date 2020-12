La fille du général iranien tué Qassem Soleimani est apparue dans l’émission Going Underground de RT, parlant avec son animatrice Afshin Rattansi dans sa première grande interview internationale près d’un an après le meurtre de son père.

Le général Soleimani, commandant de la force Qods au sein du Corps d’élite des gardiens de la révolution islamique (CGRI), a été tué à l’extérieur de la capitale irakienne de Bagdad début janvier sur ordre direct du président américain Donald Trump. Le général a été visé par une frappe de drone américain qui a détruit une voiture dans laquelle Soleimani voyageait. D’autres hauts responsables militaires, dont le chef paramilitaire irakien Abu Mahdi al-Muhandis, ont également été tués.

L’assassinat a été commandé par Trump car il était furieux contre Soleimani et son travail, estime Zeinab Soleimani, car son père avait perturbé les plans américains au Moyen-Orient. À l’époque, Trump se vantait du meurtre, décrivant le général assassiné comme un « monstre. »

Cela ne convient guère à Soleimani, qui a sauvé de nombreuses vies dans sa lutte contre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et les groupes terroristes d’Al-Qaïda, a fait valoir Zeinab.

[Trump] est le monstre, pas mon père. Mon père a si bien fait son travail et les a mis en colère.

«Mon père a détruit leurs plans [in the Middle East], bien sûr, ils seraient heureux s’ils le tuaient – et ils étaient fiers », elle a dit. «Bien sûr pour eux, mon père est un gros monstre, mais mon père est un sauveur.

L’assassinat de Soleimani s’est grandement retourné contre Washington, car il a incité davantage de personnes à combattre les États-Unis, a déclaré Zeinab.

«Après avoir tué mon père, l’Amérique a pensé que tout s’arrêterait, parce qu’ils ont tué le général Soleimani, la puissance du Moyen-Orient. Mais ils ont tellement tort » Dit Zeinab. «Ils ont tellement tort de penser que ce sera la fin du général Soleimani, c’est le début.»

En effet, l’assassinat n’a pas seulement invoqué la colère de Téhéran, il a également laissé une brèche majeure dans les relations entre Washington et Bagdad, déclenchant des accusations selon lesquelles les États-Unis auraient trahi leur allié. Le meurtre a incité le parlement irakien à adopter une résolution non contraignante appelant au retrait complet des troupes étrangères du pays, tandis que l’Iran a lancé des frappes de missiles sur plusieurs installations militaires abritant des troupes américaines.

L’incident a également déclenché une chaîne d’attaques contre des installations américaines à travers le pays, y compris son ambassade à Bagdad. Les attaques, attribuées aux forces paramilitaires iraniennes pro-iraniennes, ont tourmenté les forces américaines et d’autres forces de la coalition pendant des mois et, finalement, ont conduit au retrait des troupes étrangères de plusieurs endroits à travers l’Irak.

