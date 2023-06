Trump est-il le meilleur candidat pour battre Biden ? Kevin McCarthy dit « Je ne sais pas »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, s’est opposé mardi à la question de savoir si l’ancien président Donald Trump est le meilleur candidat que les républicains puissent proposer pour affronter le président Joe Biden en novembre prochain.

Dans une interview sur CNBC, M. McCarthy a déclaré que M. Trump pouvait battre M. Biden mais qu’il n’était pas sûr qu’un autre républicain ne puisse pas faire mieux.

« Peut-il gagner cette élection ? Oui, il peut », a déclaré M. McCarthy. « La question est, est-il le plus fort pour gagner l’élection ? Je ne connais pas cette réponse. Mais est-ce que quelqu’un peut, est-ce que quelqu’un peut battre Biden ? Ouais, n’importe qui peut battre Biden.

M. Trump est, à ce stade, le candidat le plus susceptible de l’emporter dans un champ primaire républicain de plus en plus encombré pour avoir la chance d’affronter M. Biden. L’ancien président, malgré deux inculpations, est en tête des premiers sondages de la course primaire par une large marge. Au cours des dernières semaines, il a augmenté son avance sur le gouverneur Ron DeSantis de Floride, deuxième.

Mais certains républicains s’inquiètent de la capacité de M. Trump à remporter des élections générales. Les sondages indiquent que M. Trump est profondément impopulaire auprès du public, avec une majorité d’Américains holding une opinion défavorable de l’ancien président. M. Trump a déjà perdu une élection contre M. Biden, et il a également perdu le vote populaire contre Hillary Clinton en 2016, malgré sa victoire au Collège électoral.

Depuis lors, les problèmes juridiques de M. Trump se sont multipliés. L’ancien président est sous le coup d’une mise en accusation à New York pour son rôle présumé dans un stratagème de paiement silencieux, et sous le coup d’une mise en accusation fédérale en Floride pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés et refusé de les restituer au gouvernement fédéral lorsqu’on lui a demandé.

M. Trump pourrait faire face à encore plus de problèmes juridiques dans les mois à venir pour ses tentatives d’annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020. M. Trump a été destitué pour avoir incité à l’émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, qui était la deuxième fois qu’il était destitué au cours de son mandat de président. Le Sénat n’a confirmé aucune des deux destitutions, ce qui signifie que M. Trump est toujours éligible pour se présenter à la présidence.

M. McCarthy n’a pas dit que l’un des challengers de M. Trump ferait un meilleur candidat aux élections générales que M. Trump; en effet, M. DeSantis a également de mauvaises notes de faveur.

Pourtant, la suggestion de M. McCarthy selon laquelle M. Trump n’est peut-être pas le candidat le plus fort est remarquable, ne serait-ce que parce que le représentant de la Californie est depuis longtemps l’un des alliés les plus virulents de M. Trump dans la direction républicaine – aidant notoirement sa réhabilitation politique en lui rendant visite à Mar-a-Lago quelques semaines seulement après l’émeute du Capitole.