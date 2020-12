Le président Trump, est arrivé mercredi soir à Palm Beach pour passer une troisième – et probablement la dernière – vacances de Noël en tant que président dans sa ville d’adoption.

Plus de 100 partisans dévoués du président ont jalonné le parcours du cortège le long du boulevard sud mercredi soir. Le cortège a ralenti en passant devant la foule et le président a fait signe à travers la fenêtre.

Ceux qui parsèment la chaussée, comme le président, n’étaient pas d’humeur à reconnaître la défaite électorale.

« C’est définitivement le dernier cortège de cette année », a déclaré Stan Brown, refusant d’admettre que la visite de vacances pourrait être la dernière de Trump en tant que président. « S’il n’est pas donné un second mandat, je vais arborer mon drapeau à l’envers pendant les quatre prochaines années. »

À la Maison-Blanche du sud pour les fêtes de fin d’année, Trump réfléchira apparemment à ses avenues de plus en plus réduites pour contester les résultats des élections.

Alors qu’il quittait le tarmac de l’aéroport international de Palm Beach juste après le débarquement d’Air Force One, l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, a déclaré qu’il était en ville pour poursuivre les discussions sur les contestations judiciaires des élections du 3 novembre ainsi que du scrutin du 14 décembre au collège électoral. .

Interrogé sur les options juridiques restantes, Giuliani a confirmé que d’autres défis seraient à venir, mais a refusé de discuter des détails.

« Je ne peux pas vous dire ça, » dit-il lorsqu’on lui a demandé quel serait le prochain mouvement.

Mais à peu près au moment où lui et la première dame Melania Trump ont atterri à PBIA, le président a révélé sur Twitter ce qu’il pensait être la prochaine étape – une enquête sur un avocat spécial – dans sa tentative infructueuse et vaine jusqu’à présent d’annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020 lui a vu perdre le vote populaire par 7 millions de voix et traînant mal dans le décompte électoral, 306 à 232.

« Après avoir vu la fraude électorale massive lors de l’élection présidentielle de 2020, je ne suis pas d’accord avec quiconque pense qu’un avocat spécial fort, rapide et juste n’est pas nécessaire, IMMÉDIATEMENT », a lu le tweet de Trump, qui a été marqué comme « contesté » par les médias sociaux. Plate-forme. « Ce fut l’élection la plus corrompue de l’histoire de notre pays, et elle doit être examinée de près! »

Comme cela a été bien documenté, les contestations juridiques de Trump et des alliés du GOP contre les résultats du vote dans les principaux États de transition ont été sommairement rejetées par les juges faute de preuves crédibles à l’appui des allégations de fraude «massive» de la Maison Blanche.

En outre, la Cour suprême des États-Unis, y compris les trois juges nommés par Trump, ont refusé même d’entendre deux de ces affaires.

Avant de quitter Washington, Trump a réglé un score sur un autre front de grief en graciant deux autres alliés clés reconnus coupables de crimes dans le cadre de l’enquête sur la Russie menée par l’ancien avocat spécial Robert Mueller.

Les 26 autres pardons de mercredi ont inclus ceux pour son directeur de campagne d’il y a quatre ans, Paul Manafort, et l’agent politique du sud de la Floride Roger Stone.

Trump cette année avait déjà commué la peine de prison de Stone, qui faisait suite à sa condamnation pour obstruction au Congrès. Ironiquement, le pardon de Stone est venu presque un an jour pour jour où Trump, interrogé par le Palm Beach Post, a déclaré qu’il n’avait pas « pensé » à un pardon au tricheur et stratège politique bien connu du sud de la Floride.

Manafort et Stone rejoignent maintenant deux autres – l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn et l’assistant de campagne de 2016 George Papadopoulos – qui ont également été inculpés par Mueller et qui ont récemment reçu des grâces de Trump.

Le paradoxe, bien sûr, est que l’acceptation d’un pardon est aussi un aveu de culpabilité.

Donc, en acceptant le pardon de Trump, tous les quatre ont admis tacitement leur culpabilité – démentant l’affirmation du président selon laquelle l’enquête Mueller était un « canular ». Et, comme il l’a déclaré sur le tarmac du PBIA en mars 2019, que le rapport Mueller l’a disculpé ainsi que sa campagne de 2016.

Cependant, l’ambiance parmi les ardents partisans de Trump sur Southern Boulevard était festive.

Pour de nombreux partisans de Trump, les événements de brandissement de drapeau le vendredi soir et les rassemblements le long du parcours du cortège sont devenus des affaires sociales, avec de la nourriture, de la musique et beaucoup de produits dérivés Trump – des colliers en strass aux vêtements de chien Trump.

«Je me suis fait des amis pour la vie», a déclaré Michael Bafumo, de West Palm Beach. « Nous sommes des patriotes … nous ne sommes pas fidèles au Parti républicain, nous sommes fidèles à Donald Trump. »

Comme l’horaire de Trump est désormais public, il a été facile de savoir à quelle heure se rassembler le long du parcours du cortège. Suivre son emploi du temps après son départ ne devrait pas poser de problème, a déclaré Vinny Caldara, conducteur du train Trump, un véhicule EMS converti peint en rouge, blanc et bleu et paré de butin Trump.

Caldara, qui a conduit le train Trump dans 15 États au cours des trois dernières semaines, a déclaré que si Trump n’était pas ré-inauguré le 20 janvier, il s’attend à ce que le président annonce une campagne de retour en 2024. Une fois qu’une autre campagne est en cours, il est facile de savoir où et quand Trump sera, a déclaré Caldara.

« Cela n’arrivera pas », a déclaré Caldara à propos du départ de Trump en janvier. « Jusqu’à ce qu’il remette les clés de la Maison Blanche à quelqu’un d’autre, nous serons ici. »