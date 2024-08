Trump est en train de perdre une élection qu’il aurait pu gagner. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

Si Sun Tzu a raison, c’est que dans le au milieu du chaos il y a aussi des opportunitésLe candidat républicain à la présidence Donald Trump crée le chaos sans effort et gaspille une opportunité en or.

Fin août, à plus de deux mois de la fin de la campagne, l’ancien président est en train de perdre une élection qu’il aurait pu gagner. Pourquoi ? Quatre raisons.

Trump est en retard parce qu’il manque de discipline

Selon sondage nationalTrump est légèrement en retrait par rapport à la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris. Bien sûr, les sondages ne racontent qu’une partie de l’histoire des élections et peuvent changer à l’approche de novembre. Même au Texas, où je réside − un État profondément rouge − l’avance de Trump s’est réduite. Certains sondages le montrent en hausse de seulement environ 5 points de pourcentage.

Le plus grand obstacle auquel Trump doit faire face n’est pas le président Joe Biden, la vice-présidente Harris ou son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz.

Le plus grand obstacle de Trump est Trump.

J’ai écouté Trump parler des centaines de fois. Rendre compte d’une conférence de presse est un cauchemar parce que Trump ne peut pas s’engager à faire preuve de l’autodiscipline nécessaire pour se préparer à l’avance, réduire ses pensées à une poignée d’arguments forts et ensuite répondre de manière convaincante aux questions sur ce à quoi ressemblerait son administration.

De la Convention nationale démocrate : Harris était parfaitement elle-même dans son discours de remerciement. Cela devrait inquiéter Trump.

Trump insiste pour passer pour un idiot. Je ne dis pas qu’il en est un, mais il en a l’air. Ses pensées et ses idées s’écoulent avec un flux de conscience qui fait William Faulkner ressemble à une comptine pour enfants. Il saute d’une idée à l’autre comme un artiste hip-hop faisant un routine de breakdance au niveau olympique.

En conséquence, il est incapable de présenter des arguments convaincants pour quoi que ce soit – et la politique n’est rien d’autre que l’art de la persuasion – même s’il a effectivement démontré qu’il a accompli de bonnes choses pour l’Amérique au cours de son administration précédente.

Contrairement à Harris, Trump peut faire valoir son bilan. Il peut montrer qu’en tant que président, il a soutenu la liberté religieuse, réduit les impôts et nommé des juristes qualifiés à la Cour suprême.

Mais quand il parle de son bilan ou de ses projets pour un second mandat, c’est un mélange de mots confus et confus. Mes enfants ont avancé des arguments plus convaincants sur ce qu’ils veulent pour le dîner que Trump n’en a avancé pour que le public américain le réélise.

J’étais soulagé de voir Trump a recruté l’ancienne représentante démocrate d’Hawaï, Tulsi Gabbard, talentueuse et articulée, pour l’aider à se préparer aux débats présidentiels. Gabbard a fustigé Harris dans un Débat des primaires présidentielles démocrates de 2019. J’espère seulement que Trump utilisera l’expertise de Gabbard pour se montrer mieux préparé lors de son débat avec Harris le mois prochain. Mais je serais stupéfait s’il écoutait vraiment Gabbard.

Trump s’aime plus lui-même qu’il n’aime l’Amérique

Trump est également en retard parce qu’il s’aime plus lui-même qu’il n’aime réellement l’Amérique. Malgré son nouveau coach de débat, la campagne de l’ancien président est principalement centrée sur lui-même. Il ne s’agit pas vraiment de rendre à l’Amérique sa grandeur. Il ne s’agit pas de faire avancer le conservatisme, à part quelques idées politiques. Il s’agit plutôt de gonfler l’ego déjà démesuré de Trump.

La personnalité de Trump ne lui permet pas d’accepter des conseils ou d’apprendre de ses erreurs. Seuls ceux qui assument la responsabilité de leur comportement peuvent trouver le courage de demander de l’aide et de l’écouter vraiment.

Les démocrates sont un désastre malhonnête. Le Comité national démocrate (DNC) fait appel à Obama et Clinton pour manipuler les électeurs au sujet de Harris

Parfois, Trump est réaliste et patriote : qui peut oublier le moment où il a levé le poing en l’air alors que le sang coulait sur son visage après avoir frôlé une tentative d’assassinat ? Il a fait preuve d’un courage incroyable à ce moment-là.

Mais le plus souvent, Trump est incroyablement égocentrique.

Même après avoir failli être tué, Trump a continué à publier ses diatribes sur Truth Social comme un garçon de 9 ans en pleine crise de colère.

Au lieu d’être discipliné, stratégique et précis, il se débat. Il est parfois sûr de lui, charismatique et intéressant, et à d’autres moments, frénétique, méchant et vantard.

L’histoire personnelle de Trump le hante

Quand les démocrates m’évoquent leur opinion sur Trump, ils évoquent le plus souvent ses défauts, notamment son passé sordide avec les femmes et ses nombreux ennuis judiciaires. Ce sont les choses qui viennent à l’esprit des gens quand ils voient le nom de Trump défiler sur leur écran de télévision.

Trump a été inculpé dans quatre affaires criminelles. Même si certains de ses problèmes judiciaires sont amplifiés et exagérés, comme sa condamnation pour pot-de-vin qui a élevé un délit à un crime sur la base d’une nouvelle théorie juridique, ils démontrent néanmoins une tendance à faire de mauvais choix et à contourner la loi. Toutes les accusations ne peuvent pas être attribuées à des bureaucrates gouvernementaux instrumentalisés qui travaillent contre lui.

Trump s’est comporté à plusieurs reprises comme un misogyne. Il a été malhonnête alors qu’il aurait dû dire la vérité. Il n’a pas vécu comme un président américain digne de ce nom. Ces défauts ont rebuté de nombreux Américains qui auraient pu voter pour un candidat républicain plus fort.

Trump est en retard parce qu’il ne peut pas se concentrer sur Harris

Le plus grand défaut de Trump est son incapacité à se concentrer sérieusement sur son adversaire. En raison de son obsession pour lui-même, Trump n’a pas été en mesure de révéler et d’exploiter les faiblesses de Harris.

Jeudi soir, lors de la Convention nationale démocrate, le discours de remerciement de Harris a montré qu’elle était une adversaire redoutable, mais effrayante. Harris est effrayante parce que, avec un ton décontracté et un sourire rapide, elle propose des politiques socialistes qui pèseraient encore plus sur les Américains déjà en difficulté.

Son colistier, Tim Walz, a un bilan qui fait presque passer le gouverneur de Californie Gavin Newsom pour un modéré. Le Parti démocrate fait campagne sur des promesses qu’il n’a pas encore tenues après quatre ans de présidence de Harris et Biden. Leur incapacité à tenir leurs promesses passées est leur plus grande faiblesse. Trump devrait en tirer parti à chaque seconde de chaque jour.

Mais plutôt que de consacrer une conférence de presse entière à marteler les bilans affreux de Harris ou de Walz, Trump perd la concentration. La prochaine chose que vous savez, il se souvient d’un moment qu’il a eu à Mar-a-Lago avec le président chinois Xi Jinping sur un « beau canapé » . «

Ce ne seraient que de petites distractions si elles se produisaient de temps en temps, et elles pourraient paraître attachantes car elles le font passer pour une personne ordinaire. Mais elles se produisent tout le temps.

L’incapacité de Trump à rester concentré sur le sujet lorsqu’il parle s’inscrit dans une tendance plus large à ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps et d’énergie à critiquer le bilan affreux de Harris.

Le Parti républicain ne peut pas se permettre de laisser Trump rester un communicant égocentrique et sans but, incapable de dénoncer les idées politiques effrayantes de Harris. Une présidence de Harris plongerait la nation dans un niveau de gauchisme que nous n’avons jamais vu et dont nous ne pourrions peut-être pas nous remettre.

Trump doit trouver un moyen de faire mieux. Il rate une occasion en or dans une élection qui pourrait encore être gagnée.

Nicole Russell est chroniqueuse d'opinion pour USA TODAY. Elle vit au Texas avec ses quatre enfants.

