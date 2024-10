Trump est constamment incohérent sur l’avortement et les droits reproductifs

CHICAGO– CHICAGO (AP) — Donald Trump a eu du mal à trouver un message cohérent aux questions sur avortement et droits reproductifs.

L’ancien président a constamment déplacé ses positions ou offert des réponses vagues, contradictoires et parfois absurdes à des questions sur un sujet devenu une vulnérabilité majeure pour les républicains lors des élections de cette année. Trump a essayé de convaincre les électeurs, surtout les femmessceptique quant à ses opinions, surtout après avoir nommé trois juges à la Cour suprême qui ont contribué à renverser le droit national à l’avortement il y a deux ans.

Le dernier exemple en date est survenu cette semaine lorsque le candidat républicain à la présidentielle a déclaré que certaines lois sur l’avortement étaient « trop strictes » et seraient « refaites ».

« Cela va être refait », a-t-il déclaré lors d’une assemblée publique sur Fox News diffusée mercredi. « Ils vont le faire, vous allez le faire, vous vous retrouverez avec un vote du peuple. Ils sont trop durs, trop durs. Et ceux-ci vont être refaits car il y a déjà un mouvement dans ces États.

Trump n’a pas précisé s’il voulait dire qu’il prendrait des mesures s’il gagnait en novembre, et il n’a pas précisé de quels États ou de quelles lois il parlait. Il n’a pas précisé ce qu’il entendait par « refait ».

Il semblait également contredire sa propre position en faisant référence aux interdictions strictes de l’avortement adoptées dans les États sous contrôle républicain depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade. Trump a récemment déclaré qu’il le ferait voter contre un amendement constitutionnel sur le scrutin de Floride qui vise à annuler l’interdiction de l’avortement de six semaines dans l’État. Cette décision a été prise après qu’il ait critiqué la loi, la jugeant trop sévère.

Trump a oscillé entre se vanter d’avoir nommé les juges qui ont contribué à abroger les protections fédérales en matière d’avortement et essayer de paraître plus neutre. Il s’agit d’une tentative de combler le fossé entre sa base de partisans anti-avortement et la majorité des Américains qui soutiennent le droit à l’avortement.

À propos 6 sur 10 Les Américains pensent que leur État devrait généralement autoriser une personne à obtenir un avortement légal si elle ne souhaite pas être enceinte pour quelque raison que ce soit, selon un sondage réalisé en juillet par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Électeurs dans sept Étatsy compris certains conservateurs, ont soit protégé le droit à l’avortement, soit déjoué les tentatives visant à le restreindre lors des votes à l’échelle de l’État au cours des deux dernières années.

Trump a également répété qu’il renvoyait la question du droit à l’avortement aux États, même si les électeurs n’ont pas leur mot à dire directement sur cette question ou sur toute autre question dans environ la moitié des États. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans le Sud, où les législatures contrôlées par les républicains, dont beaucoup ont été remaniées pour donner au Parti républicain un pouvoir disproportionné, ont promulgué certaines des interdictions d’avortement les plus strictes depuis l’annulation de Roe v. Wade.

Actuellement, 13 États ont interdit l’avortement à tous les stades de la grossesse, tandis que d’autres l’interdisent après six semaines – avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes.

Pendant ce temps, les groupes anti-avortement et leurs alliés républicains au sein des gouvernements des États utilisent un éventail de stratégies contrer initiatives de vote proposées dans au moins huit États cette année.

Voici un aperçu des positions fluctuantes de Trump sur les droits reproductifs.

Mardi, Trump a affirmé que certaines lois sur l’avortement étaient « trop strictes » et seraient « refaites ».

Mais en août, Trump a déclaré qu’il voterait contre une mesure votée par l’État qui tente d’abroger l’interdiction de l’avortement de six semaines adoptée par l’Assemblée législative contrôlée par les Républicains et signée par le gouverneur républicain Ron DeSantis.

C’est arrivé un jour après qu’il semblait indiquer il voterait en faveur de la mesure. Trump avait précédemment qualifié l’interdiction de six semaines imposée en Floride de « terrible erreur » et trop extrême. En avril Entretien avec le magazine TimeTrump a répété qu’il « pensait que six semaines, c’était trop dur ».

La dernière volte-face de Trump concerne son opinions sur une interdiction nationale de l’avortement.

Lors du débat à la vice-présidence du 1er octobre, Trump a publié sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social qu’il opposerait son veto à une interdiction nationale de l’avortement : « Tout le monde sait que je ne soutiendrais en aucun cas une interdiction fédérale de l’avortement, et que, en fait, j’opposerais mon veto. il. »

C’est arrivé quelques semaines seulement après Trump a refusé à plusieurs reprises dire lors du débat présidentiel avec la démocrate Kamala Harris s’il opposerait son veto à une interdiction nationale de l’avortement s’il était élu.

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, a déclaré dans une entrevue avec NBC News avant le débat présidentiel sur le fait que Trump opposerait son veto à une interdiction. En réponse aux modérateurs du débat qui l’ont interrogé sur la déclaration de Vance, Trump a déclaré : « Je n’en ai pas discuté avec JD, en toute honnêteté. Et cela ne me dérange pas s’il a un certain point de vue, mais je ne pense pas qu’il parlait en mon nom.

L’évolution de la politique de Trump en matière d’avortement a commencé lorsque l’ancienne star de télé-réalité et développeur a commencé à flirter avec la candidature aux élections.

Il s’est un jour qualifié de « très pro-choix ». Mais avant de devenir président, Trump a déclaré qu’il « soutiendrait effectivement une interdiction », selon son livre « L’Amérique que nous méritons », publié en 2000.

Au cours de sa première année en tant que président, il s’est déclaré « pro-vie avec exceptions », mais a également déclaré qu’« il doit y avoir une certaine forme de punition » pour les femmes cherchant à avorter – une position qu’il a rapidement renversée.

Lors de la Marche annuelle pour la vie de 2018, Trump a exprimé son soutien à une interdiction fédérale de l’avortement à partir de 20 semaines de grossesse.

Plus récemment, Trump a suggéré en mars qu’il pourrait soutenir une interdiction nationale de l’avortement pendant environ 15 semaines avant d’annoncer qu’il laisserait plutôt le soin aux États de s’en occuper.

Dans l’interview accordée au Time, Trump a déclaré que c’était aux États de décider s’ils devaient ou non poursuivre les femmes pour les avortements ou pour surveiller les grossesses des femmes.

« Ce sont les États qui prendront cette décision », a déclaré Trump. « Les États vont devoir être à l’aise ou mal à l’aise, pas moi. »

Les démocrates ont saisi sur les commentaires qu’il a tenus en 2016, affirmant qu’« il doit y avoir une certaine forme de punition » pour les femmes qui avortent.

Trump aussi a refusé de commenter sur l’accès à la pilule abortive mifépristoneaffirmant qu’il a des « opinions assez arrêtées » sur la question. Il a dit qu’il ferait une déclaration sur la question, mais celle-ci n’a jamais été faite.

Trump a répondu de la même manière lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur la loi Comstockune loi du XIXe siècle qui a été relancée par des groupes anti-avortement cherchant à bloquer l’envoi de mifépristone.

En mai, Trump a déclaré lors d’un entretien avec une chaîne de télévision de Pittsburgh qu’il ouvert à soutenir des réglementations sur la contraception et que sa campagne publierait une politique sur la question « très prochainement ». Il a ensuite déclaré que ses propos avaient été mal interprétés.

Dans l’interview de KDKA, on a demandé à Trump : « Soutenez-vous toute restriction du droit d’une personne à la contraception ? »

« Nous examinons cela et j’aurai une politique à ce sujet très prochainement », a répondu Trump.

Depuis, Trump n’a pas publié de déclaration politique sur la contraception.

Trump a également fait des déclarations contradictoires sur fécondation in vitro.

Lors de l’assemblée publique de Fox News, qui a été enregistrée mardi, Trump a déclaré qu’il était « le père de la FIV », bien qu’il ait reconnu dans sa réponse qu’il avait besoin d’une explication sur la FIV en février après la Cour suprême de l’Alabama a statué que les embryons congelés peuvent être considérés comme des enfants en vertu de la loi de l’État.

Trump a déclaré qu’il avait demandé à la sénatrice Katie Britt, R-Ala., de lui « expliquer la FIV très rapidement » à la suite de la décision.

Alors que les inquiétudes concernant l’accès aux traitements de fertilité augmentaient, Trump s’est engagé à promouvoir la FIV en exigeant que les compagnies d’assurance maladie ou le gouvernement fédéral la financent. Une telle démarche serait en contradiction avec les actions d’une grande partie de son propre parti.

Même si le Parti républicain a tenté de créer un discours national selon lequel il est réceptif à la FIV, ces efforts de messagerie ont été sapés par les législateurs des États républicains, les tribunaux dominés par les Républicains et les dirigeants anti-avortement dans les rangs du parti, ainsi que opposition aux tentatives législatives pour protéger l’accès à la FIV.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.