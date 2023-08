Trump est incarcéré dans la prison du comté de Fulton après s’être rendu aux autorités géorgiennes

L’ancien président Donald Trump a été libéré jeudi après s’être rendu et avoir été brièvement placé en état d’arrestation par des agents du département du shérif du comté de Fulton, en Géorgie, à la prison du comté de Fulton, au nord-ouest d’Atlanta.

M. Trump, qui a été inculpé le 15 août à la suite d’une vaste enquête d’ingérence électorale supervisée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a été incarcéré dans la prison du comté de Fulton pour 13 chefs d’accusation distincts, dont un seul pour avoir prétendument violé les organisations corrompues et influencées par les racketteurs de Géorgie ( RICO).

La reddition de l’ancien président intervient après que nombre de ses coaccusés les plus en vue sont entrés et sortis du même établissement ces derniers jours, notamment son ancien avocat personnel, l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, et Mark Meadows, son dernier chef de la Maison Blanche. du personnel.

Mais contrairement à ces anciens alliés devenus coaccusés, M. Trump est arrivé à Atlanta avec tous les atours de la vie post-présidentielle qu’il s’est construite depuis que les électeurs américains l’ont expulsé de la Maison Blanche au profit de Joe Biden il y a près de trois ans.

Il a quitté son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, jeudi après-midi, à bord d’un véhicule utilitaire sport lourdement blindé appartenant au gouvernement, conduit par un membre de ses services secrets.

Il était accompagné lors du court trajet jusqu’à une aérogare privée de l’aéroport international de Newark par un énorme cortège, comprenant une phalange de voitures de police marquées et d’autres véhicules généralement invisibles lors des déplacements d’un ancien président, bien qu’une source proche des opérations de protection des services secrets a déclaré que l’escorte très médiatisée était rendue nécessaire par la publicité entourant le voyage de l’ex-président.

M. Trump a ensuite décollé pour Atlanta à bord de son avion de ligne Boeing 757 sur mesure, que lui et ses partisans appellent souvent « Trump Force One ».

Une scène similaire a accueilli l’ex-président à son arrivée à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, où un autre SUV appartenant aux services secrets l’a emmené du tarmac de l’un des aéroports les plus fréquentés au monde jusqu’à la prison dirigée par Patrick Labat, la 28e personne. pour servir de shérif du comté de Fulton, en Géorgie.

L’entrée de M. Trump dans la prison ne ressemble peut-être à aucun autre accusé criminel dans l’histoire des États-Unis, mais quelques minutes après son arrivée dans le tristement célèbre établissement de Rice Street, il a laissé presque tout cela derrière lui.

Contrairement aux trois précédentes affaires pénales pour lesquelles l’ancien président, deux fois destitué et désormais quatre fois inculpé, a été placé en état d’arrestation juste avant sa comparution devant le tribunal, M. Trump n’a bénéficié pratiquement d’aucune des courtoisies qui ont marqué ses autres contacts directs avec le gouvernement. Système pénal américain.

Bien qu’il ait été accompagné d’agents spéciaux des services secrets qui sont tenus par la loi de protéger sa personne, M. Trump a été incarcéré, ses empreintes digitales ont été prises et officiellement photographié par le personnel du département du shérif du comté de Fulton – la première fois qu’un ancien président américain a eu un photo de réservation prise.

Les documents en ligne publiés par le bureau du shérif indiquaient la taille et le poids de M. Trump à six pieds, trois pouces et 215 livres, mais il est fort probable que ces chiffres ont été fournis par l’ancien président et n’ont pas été pris en le pesant ou en le mesurant.

Après ses précédentes arrestations suite à des inculpations par la ville de New York et les procureurs fédéraux, les responsables ont consenti à utiliser une photo du visage de M. Trump accessible au public ou à n’utiliser aucune photo dans son dossier, citant son statut d’une des personnes les plus reconnaissables au monde.

Mais M. Labat, le shérif du comté de Fulton, a déclaré qu’il avait l’intention de traiter M. Trump comme il le ferait avec n’importe quel accusé incarcéré dans sa prison.

Néanmoins, le statut de M. Trump en tant qu’ancien président et son besoin de protection des services secrets lui accorderont au moins un certain répit dans ce qui a été un processus de plusieurs heures pour nombre de ses coaccusés, puisque les exigences de sécurité dicteront qu’il soit traité seul. et que les déplacements à l’intérieur du complexe pénitentiaire soient arrêtés jusqu’à ce qu’il quitte les locaux.

Les avocats de l’ex-président avaient déjà négocié sa libération quelques jours avant sa reddition, et une ordonnance par consentement acceptée par l’équipe juridique de M. Trump et le bureau du procureur du comté de Fulton – et approuvée par le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Scott McAfee – fixait la caution de M. Trump à 80 000 $ pour la seule accusation à laquelle il fait face pour violation de la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et les organisations corrompues, plus 10 000 $ supplémentaires pour chacun des 12 chefs d’accusation auxquels il fait face pour complot criminel, sollicitation criminelle, dépôt de faux documents et fausses déclarations.

L’indépendant a soumis une demande d’enregistrement ouverte pour la photo de réservation de l’ex-président et un rapport de réservation.