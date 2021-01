Le président Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu’il «trouve» suffisamment de voix pour annuler sa défaite face au président élu Joe Biden en Géorgie, selon un appel téléphonique enregistré d’une heure obtenu par le Washington Post.

La révélation intervient après que Trump ait publiquement dénigré les responsables électoraux en Géorgie, attribuant sa perte dans l’État à une fraude électorale généralisée, bien que le ministère de la Justice n’ait trouvé aucune preuve de fraude qui changerait le résultat des élections de novembre.

« Il n’y a aucun moyen que j’ai perdu la Géorgie », a insisté samedi Trump lors de l’appel, dont des extraits audio ont été publiés par le Post dimanche. « Il n’y a aucun moyen. Nous avons remporté des centaines de milliers de votes. »

Trump et Raffensperger ont échangé des tweets sur la conversation dimanche matin: Trump a déclaré que Raffensperger était « peu disposé ou incapable » de répondre aux questions sur la fraude. « Il n’a aucune idée! » Trump a écrit.

« Respectueusement, Président Trump: Ce que vous dites n’est pas vrai. La vérité sortira », a répondu Raffensperger.

Au cours de l’appel, le président a insulté, complimenté et supplié Raffensperger de coopérer avec lui pour modifier les résultats des élections.

Trump a qualifié Raffensperger d ‘ »enfant », de « schmuck » et de « malhonnête ou incompétent » pour ne pas soutenir les allégations de fraude électorale généralisée à Atlanta, la plus grande ville de l’État, a rapporté le Post.

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère», a déclaré Trump. « Et il n’y a rien de mal à dire, tu sais, euh, que tu as recalculé. »

«Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez est que les données dont vous disposez sont fausses», a répondu Raffensperger.

Trump a demandé à Raffensperger de « trouver » suffisamment de votes pour modifier le résultat de l’élection.

« Alors regardez. Tout ce que je veux faire, c’est ceci: je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous. Parce que nous avons gagné l’État », a déclaré le président.

Les responsables géorgiens ont compté trois fois les votes pour l’élection présidentielle, notamment dans le cadre d’un audit requis par la loi de l’État et d’un recomptage demandé par le président. Chaque décompte a déterminé que Biden a remporté l’État, le premier démocrate à le faire depuis 1992.

Biden a remporté l’État par une marge de 12670 voix, soit 0,25% des quelque 5 millions de votes exprimés.

Parmi les autres participants à l’appel samedi figuraient le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et l’éminente avocate conservatrice Cleta Mitchell, a rapporté le Post.

Les affirmations non fondées du président sur une conspiration électorale de masse ont été soutenues par une grande partie de la base du GOP, ainsi que par les républicains David Perdue et Kelly Loeffler, qui affrontent les démocrates lors du second tour du Sénat de Géorgie mardi.

Raffensperger, républicain et partisan de Trump, a dénoncé à plusieurs reprises les allégations de fraude électorale du président comme non fondées.

Son refus de soutenir les efforts du président pour renverser les résultats des élections de l’État lui a valu des réactions violentes de la part d’autres républicains, notamment des manifestations à son domicile et une lettre de Perdue et Loeffler l’appelant à démissionner de ses fonctions.

Les affirmations du président ont également trouvé un solide soutien en dehors de la Géorgie.

Plus de 140 membres républicains de la Chambre des représentants contesteront mercredi le décompte officiel du vote du Collège électoral par le Congrès. Une douzaine de sénateurs républicains siégeant et entrants, dont Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri, contesteront également le décompte, garantissant que l’effort de longue haleine sera débattu à la Chambre haute.

Ce n’est pas la première fois que le président fait pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils modifient les résultats de l’élection de l’État.

Le 5 décembre, Trump a exhorté le gouverneur Brian Kemp à demander à la législature de l’État d’annuler la victoire de Biden en Géorgie. Kemp a refusé et a été soumis à un barrage constant d’attaques de Trump dans les semaines qui ont suivi.

Les commentaires du président sur l’appel téléphonique ont provoqué une réaction sismique de tous les horizons politiques.

«Nous avons maintenant des preuves irréfutables d’un président faisant pression et menaçant un responsable de son propre parti pour le faire annuler le décompte des voix légal et certifié d’un État et en fabriquer un autre à sa place. démocratie », a déclaré Bob Bauer, conseiller juridique principal de la campagne présidentielle de Biden.

Le sénateur Dick Durbin, D-Ill., A déclaré dans un communiqué que la conversation de Trump avec Raffensperger équivalait à « une diatribe pathétique, décousue et délirante » et que ses actions ne méritaient « rien de moins qu’une enquête criminelle ».

Des experts juridiques et électoraux ont exprimé leur inquiétude quant à la conduite du président, indiquant que ses commentaires étaient inappropriés et peut-être illégaux.

Neal Katyal, qui était solliciteur général par intérim sous l’administration du président Barack Obama, a déclaré que l’appel de Trump à Raffensperger « démontre une infraction impénétrable, peut-être criminelle. C’est un regard dans les coulisses de la façon dont Trump exerce la présidence, abusant de son pouvoir. pour son gain. «

Barbara Perry, directrice des études présidentielles à l’Université de Virginie Miller Center, a déclaré que l’appel de Trump « frappe au cœur de la démocratie américaine » et équivaut à des violations constitutionnelles de l’article II et du serment présidentiel.

« C’est une violation du serment d’office, selon lequel ce président est censé exercer les fonctions de présidence », a déclaré Perry. « Et puis vous regardez l’article II de la Constitution, qui accorde le pouvoir exécutif au président, mais en aucun cas, la forme ou la forme ne dit que le président est censé bricoler avec les résultats des élections. »

En vertu de l’article II, le président est censé « veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées », a déclaré Perry.

Edward B. Foley, professeur de droit constitutionnel et électoral à l’Ohio State University, s’est dit préoccupé par « la santé et l’intégrité du processus électoral qui permet aux électeurs de choisir leurs dirigeants. Cela oblige les politiciens du système à accepter le décompte des les votes et le résultat du processus. «

Erwin Chemerinsky, doyen de la faculté de droit de l’Université de Californie à Berkeley, a déclaré que si l’audio était pris au pied de la lettre, « le président demande au secrétaire d’État géorgien de falsifier les résultats des élections et d’obtenir suffisamment de votes pour que Trump l’emporte sur la Géorgie ».

Il a également noté que Trump semblait menacer vaguement une action pénale contre Raffensperger.

« Tenter de faire pression sur quelqu’un pour qu’il se livre à une fraude électorale pourrait être considéré comme une tentative criminelle, même si je ne suis pas sûr que Trump sera un jour poursuivi pour cela. »

«C’est absolument scandaleux et totalement inacceptable», a déclaré à USA TODAY Guy-Uriel Charles, professeur de droit Edward et Ellen Schwarzman à l’Université Duke.

« Il semble assez clair que le président demandait au secrétaire d’État de commettre une fraude électorale. La nature même de la demande est scandaleuse », a déclaré Charles. «Le processus est fait à toutes fins utiles.

« Je pense qu’il est juste d’épuiser tous les recours juridiques; je pense qu’il est juste d’intenter des poursuites, même ceux qui ont peu de statut juridique. Mais essayer de faire pression sur les autorités nationales et locales pour annuler les résultats d’une élection ne devrait pas être toléré », at-il m’a dit. « C’est une ligne rouge qui ne devrait pas être franchie. »

La porte-parole du Bureau d’investigation de Géorgie, Nelly Miles, a déclaré dimanche qu’aucune demande n’avait été faite à l’agence pour examiner la communication.

Contribution: Nicholas Wu, David Jackson, Courtney Subramanian