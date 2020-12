Le président Donald Trump a lancé son rassemblement samedi soir en Géorgie pour les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Perdue en continuant de prétendre qu’il a remporté l’État lors de l’élection présidentielle.

« Vous savez que nous avons gagné la Géorgie, juste pour que vous compreniez », a déclaré Trump à la grande foule rassemblée à Valdosta pour le premier rassemblement post-électoral pour le président.

En fait, le président élu Joe Biden a remporté l’État de Géorgie par environ 12 500 voix sur 5 millions de voix.

Trump a déclaré qu’il s’était rendu en Géorgie pour aider à « garantir » que les deux républicains remportent ce qui est probablement le second tour du Sénat le plus important de l’histoire des États-Unis.

Le second tour du 5 janvier opposera Perdue et Kelly Loeffler aux challengers démocrates bien financés Jon Ossoff et Raphael Warnock cherchant à capturer un État qui n’a pas élu de sénateur démocrate depuis 20 ans.

Les courses détermineront quel parti contrôle le Sénat américain. Les démocrates doivent gagner les deux sièges pour s’emparer d’une majorité. Si les républicains remportent un siège, ils conserveront le contrôle et pourront bloquer une grande partie du programme législatif de Biden.

Le voyage de Trump en Géorgie est intervenu après avoir personnellement appelé le gouverneur samedi matin pour le faire pression pour qu’il annule la victoire de Biden et pour qu’il ordonne un autre audit de signature des votes dans l’État.

Le président a demandé à Kemp de convoquer une session spéciale de la législature de l’État pour retourner le résultat des élections en sa faveur et nommer les électeurs du collège électoral qui le soutiendront à la place du président élu.

Le président Trump a pris la parole lors d’un rassemblement électoral pour les sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler à Valdosta, en Géorgie, samedi

La Première Dame Melania encourage les républicains à soutenir Perdue et Loeffler lors du second tour de janvier, ce qui déterminera quel parti contrôle le Sénat américain

Le président a été accueilli par des milliers de partisans de MAGA alors qu’il atterrissait sur le champ de bataille.

Des milliers de personnes ont assisté au rassemblement à Valdosta, en Géorgie, où le président Trump s’est rendu pour faire pression pour l’élection de Kelly Loeffler et David Perdue lors du second tour des élections de l’État.

Les sénateurs Kelly Loeffler et David Perdue ont été opposés aux challengers démocrates bien financés Jon Ossoff et Raphael Warnock cherchant à capturer un État qui n’a pas élu de sénateur démocrate depuis 20 ans.

Il s’agit de la dernière d’une longue série de tentatives de Trump pour récupérer la victoire en Géorgie après que l’État soit passé au bleu pour la première fois en 18 ans.

Une source a raconté au Washington Post la conversation au cours de laquelle ils ont déclaré que Kemp avait tenu bon et « décliné la supplication de Trump ».

Trump s’est rendu sur Twitter vers midi – vraisemblablement peu de temps après l’appel téléphonique – pour affirmer qu’il gagnerait « facilement et rapidement » la Géorgie si Kemp permettait une « simple vérification de signature » et frappait le gouverneur et le secrétaire d’État Brad Raffensperger en demandant « pourquoi est-ce que ces deux «républicains» disent non?

Jeudi, Kemp a appelé à un audit de signature des votes de la Géorgie pour la troisième fois et a affirmé que ce serait « simple » à faire tout en affirmant que le pouvoir d’en faire un mensonge avec Raffensperger.

La vérification de la signature était déjà effectuée sur les enveloppes de vote par correspondance dans l’État avant le dépouillement des votes et il serait désormais impossible de retracer un bulletin de vote individuel jusqu’à l’enveloppe dans laquelle il est arrivé.

Trump cherche à faire envoyer des bulletins de vote par correspondance dans tout l’État alors qu’il continue de faire valoir des allégations non fondées de fraude électorale généralisée et refuse de céder au président élu.

Ses efforts juridiques ont été portés un coup monumental vendredi lorsque les juges de six États ont rejeté les appels pour fraude électorale de son équipe.

Sa dernière attaque contre le processus électoral intervient alors qu’il se rend en Géorgie pour un rassemblement samedi soir où il a juré de se joindre aux deux candidats du Sénat du GOP, Perdue et Loeffler, pour essayer d’empêcher le parti de perdre le contrôle du Sénat.

Cela survient 24 heures après que l’ancien président Barack Obama a dirigé un rassemblement virtuel en soutien aux deux challengers démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff.

Donald Trump et Melania Trump ont quitté la Maison Blanche pour se rendre à un second tour du Sénat en Géorgie, quelques heures après que le gouverneur républicain Brian Kemp a rejeté l’appel du président pour aider à renverser la victoire de Joe Biden dans l’État.

Ils sont montés à bord de Marine One pour un court voyage à Andrews Air Force Base dans le Maryland samedi après-midi

Trump s’est rendu sur Twitter samedi – vraisemblablement peu de temps après l’appel téléphonique – pour affirmer qu’il gagnerait « facilement et rapidement » la Géorgie si Kemp permettait une « simple vérification de signature »

Kemp a rapidement répondu sur Twitter, faisant référence à son appel téléphonique avec le président et affirmant qu’il avait déjà appelé à la réalisation d’un audit de signature mais qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire respecter.

La source a déclaré au Post que Trump avait demandé à Kemp de convoquer une session extraordinaire pour annuler les résultats des élections géorgiennes et nommer des électeurs au collège électoral qui lui remettrait les 16 votes du collège électoral de l’État.

Trump a également demandé à Kemp de commander un audit de vérification de la signature des bulletins de vote par correspondance dans l’État, a déclaré la source.

Le porte-parole de Kemp, Cody Hall, a également confirmé au Post que le gouverneur et le président s’étaient entretenus au téléphone samedi matin.

Trump a attaqué le gouverneur sur Twitter juste après midi, signe que la conversation ne s’est pas déroulée comme prévu pour le président.

« Je gagnerai facilement et rapidement la Géorgie si le gouverneur @BrianKempGA ou le secrétaire d’État autorise une simple vérification de signature », a déclaré Trump samedi sur Twitter.

«N’a pas été fait et montrera des écarts à grande échelle. Pourquoi ces deux «républicains» disent-ils non? Si nous gagnons la Géorgie, tout le reste se met en place!

Kemp a rapidement répondu sur Twitter, faisant référence à son appel téléphonique avec le président et affirmant qu’il avait déjà appelé à la réalisation d’un audit de signature mais qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire respecter.

« Comme je l’ai dit au président ce matin, j’ai publiquement appelé à un audit de signature à trois reprises (20/11, 24/11, 12/3) pour restaurer la confiance dans notre processus électoral et garantir que seuls les votes légaux sont comptés dans Géorgie », a écrit le gouverneur.

Trump a riposté à Kemp sur Twitter, l’exhortant à « au moins » demander une session spéciale de la législature et à demander ce que « votre peuple » « cache ».

«Mais vous n’avez jamais obtenu la vérification de la signature! Votre peuple refuse de faire ce que vous demandez », a-t-il déclaré.

«Que cachent-ils? Demandez au moins immédiatement une session extraordinaire de l’Assemblée législative. Cela vous pouvez facilement et immédiatement faire.

Lors de son voyage en Géorgie, Trump a lancé plus de tweets contre Kemp.

Entre le gouverneur @DougDucey de l’Arizona et le gouverneur @BrianKempGA de Géorgie, le Parti démocrate ne pouvait pas être plus heureux. Ils se battent plus durement contre nous que ne le font les démocrates radicaux de gauche. S’ils étaient avec nous, nous aurions déjà gagné à la fois l’Arizona et la Géorgie … », a-t-il écrit.

«Nous avons reçu de loin plus de votes LEGAUX. Tout ce que je peux faire, c’est me présenter, faire campagne et être un bon (grand!) Président – c’est à 100% aux États de gérer les élections. Les républicains n’oublieront JAMAIS cela.

L’ancien chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, a qualifié Trump de « bizarre » et de « déconnecté de la réalité » pour avoir tenté de pousser la Géorgie à annuler les élections après que le troisième décompte ait de nouveau trouvé que Biden avait remporté l’État.

« Trump est bizarre et déconnecté de la réalité », a déclaré le démocrate interrogé sur les nouvelles en direct sur CNN.