Trump est favorable à de nouveaux tarifs douaniers considérables. Que sont-ils et comment fonctionnent-ils ?

WASHINGTON– Donald Trump a identifié ce qu’il considère comme une solution universelle à ce qui afflige l’Amérique : imposer de nouveaux droits de douane énormes sur les produits étrangers entrant aux États-Unis.

L’ancien président et actuel candidat républicain affirme que les droits de douane – essentiellement les taxes à l’importation – créeront davantage d’emplois dans les usines, réduiront le déficit fédéral, feront baisser les prix des denrées alimentaires et permettront au gouvernement de subventionner les services de garde d’enfants.

Il affirme même que les tarifs douaniers peuvent promouvoir la paix mondiale.

«Les tarifs douaniers sont la meilleure chose jamais inventée», a déclaré Trump ce mois-ci à Flint, dans le Michigan.

En tant que président, Trump a imposé des droits de douane avec brio – ciblant les panneaux solaires importés, l’acier, l’aluminium et à peu près tout ce qui vient de Chine.

« Tariff Man », s’appelait-il.

Cette fois, il est allé beaucoup plus loin : il a proposé un droit de douane de 60 % sur les marchandises en provenance de Chine – et un droit de douane pouvant atteindre 20 % sur tout le reste importé par les États-Unis.

Cette semaine, il a encore augmenté la mise. Pour punir le fabricant de machines John Deere pour son intention de transférer une partie de sa production au Mexique, Trump s’est engagé à taxer à 200 % tout ce que Deere tentait d’exporter aux États-Unis.

Et il a menacé d’imposer des droits de douane de 100 % sur les produits fabriqués au Mexique, une mesure qui risquerait de faire sauter un accord commercial que la propre administration Trump a négocié avec le Canada et le Mexique.

Les économistes traditionnels sont généralement sceptiques à l’égard des tarifs douaniers, les considérant comme un moyen largement inefficace pour les gouvernements de lever des fonds et de promouvoir la prospérité. Ils sont particulièrement alarmés par les dernières tarifs douaniers proposés par Trump.

Cette semaine, un rapport du Peterson Institute for International Economics a conclu que les principales propositions tarifaires de Trump – en supposant que les pays ciblés ripostent avec leurs propres tarifs douaniers – réduiraient de plus d’un point de pourcentage l’économie américaine d’ici 2026 et augmenteraient l’inflation de 2 points de pourcentage. l’année prochaine qu’elle ne l’aurait été autrement.

La vice-présidente Kamala Harris a qualifié les menaces tarifaires de Trump de peu sérieuses. Sa campagne a cité un rapport selon lequel le tarif universel de 20 % de Trump coûterait à une famille typique près de 4 000 dollars par an.

Mais l’administration Biden-Harris elle-même a un goût prononcé pour les tarifs douaniers. Il a conservé les taxes imposées par Trump sur 360 milliards de dollars de produits chinois. Et il a imposé un tarif de 100 % sur les véhicules électriques chinois.

En effet, ces dernières années, les États-Unis se sont progressivement retirés de leur rôle d’après-Seconde Guerre mondiale consistant à promouvoir le libre-échange mondial et la réduction des droits de douane. Ce changement est une réponse à la perte d’emplois dans le secteur manufacturier américain, largement attribuée au commerce effréné des arbres et à une Chine de plus en plus agressive.

Ils sont généralement facturés en pourcentage du prix qu’un acheteur paie à un vendeur étranger. Aux États-Unis, les droits de douane sont perçus par les agents des douanes et de la protection des frontières dans 328 points d’entrée à travers le pays.

Les taux tarifaires vont des voitures particulières (2,5%) aux chaussures de golf (6%). Les droits de douane peuvent être inférieurs pour les pays avec lesquels les États-Unis ont conclu des accords commerciaux. Par exemple, la plupart des marchandises peuvent circuler entre les États-Unis, le Mexique et le Canada sans droits de douane grâce à l’accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Trump insiste sur le fait que les droits de douane sont payés par les pays étrangers. En fait, ce sont les importateurs – des entreprises américaines – qui paient les droits de douane, et l’argent va au Trésor américain. Ces entreprises, à leur tour, répercutent généralement leurs coûts plus élevés sur leurs clients sous la forme de prix plus élevés. C’est pourquoi les économistes affirment que les consommateurs finissent généralement par payer la facture des tarifs.

Pourtant, les droits de douane peuvent nuire aux pays étrangers en rendant leurs produits plus chers et plus difficiles à vendre à l’étranger. Yang Zhou, économiste à l’Université Fudan de Shanghai, a conclu dans une étude que les droits de douane imposés par Trump sur les produits chinois ont infligé plus de trois fois plus de dommages à l’économie chinoise qu’à l’économie américaine.

En augmentant le prix des importations, les droits de douane peuvent protéger les fabricants nationaux. Ils peuvent également servir à punir les pays étrangers qui se livrent à des pratiques commerciales déloyales, comme subventionner leurs exportateurs ou vendre des produits à des prix injustement bas.

Avant la création de l’impôt fédéral sur le revenu en 1913, les tarifs douaniers constituaient un important moteur de revenus pour le gouvernement. De 1790 à 1860, les droits de douane représentaient 90 % des recettes fédérales, selon Douglas Irwin, un économiste du Dartmouth College qui a étudié l’histoire de la politique commerciale.

Les tarifs douaniers sont tombés en disgrâce avec la croissance du commerce mondial après la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement avait besoin de flux de revenus bien plus importants pour financer ses opérations.

Au cours de l’exercice clos le 30 septembre, le gouvernement devrait collecter 81,4 milliards de dollars en droits de douane et frais. Cela représente une bagatelle à côté des 2 500 milliards de dollars qui devraient provenir de l’impôt sur le revenu des particuliers et des 1 700 milliards de dollars provenant des impôts sur la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Pourtant, Trump souhaite mettre en œuvre une politique budgétaire qui ressemble à celle qui était en place au XIXe siècle.

Il a fait valoir que les droits de douane sur les importations agricoles pourraient faire baisser les prix des denrées alimentaires en aidant les agriculteurs américains. En fait, les droits de douane sur les produits alimentaires importés feraient presque certainement monter les prix des produits alimentaires en réduisant les choix offerts aux consommateurs et la concurrence pour les producteurs américains.

Les tarifs douaniers peuvent également être utilisés pour faire pression sur d’autres pays sur des questions qui peuvent ou non être liées au commerce. En 2019, par exemple, Trump a utilisé la menace de droits de douane comme levier pour persuader le Mexique de sévir contre les vagues de migrants d’Amérique centrale traversant le territoire mexicain en route vers les États-Unis.

Trump considère même les droits de douane comme un moyen de prévenir les guerres.

«Je peux le faire avec un coup de téléphone», a-t-il déclaré lors d’un rassemblement en août en Caroline du Nord.

Si un autre pays tentait de déclencher une guerre, il a déclaré qu’il émettrait une menace :

« Nous allons vous facturer des tarifs à 100 %. Et tout d’un coup, le président, le Premier ministre, le dictateur ou quiconque dirige le pays me dit : « Monsieur, nous n’entrerons pas en guerre. »

Les droits de douane augmentent les coûts pour les entreprises et les consommateurs qui dépendent des importations. Ils sont également susceptibles de provoquer des représailles.

L’Union européenne, par exemple, a riposté aux tarifs douaniers imposés par Trump sur l’acier et l’aluminium en taxant les produits américains, du bourbon aux motos Harley-Davidson. De même, la Chine a répondu à la guerre commerciale de Trump en imposant des droits de douane sur les produits américains, notamment le soja et le porc, dans le but calculé de nuire à ses partisans dans les pays agricoles.

Une étude réalisée par des économistes du Massachusetts Institute of Technology, de l’Université de Zurich, de Harvard et de la Banque mondiale a conclu que les tarifs douaniers de Trump n’ont pas réussi à restaurer l’emploi au cœur des États-Unis. Les droits de douane « n’ont ni augmenté ni diminué l’emploi aux États-Unis » alors qu’ils étaient censés protéger les emplois, selon l’étude.

Malgré les taxes imposées par Trump en 2018 sur l’acier importé, par exemple, le nombre d’emplois dans les aciéries américaines n’a pratiquement pas bougé : ils sont restés autour de 140 000. À titre de comparaison, Walmart emploie à lui seul 1,6 million de personnes aux États-Unis.

Pire encore, les taxes de représailles imposées par la Chine et d’autres pays sur les produits américains ont eu des « impacts négatifs sur l’emploi », en particulier pour les agriculteurs, selon l’étude. Ces mesures de rétorsion n’ont été que partiellement compensées par les milliards d’aide gouvernementale que Trump a distribués aux agriculteurs. Les tarifs douaniers de Trump ont également porté préjudice aux entreprises qui dépendaient d’importations ciblées.

Si la guerre commerciale de Trump a échoué sur le plan politique, elle a réussi sur le plan politique. L’étude a révélé que le soutien à Trump et aux candidats républicains au Congrès a augmenté dans les zones les plus exposées aux droits de douane sur les importations – le Midwest industriel et les États du Sud à forte intensité manufacturière comme la Caroline du Nord et le Tennessee.