Trump est allé sur Fox News pour se défendre. Ça ne s’est pas bien passé.

Dans une interview tendue de Fox News lundi, l’ancien président Donald Trump a offert une défense confuse en réponse à sa récente inculpation, vantant son droit de conserver des documents sensibles et admettant effectivement qu’il les conservait même après qu’il était censé les rendre. L’interview de Trump fait suite à une mise en accusation de 37 chefs d’accusation centrée sur sa décision de prendre des documents classifiés de sécurité nationale après avoir quitté la Maison Blanche, pour laquelle il a été traduit en justice à Miami la semaine dernière.

« J’ai parfaitement le droit d’avoir ces boîtes », a déclaré Trump à l’animateur de Fox News, Bret Baier, dans le cadre de leur conversation, tout en affirmant que ces documents avaient été « déclassifiés », un point que l’acte d’accusation réfute. « Il s’agit purement d’une loi sur les archives présidentielles. Ce n’est pas une chose criminelle.

Les déclarations de Trump, dont beaucoup étaient sinueuses et difficiles à suivre, ont toutes deux fourni une défense confuse et ont peut-être offert du fourrage pour renforcer certaines des accusations portées contre lui. En reconnaissant qu’il avait les documents en sa possession et qu’il avait des raisons de ne pas les rendre rapidement, les déclarations de Trump ont corroboré les allégations dont il est accusé concernant la mauvaise gestion de ces documents.

Donald Trump a déclaré qu’il n’avait pas remis les dossiers du gouvernement aux fonctionnaires fédéraux lorsqu’on lui a demandé parce qu’il était trop occupé pour passer au crible le contenu des boîtes. Les commentaires sont un aveu qu’il n’a pas bougé pour satisfaire les demandes du gouvernement fédéral.https://t.co/86Z0vR1Umh — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) 20 juin 2023

Trump s’est également affronté à plusieurs reprises avec Baier sur d’autres sujets, alors qu’il était pressé par des mensonges répétés sur les résultats des élections de 2020 et les critiques des membres de son ancienne administration. Vous trouverez ci-dessous quatre points à retenir de leur conversation controversée, qui a abordé l’affaire des documents ainsi que les plans de Trump pour un second mandat potentiel.

1) Trump a expliqué pourquoi il n’avait pas remis de documents aux Archives nationales

À un moment donné, Baier demande directement à Trump pourquoi il n’a pas rendu les documents sensibles à la National Archives and Records Administration (NARA) et Trump note que c’est parce qu’il voulait retirer ses effets personnels et parce qu’il était « occupé ».

« Pourquoi ne pas simplement les remettre alors ? » a demandé Bayer.

« Parce que j’avais des cartons. Je veux passer par les cases et sortir toutes mes affaires personnelles », a déclaré Trump. « Je ne veux pas encore remettre ça à la NARA. Et j’étais très occupé, comme vous l’avez en quelque sorte vu.

« Mais selon l’acte d’accusation, vous dites ensuite à cet assistant de se déplacer vers d’autres endroits après avoir dit à vos avocats de dire que vous avez pleinement respecté l’assignation alors que vous ne l’aviez pas fait », a demandé Baier.

« Mais avant d’envoyer des boîtes, je dois sortir toutes mes affaires », a expliqué Trump. « Ces boîtes étaient parsemées de toutes sortes de choses, des chemises de golf, des vêtements, des pantalons, des chaussures, il y avait beaucoup de choses. »

Ces déclarations sont importantes car, comme l’ont noté certains experts juridiques, elles indiquent que Trump savait qu’il détenait des informations qu’on lui avait demandé de rendre. Cet aveu, en fin de compte, pourrait être utilisé pour montrer que Trump était conscient de ce qu’il faisait et impliqué dans la conservation des documents.

« Trump a avoué avoir personnellement fouillé les boîtes et n’avait aucune explication sur la raison pour laquelle les dossiers classifiés de ces boîtes se sont retrouvés dans son bureau personnel », a déclaré à Newsweek l’avocat de la sécurité nationale Bradley Moss. « Il s’est placé sur les lieux de la rétention et de l’obstruction. C’est l’étoffe des cauchemars pour un avocat de la défense.

2) Trump affirme qu’il n’a pas fait référence à un document iranien confidentiel lors de l’enregistrement

Dans l’enregistrement décrit dans l’acte d’accusation, Trump aurait mentionné avoir des informations sensibles sur les plans d’attaque contre l’Iran lors d’une réunion avec un éditeur de livres. Selon la transcription, Trump décrit un document «secret» et «hautement confidentiel».

Mais dans l’interview de lundi, Trump a nié avoir fait référence ou avoir un document classifié, contredisant apparemment directement ses propres mots dans l’enregistrement. Il a souligné que les documents auxquels il faisait référence dans l’enregistrement comprenaient d’autres contenus, comme des coupures de presse.

« Il n’y avait aucun document », a déclaré Trump. « C’était une quantité massive de journaux et de tout ce qui parlait de l’Iran et d’autres choses. Et cela peut avoir été retardé ou non, mais ce n’était pas un document. Je n’avais pas de document à proprement parler. Il n’y avait rien à déclasser. Il s’agissait d’articles de journaux, de magazines et d’articles.

3) Trump s’adresse aux critiques de sa propre administration

Baier a mis Trump sur la sellette au sujet des attaques auxquelles il a été confronté de la part des membres de son propre Cabinet et des questions sur la façon dont il pourrait même doter la Maison Blanche s’il était élu.

« Votre vice-président Mike Pence se présente contre vous, votre ambassadrice aux Nations Unies Nikki Haley, elle se présente contre vous, votre ancien secrétaire d’État Mike Pompeo a dit qu’il ne vous soutenait pas, vous mentionnez le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, il ne vous soutient pas soit. Vous avez mentionné le procureur général Bill Barr, dit que vous ne devriez plus être président, vous appelle l’homme narcissique et troublé consommé », a déclaré Baier, poursuivant en énumérant d’autres responsables que Trump a critiqués. « Alors pourquoi les avez-vous tous embauchés en premier lieu? »

« J’ai embauché 10 à un qui était fantastique. Nous avions une excellente économie, nous avions des gens phénoménaux en charge de l’économie, nous avions des gens phénoménaux dans l’armée. … Je ne suis pas fan de certains des gens de la télévision », a noté Trump. « Pour chaque personne que vous dites, j’en ai eu 10 qui nous aiment. »

La question de Baier souligne la situation délicate dans laquelle Trump se trouve maintenant, avec plusieurs anciens responsables de l’administration et alliés qui le défient maintenant lors de la primaire républicaine de 2024. C’est un scénario inhabituel dans lequel plusieurs anciens membres de sa propre équipe, comme Pence, sont devenus certains de ses critiques les plus virulents.

4) Trump double ses mensonges sur les élections de 2020

Trump : Tout d’abord, j’ai largement gagné en 2020 Baier : Vous avez perdu les élections de 2020 Trump : Ils comptaient les bulletins de vote, pas l’authenticité du bulletin de vote. Les bulletins de vote étaient de faux bulletins de vote. pic.twitter.com/yrM5gVV1ei — Acyn (@Acyn) 19 juin 2023

En réponse à une question sur la façon dont il pourrait convaincre les électrices indépendantes qui pourraient être rebutées par son bagage légal, Trump s’est penché davantage sur ses mensonges électoraux en suggérant une fois de plus qu’il avait gagné en 2020, une affirmation qui a été réfutée à plusieurs reprises.

« Tout d’abord, j’ai largement gagné en 2020 », a déclaré Trump, suggérant qu’il y avait « tricherie » de l’autre côté.

« Vous avez perdu les élections de 2020 », a répondu Baier.

« Vous jetez un coup d’œil à tous les bulletins de vote bourrés, jetez un coup d’œil à toutes les choses, y compris des choses comme les 51 agents de renseignement », a déclaré Trump.

« Il y a eu des recomptages dans tous les États swing, il n’y a pas eu de fraude généralisée importante », a noté Baier. «Il y a eu des enquêtes sur la corruption généralisée, il n’y avait pas le sens de cela. Il y a eu des procès, plus de 50 d’entre eux par vos avocats, certains devant des juges que vous avez nommés, qui sont sortis sans preuves.

Cet échange a souligné comment Trump a continué de refuser de passer aux allégations de fraude électorale de 2020, alors même que de nombreux républicains étaient impatients de prendre un nouveau départ après que le déni électoral s’est avéré être un message perdant dans de nombreuses courses de mi-mandat.

Les commentaires de l’interview de Trump pourraient en fait nuire à son cas

Les experts juridiques ont conclu que les commentaires de Trump pourraient lui être préjudiciables lorsque l’affaire sera jugée, ce qui pourrait se produire dès la fin de l’année. Non seulement ses déclarations n’ont pas réussi à offrir une défense cohérente de ses actions, mais certaines parties de l’entretien ont le potentiel de renforcer le dossier de l’accusation puisqu’elles évoquent des inquiétudes selon lesquelles il a activement pris des documents et empêché les autorités de les récupérer.

« Il a essentiellement admis avoir fait obstruction à la justice et a déclaré que la raison pour laquelle il l’avait fait était qu’il devait les traverser », a déclaré Barbara McQuade, une ancienne avocate américaine, sur Morning Joe de MSNBC. « Cette preuve, cet enregistrement est très susceptible d’être diffusé avant un procès devant jury. » Le rival de Trump en 2024, Chris Christie, a fait écho à ce point dans une interview de CBS News mardi, suggérant que Trump a admis avoir «entravé la justice» dans sa conversation avec Baier lorsqu’il a déclaré qu’il avait pris plus de temps pour examiner les documents.

Les déclarations de l’interview de Trump pourraient finalement être utilisées devant les tribunaux pour renforcer les affirmations du procureur selon lesquelles Trump a à la fois conservé des documents classifiés et n’a pas respecté une assignation fédérale à leur encontre. « Des déclarations de ce type sont généralement recevables au procès », a déclaré l’Université George Washington. L’avocat Jonathan Turley a posté sur Twitter.