Trump est jugé à New York devant un juge qui vient de déclarer qu’il était un fraudeur

La semaine dernière, Engoron a rendu une décision qui pourrait anéantir l’entreprise familiale de Trump. Engoron a déclaré Trump responsable de fraude généralisée et a révoqué les licences de certaines de ses propriétés phares, notamment la Trump Tower et le Trump International Hotel. La décision ouvre la voie à une grande partie du procès qui se concentrera sur les sanctions auxquelles Trump sera désormais confronté. Elles pourraient être sévères : le procureur général Tish James demande 250 millions de dollars et l’interdiction pour Trump de diriger des entreprises dans l’État.

Trump et ses avocats – et même le bureau du procureur général – ont été pris au dépourvu par l’ampleur de la décision préalable au procès d’Engoron, et ils se sont efforcés ces derniers jours de déterminer ce que cela signifie exactement pour l’avenir des affaires de Trump.

À son tour, Trump a qualifié le juge de « déséquilibré » et de « hack politique » qui « doit être arrêté ».

« J’ai un juge dérangé qui déteste Trump, qui a mené cette fausse affaire devant un tribunal de New York à une vitesse jamais vue auparavant », a écrit Trump sur sa plateforme de médias sociaux.

Trump a passé des mois à essayer de contrecarrer Engoron, et a récemment pris la mesure agressive d’intenter une action en justice accusant le juge de ne pas s’être conformé à une décision antérieure de la cour d’appel qui, selon Trump, limite la portée des poursuites contre lui. Cette affaire est en suspens.

Trump a également tenté à plusieurs reprises de retarder le procès en demandant à une cour d’appel de le repousser après avoir échoué à convaincre Engoron de le faire.

La réponse d’Engoron à la demande de Trump a été généralement brève. « Refusez de signer », a-t-il écrit. « Les arguments des accusés sont totalement dénués de fondement. »

Jeudi, la cour d’appel a également refusé de retarder le procès.

Les bras de fer entre Trump et Engoron ont commencé avant même que James n’engage sa plainte. Au cours de l’enquête du procureur général, Engoron a accusé Trump d’outrage au tribunal et lui a ordonné de payer 10 000 dollars par jour après avoir constaté que l’ancien président n’avait pas respecté une assignation à comparaître du bureau de James. Le juge a par la suite libéré Trump de l’ordonnance d’outrage et lui a demandé de payer un total de 110 000 $ d’amendes.

Dans sa décision de la semaine dernière, Engoron a peut-être répondu à la question clé soulevée par le procès de James : il a découvert que Trump avait frauduleusement gonflé sa valeur nette entre 2014 et 2021. (Trump, qui a nié tout acte répréhensible, a promis de faire appel de la décision.) Le procès qui débute lundi portera sur ce que Trump, ses entreprises, ses fils adultes et ses associés ont fait avec ces fausses informations. Selon James, ils l’ont utilisé pour obtenir des conditions avantageuses auprès des banques et des compagnies d’assurance, ce qui a entraîné une fraude à l’assurance, et pour obtenir des avantages fiscaux.

Le procès déterminera également quelles sanctions financières, le cas échéant, Trump devra payer. James demande 250 millions de dollars de pénalités et une interdiction à vie pour les Trump de servir en tant que dirigeants ou administrateurs dans des sociétés new-yorkaises, ainsi qu’une interdiction de cinq ans pour Trump ou son entreprise de se lancer dans des acquisitions immobilières.

Pour Trump, lundi marque non seulement le début du procès pour fraude civile, mais aussi le début d’une longue série de procès auxquels il sera confronté d’octobre à mai. Après le procès de James, Trump fera face à un procès fédéral en diffamation prévu le 15 janvier dans une affaire intentée par l’écrivain E. Jean Carroll et à un procès qui débutera le 29 janvier dans le cadre d’un recours collectif fédéral l’accusant, lui et son entreprise, de promouvoir un système pyramidal. .

Il fera ensuite face à un procès pénal fédéral prévu le 4 mars dans le cas de l’avocat spécial Jack Smith sur les efforts de Trump pour renverser les élections de 2020, un procès pénal dans l’État de New York prévu le 25 mars dans une affaire intentée par le bureau du procureur du district de Manhattan et un autre tribunal fédéral. le procès pénal est fixé au 20 mai dans l’affaire Smith concernant la mauvaise manipulation présumée de documents classifiés. Il est également inculpé en Géorgie pour ingérence électorale ; la date du procès n’a pas encore été fixée.

Trump n’est pas obligé d’assister au procès civil de New York – et jusqu’à la semaine dernière, il n’était pas censé se présenter à moins d’être appelé à témoigner par le procureur général (ce qu’elle a indiqué qu’elle envisageait). Il n’a comparu devant le tribunal lors d’aucun procès civil fédéral tenu plus tôt cette année dans le cadre d’un procès distinct intenté par Carroll.