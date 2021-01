Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a déclaré dans un Publier que le réseau social a décidé de couper la parole à M. Trump parce qu’un déchaînement de partisans pro-Trump dans la capitale nationale un jour plus tôt, qui avait été exhorté par le président, a montré que M. Trump «a l’intention d’utiliser son temps restant au pouvoir pour nuire à la transition pacifique et légale du pouvoir à son successeur élu, Joe Biden.

Twitter a annoncé mercredi qu’il verrouillerait le compte de M. Trump pendant 12 heures parce qu’il avait publié plusieurs tweets qui violaient ses règles contre l’appel à la violence et le discrédit du vote. Snap, le créateur de Snapchat, a également coupé l’accès au compte Snapchat de M. Trump. Et YouTube a mis en œuvre jeudi une politique de désinformation sur la fraude électorale plus stricte afin de faciliter la suspension du président pour avoir publié de fausses déclarations électorales.

Ces actions ont constitué un changement frappant pour une industrie des médias sociaux qui a longtemps refusé de supprimer les publications de M. Trump, souvent remplies de mensonges et de menaces. Facebook et Twitter se sont positionnés comme des défenseurs de la liberté d’expression et du débat public, affirmant qu’il était dans l’intérêt des gens de voir ce que les dirigeants du monde publiaient, alors même que les critiques les agressaient pour avoir permis à la désinformation et au contenu toxique de circuler sans entrave.

Les législateurs et même les employés des entreprises ont déclaré que les plateformes avaient attendu trop longtemps pour prendre des mesures sérieuses contre M. Trump. Chez Facebook, des dizaines d’employés ont noté que la société n’avait suspendu M. Trump qu’après que les démocrates aient obtenu la présidence et le contrôle du Sénat, selon des personnes proches des conversations internes.

«Bien que je sois heureux de voir des plates-formes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et YouTube prendre des mesures très tardives pour lutter contre l’utilisation abusive continue par le président de leurs plates-formes pour semer la discorde et la violence, ces actions isolées sont à la fois trop tard et pas assez». a déclaré le sénateur Mark Warner, démocrate de Virginie.

Les projecteurs tombent désormais sur Twitter et sur ce qu’il fera du compte de M. Trump. Le service de médias sociaux a été le mégaphone préféré de M. Trump, où il compte plus de 88 millions d’abonnés, contre 35 millions sur Facebook. Le verrouillage du compte de M. Trump par Twitter mercredi devait être levé jeudi s’il se conformait à la demande du service de supprimer plusieurs tweets.