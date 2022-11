Trump est candidat à la présidence en 2024, mais pourrait faire face à un combat pour remporter la nomination du GOP

Assiégé par des problèmes juridiques et blâmé pour les performances décevantes des républicains à mi-mandat, Donald Trump a finalement officialisé ce qu’il signalait depuis des mois : il se présente à nouveau à la présidence.

“Afin de rendre l’Amérique à nouveau grande et glorieuse, j’annonce ce soir ma candidature à la présidence des États-Unis”, a déclaré Trump, dans une annonce à son club de Floride mardi soir. Il documents déposés officiellement pour sa campagne auprès de la Commission électorale fédérale mardi également.

L’annonce met en place une campagne extrêmement conséquente, qui pourrait décider de l’avenir des États-Unis, de son gouvernement et de son système électoral. Trump n’a jamais accepté sa défaite face à Joe Biden en 2020 et a abusé de ses pouvoirs à un degré sans précédent dans ses efforts pour annuler ce résultat électoral et pour rester au pouvoir. L’effort a échoué, mais il a clairement indiqué qu’il ne regrettait rien de tout cela.

Le président Biden n’a pas encore dit avec certitude s’il se présentera aux élections, mais il a indiqué qu’il avait l’intention de le faire. Une revanche Biden-Trump est donc tout à fait possible, voire probable.

Mais avant les élections générales, Trump doit passer par le processus primaire républicain. Il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir s’il serait confronté à un défi, peut-être de la part du gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui a remporté une victoire écrasante la semaine dernière alors que de nombreux candidats de haut niveau approuvés par Trump ont été vaincus. Cependant, on ne sait pas si DeSantis prendra le risque d’essayer de vaincre Trump. (Avant les mi-mandats, les sondages nationaux ont montré qu’environ 50% des électeurs du GOP ont déclaré qu’ils voteraient pour Trump lors d’une primaire de 2024, ce que vous pouvez interpréter soit comme une avance dominante sur un champ divisé, soit comme une performance étonnamment faible pour un président récent. .)

Si Trump se rend aux élections générales, la question devient : peut-il gagner ? Avec les taux d’approbation de Biden et de Trump oscillant tous les deux autour de 40%, ce n’est certainement pas hors de question. Et malgré les performances meilleures que prévu des démocrates à mi-mandat et contre les candidats favorables à Trump dans les États swing, ils ont probablement perdu le vote populaire de la Chambre au profit du GOP. Plus précisément, les élections générales sont encore dans deux ans et beaucoup de choses peuvent se produire d’ici là.

Si Trump gagnait, ce serait une erreur de supposer qu’un deuxième mandat de Trump ressemblerait à peu près au premier. Au cours de ce premier mandat, Trump s’est fortement appuyé pour ses nominations sur «l’establishment républicain», y compris de nombreux fonctionnaires qui ont essayé au moins quelque peu de freiner ses impulsions les plus extrêmes ou les plus corrompues. Depuis, il est devenu plus dépendant de conseillers extrêmes qui s’intéressent peu aux normes de la démocratie libérale. Cela signifie qu’un Trump pour un deuxième mandat pourrait bien réussir beaucoup mieux à faire les choses corrompues qu’il a toujours voulu faire.

Trump a été politiquement blessé et fait face à de nombreuses menaces

De nombreux politiciens craignaient ou espéraient que Trump quitterait définitivement la politique après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Et il aurait pu être interdit d’exercer à nouveau des fonctions fédérales s’il avait été condamné lors d’un procès en destitution au Sénat. Mais la plupart des républicains du Sénat ont plutôt voté pour l’acquitter lors de son procès de février 2021, ce qui signifie qu’il est parfaitement libre de se représenter.

Depuis lors, Trump a retrouvé de l’influence dans le GOP, et ses approbations ont semblé aider à faire basculer de nombreuses primaires républicaines contestées en 2022. Pourtant, bon nombre de ses candidats les plus médiatisés ont ensuite été vaincus la semaine dernière. Cela a fait surface une conversation du GOP que Trump avait précédemment tenté d’éviter avec ses mensonges électoraux volés – une conversation sur la question de savoir si Trump est, eh bien, un perdant.

Une grande partie de l’appel de Trump aux républicains lors de la primaire de 2016 était basé sur son affirmation selon laquelle il serait assez dur pour gagner, contrairement à leurs anciens chefs de parti. Ensuite, il a effectivement remporté la présidence, suggérant qu’il avait une magie électorale qui le propulsait sans cesse vers des victoires bouleversantes lorsque l’establishment politique continuait de le déclarer mort. Maintenant, la magie a peut-être disparu et les républicains frustrés par l’échec de leur parti à reprendre le Sénat blâment ouvertement Trump (alors qu’il pointe du doigt ailleurs, y compris le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell).

Les critiques de Trump dans les deux partis avaient également espéré qu’il serait retiré du conseil d’administration par ses problèmes juridiques croissants. Les procureurs fédéraux enquêtent pour savoir si sa tentative de rester au pouvoir a enfreint des lois, et une enquête distincte pour savoir s’il a mal géré des informations classifiées après avoir quitté ses fonctions semble assez sérieuse. Les procureurs de Géorgie enquêtent également sur sa tentative de renverser les votes électoraux de l’État en sa faveur, tandis qu’une poursuite civile du procureur général de New York pourrait également présenter une menace sérieuse pour son entreprise.

Pourtant, rien de tout cela n’a été suffisant pour dissuader Trump de se présenter à nouveau, et peut même avoir accru son désir de le faire.

S’il est inculpé pendant sa campagne, il peut prétendre que les accusations sont politiques et plonger ses partisans dans une frénésie, comme il l’a fait le 6 janvier. Ensuite, s’il gagne, il évitera probablement les poursuites fédérales pendant son mandat (en raison d’une longue l’opinion du ministère de la Justice selon laquelle le président en exercice ne devrait pas être inculpé) et obtiendrait le pouvoir de pardonner les crimes fédéraux (même, peut-être, les siens).

Un deuxième mandat de Trump frapperait différemment

Il pourrait être tentant de s’attendre à ce que le deuxième mandat de Trump ressemble au premier – un mandat au cours duquel il était souvent erratique et chaotique, mais coincé par l’establishment du GOP et incapable de donner suite à bon nombre de ses impulsions les plus extrêmes ou dictatoriales. Mais ce ne sera pas forcément le cas.

Par exemple, pendant le premier mandat de Trump, il voulait que le ministère de la Justice poursuive ses opposants politiques, mais le ministère a refusé. Il voulait se retirer de l’OTAN mais n’y a pas donné suite. Et dans la mesure où Trump a essayé d’annuler la victoire de Biden, il a envisagé d’aller encore plus loin – discutant, par exemple, de l’imposition de la loi martiale et de la réquisition du DOJ dans son effort de vol d’élections – mais a été convaincu de reculer.

Maintenant, Trump retournerait probablement au pouvoir avec un état d’esprit différent et des incitations différentes. Il n’aurait plus besoin de se contraindre en vue d’une réélection. Et après le 6 janvier, il est aigri contre les forces de l’establishment républicain traditionnel qui, selon lui, l’ont abandonné.

Il reviendrait également au pouvoir avec un autre parti. Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, le GOP s’est peu à peu refait à son image. Beaucoup de ses détracteurs les plus virulents ont depuis pris leur retraite, perdu les principaux défis ou sont même devenus ses fervents partisans. La plupart des républicains qui ont été consternés par le manque de respect de Trump pour les normes de la démocratie libérale ne sont plus dans le parti ou ne sont plus aussi francs.

Et il pourrait équiper un gouvernement très différent. Contrairement à la transition post-2016, lorsque Trump n’avait vraiment aucune idée de ce qu’il faisait et devait compter sur de nombreuses élites républicaines traditionnelles pour doter son administration, son équipe est devenue plus obsédée par l’identification de loyalistes fiables qui travailleraient pour mener à bien son ordre du jour et défendez-le personnellement la prochaine fois. Des personnes proches de Trump exploreraient des propositions visant à licencier des dizaines de milliers de fonctionnaires du gouvernement fédéral, en les remplaçant par des loyalistes.

Ainsi, Trump et son équipe pourraient bien devenir plus habiles à identifier, nommer et responsabiliser les fonctionnaires qui agiraient dans l’intérêt personnel de Trump, même si cela signifie défier la loi ou la tradition. En effet, son récent péril juridique rendra celui-ci d’une importance personnelle primordiale pour lui.

Il y a donc toutes les raisons de s’attendre à ce qu’un deuxième mandat de Trump soit beaucoup plus tumultueux que le premier – et qu’il puisse conduire le pays, et notre démocratie, dans des endroits totalement sans précédent. Les enjeux sont importants et la bataille pour l’avenir de l’Amérique a commencé.