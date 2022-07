Trump est déjà en colère avant l’audience du comité du 1/6 d’aujourd’hui

Facebook



Le comité spécial de la Chambre sur les affaires du 6 janvier a une de ses audiences prévues aujourd’hui, et on nous a dit de nous attendre à ce que cette audience se concentre sur l’attaque elle-même. Plus précisément, nous prévoyons d’entendre comment les Oath Keepers (principalement), les seuls déjà accusés de complot séditieux par le DOJ, ont utilisé le texte « ce sera sauvage » de Trump comme un appel au combat. On s’attend à ce que le Comité montre comment les Gardiens du Serment ont communiqué en code et coordonné l’attaque contre le Capitole. Peut-être le plus important, surtout compte tenu du fait que Bannon et Navarro semblent avoir des pannes simultanées dans les médias, nous nous attendons à entendre comment les gardiens du serment sont restés en contact avec Bannan, Navarro et d’autres, assis dans les « salles de guerre » dans le hôtel chic Willard. On n’a une « salle de guerre » que si l’on a des généraux pour diriger les troupes au combat, une guerre. Et dans ce pays, les généraux relèvent du commandant en chef. La question ultime de l’audience d’aujourd’hui est de savoir s’il existe des preuves que Trump a communiqué dans la « salle de guerre » et si la salle de guerre a dirigé les instructions de Trump vers les personnes sur le terrain.

Ce serait un pieu dans le cœur de Trump. Ce serait une preuve directe que Trump a abandonné son rôle de gardien des États-Unis et se battait activement contre son pays. Des mots comme « sédition » et « trahison » deviennent nécessaires.

Il n’est donc pas étonnant que Trump ait une attaque de panique publique extrême contre Truth Social. Son premier blast couvre beaucoup de terrain et pourtant à la fin reste une phrase incomplète, même sous forme de question : trouvé ici):

Quelqu’un peut-il même imaginer le comité de désélection, qui a été formé uniquement dans le but de faire baisser mes «chiffres», ou pire, s’appuyant sur les histoires fausses et inventées, déjà largement démystifiées, d’une escroc, Cassidy Hutchinson, qui désespérément voulait aller avec l’équipe Trump en Floride longtemps après le 6 janvier, et est devenue “folle” quand on lui a dit non. Ils l’ont traitée de « fuyante » et pire, ils ne voulaient pas d’elle !

Nous sommes censés croire que leur décision de laisser la pauvre Cassidy Hutchinson geler dans le nord ne signifie pas qu’elle a dit la vérité dévastatrice, comme le sera sûrement corroboré par Pat Cipollone ? Trump sait-il qu’il est libre de venir à Washington, de lever la main et de témoigner ? Le Comité lui offrira sûrement de multiples audiences en soirée aux heures de grande écoute.

Regardez les gens qui siègent au comité de désélection des pirates politiques et des voyous. Les avez-vous déjà vus ? Oui, ce sont essentiellement les mêmes fous qui ont rendu le pays “fou” avec leurs mensonges et leurs histoires inventées, comme la RUSSIE, la RUSSIE, la RUSSIE et tous les autres, qui ont été pris en flagrant délit tant de fois, et maintenant ils ‘ Je fais juste ce HOAX, ce qui est aussi vrai que moi essayant d’étrangler un agent des services secrets par derrière, dit-elle, « la Bête (je n’étais même pas dans la Bête) !

Le problème de Trump est que, contrairement à plusieurs scandales dévastateurs précédents, Trump est incapable de contrôler complètement les preuves dans cette affaire et c’est la preuve que les gens regardent, pas qui la présente (bien que Liz Cheney ait été le modèle ultime pour les jeunes filles fortes). Les preuves, cependant, ont été au centre des préoccupations, car elles proviennent presque exclusivement de républicains et d’anciens partisans de Trump. Trump continue de demander pourquoi le Comité n’appellera personne de “leur côté”. Le Comité a assigné Pat Cipollone, son avocat à la Maison Blanche, ne serait-ce pas « son côté » ? Et il a assigné Meadows, Navarro et Bannon, dont aucun n’a témoigné. Trump panique.

Et plus tôt, Trump a fait de son mieux pour détourner l’attention, tout en laissant planer une menace imminente :

N’est-il pas INCROYABLE que les personnes qui ont triché, truqué et volé l’élection présidentielle de 2020, pour lesquelles il existe des preuves et des preuves massives et incontestables (et maintenant même la Cour suprême du Wisconsin vient de décider que les urnes, qui sont impossibles à contrôler & faciles à tricher, sont ILLÉGAUX !), sont totalement protégés contre les dommages (le FIX est en place !), et les personnes qui les ont surpris en train de tricher font l’objet d’une enquête. Bientôt, cela changera, ou nous n’aurons plus de pays !

Nous continuons d’entendre parler de ces preuves massives et pourtant nous ne les avons jamais vues. Mais même si nous prétendons que tout est vrai, prétendons que l’élection a été volée et truquée, cela ne signifierait pas que Trump n’a pas commis de sédition et de trahison s’il commandait une armée attaquant le Capitole dans le but de le maintenir à la présidence. .

Trump perd naturellement le contrôle de lui-même. Il sait que c’est différent et c’est différent parce que contrairement à une grande partie de sa vie, dissimulée dans les NDA et les menaces, ou protégée par le privilège exécutif, cette affaire a des preuves qui sont au grand jour. Trump ne peut pas vivre avec la transparence. Tout ce que Trump a fait, du moins dans le domaine politique (et à la télévision), a dépendu de la couverture de la vérité, de la dissimulation des faits. L’homme qui n’a jamais produit ses impôts ou un véritable examen physique passera désormais par une journée au cours de laquelle chaque action qu’il n’a pas entreprise, et celles qu’il a faites, lors d’une attaque de 187 minutes contre le Capitole sera exposée devant le monde.

Il ferait bien de porter une très très grande attention à chaque détail. Aujourd’hui, nous pouvons voir des preuves qu’un président américain a attaqué les États-Unis avec une armée privée.