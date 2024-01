Trump espère quitter le New Hampshire avec une victoire écrasante

MANCHESTER, NH — L’ancien président Donald Trump cherchait à faire un pas de géant vers l’investiture républicaine à la présidentielle – et une revanche contre le président Joe Biden – avec une victoire aux primaires du New Hampshire mardi.

S’il réussit, cela placera l’ancienne ambassadrice américaine Nikki Haley, sa seule rivale pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, carrément derrière le huitième ballon politique comme tout candidat l’a jamais été dans une lutte pour l’investiture du GOP.

Trump a remporté les caucus de l’Iowa lundi dernier, et le retour de Haley serait pratiquement bloqué par une défaite, particulièrement convaincante, dans le New Hampshire.

“Il semble qu’il se fasse tôt, mais ce soir, nous verrons si c’est la fin ou le début”, a déclaré le stratège républicain Matt Mowers, qui s’est présenté deux fois au Congrès dans le New Hampshire.

“Si Nikki Haley parvient à rester proche, alors elle pourra argumenter de manière convaincante auprès des donateurs et des électeurs qu’elle devrait poursuivre la longue marche pour accumuler des délégués” à la convention républicaine de cet été, a-t-il déclaré. «Sinon, Donald Trump pourrait devenir le candidat présumé avant même [President] Joe Biden.”

Trump est certain de remporter les caucus du 8 février au Nevada – auxquels Haley ne participera pas – avant que la course ne se tourne vers son État d’origine, la Caroline du Sud, où elle a été élue gouverneure à deux reprises mais est derrière l’ancien président par des dizaines de points dans les sondages publics.

Trump s’est lancé dans le vote de mardi, qui a débuté à minuit à Dixville Notch, avec une avance qui s’est progressivement élargie dans un sondage Suffolk University/Boston Globe/NBC-10. sondage de suivi pendant une semaine au cours de laquelle le troisième concurrent, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a abandonné la course et a soutenu Trump.

“Si le président Trump se montre fort ce soir, c’est un message clair envoyé par nos électeurs à la primaire”, a déclaré la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, dans une déclaration à NBC News. “Un autre message que nous entendons est l’unité – de la part du président Trump, du gouverneur DeSantis et du sénateur. [Tim] Scott [R-S.C.]. Les républicains savent que si nous ne sommes pas unis en tant que parti derrière notre candidat, nous ne pourrons pas battre Biden. »

McDaniel a noté qu’il n’y a jamais eu « un candidat républicain qui n’ait pas remporté au moins l’Iowa ou le New Hampshire ».

Du côté démocrate, le président Biden a choisi de ne pas se présenter au scrutin, une décision cohérente avec sa demande réussie que le Comité national démocrate choisisse la Caroline du Sud comme premier État à compter dans le processus de nomination de son parti. Ses alliés espéraient qu’il remporterait le Granite State en tant que candidat inscrit contre le représentant Dean Phillips, D-Minn., et l’auteur d’entraide Marianne Williamson.

Mais alors que Biden est pratiquement assuré d’accéder à l’investiture démocrate, la véritable action se situe du côté républicain.

Bien que Haley ait remporté les six votes mardi matin à Dixville Notch – un petit hameau plus proche de Montréal, au Canada, que Manchester – Trump l’a menée de 60 % à 38 % dans la dernière itération de l’enquête Suffolk University/Boston Globe/NBC-10, un un spread qui avait augmenté de 6 points de pourcentage en une semaine.

Haley insiste sur le fait qu’elle peut battre Trump dans le combat en tête-à-tête qu’elle a désormais entre les mains – arguant que l’Amérique est prête à un changement de génération entre lui et le président Biden – et sa campagne a promis mardi que la bataille se poursuivrait au-delà de la Nouvelle-Zélande. Hampshire, quel que soit le résultat du deuxième État à voter.

Des sondages ont montré que Trump domine Haley parmi les républicains inscrits dans le New Hampshire, Haley bénéficiant d’un avantage moindre parmi la population importante d’électeurs indépendants de l’État, qui sont autorisés à choisir un bulletin de vote républicain le jour des primaires.

Haley était sur le point de bénéficier mardi d’une vague d’électeurs indépendants et de tendance démocrate. Quarante-cinq pour cent des électeurs se sont identifiés comme indépendants, selon les premiers résultats des sondages à la sortie des sondages de NBC News, contre 42 % en 2016, qui était la dernière fois qu’il y avait une primaire républicaine compétitive. Huit pour cent des électeurs se sont identifiés comme démocrates, contre 3 % en 2016.

Une partie de l’argument de Haley est que de nombreux États, y compris 11 des 16 qui voteront le Super Tuesday du 5 mars, organisent des primaires qui permettent aux indépendants de voter aux primaires du GOP.

“Après le Super Tuesday, nous aurons une très bonne idée de la situation de cette course. À ce stade, des millions d’Américains dans 26 États et territoires auront voté”, a écrit Betsy Ankeny, directrice de campagne de Haley, dans une note. “En attendant, tout le monde devrait respirer profondément.”

Emplacements de clôture

Trump a passé la semaine dernière à faire pression sur les électeurs du New Hampshire avec des événements quotidiens dans tout l’État et au moins un télé-rassemblement le week-end. Ses substituts, parmi lesquels des membres du Congrès et d’anciens rivaux, se sont déployés pour atteindre davantage d’électeurs en personne et sont apparus à la télévision et à la radio.

Dans son dernier discours aux électeurs, dans un sous-sol exigu de Laconie lundi soir, Trump a laissé entendre qu’une marge impressionnante dans le New Hampshire préparerait le terrain pour les élections générales.

“Sortez du lit et allez voter. Attrapez votre voisin, attrapez tout le monde. Vous devez sortir parce que nous devons gagner avec de grandes marges”, a-t-il déclaré. “Et la raison pour laquelle nous devons faire ça [is] très simple. Vous savez quelle en est la raison : en novembre, nous devons envoyer le signal que nous ne jouons pas à des jeux.”

Il a constamment critiqué Haley pour avoir voulu relever l’âge de la retraite pour la sécurité sociale et l’a dépeinte comme faible en matière de sécurité aux frontières.

Après que les républicains de l’État se soient plaints que Haley avait annulé les débats, cessé de répondre aux questions du public lors de ses événements et réservé un horaire léger en début de semaine – sa campagne expliquait qu’elle avait quitté le New Hampshire pour une visite hebdomadaire chez ses parents en Caroline du Sud – elle déchaîné comme un candidat en mission.

Lors d’un événement de mobilisation à Salem lundi, Haley a déclaré aux électeurs qu’ils se trouvaient à la croisée des générations.

“C’est vraiment une option”, a-t-elle déclaré. “Voulez-vous continuer la même chose ? Ou voulez-vous aller de l’avant ?… 70 % des Américains ont déclaré qu’ils ne voulaient pas d’une revanche Trump-Biden. La majorité des Américains désapprouvent à la fois Biden et Trump.”

Elle a pu obtenir l’approbation du gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui est apparu dans des publicités télévisées pour elle. Ils ont tous deux affirmé qu’elle donnerait aux républicains une meilleure chance de remporter les élections de novembre, Haley soulignant fréquemment des sondages qui montrent qu’elle s’en sort mieux contre Biden que Trump.

Le plus grand petit moment

Avec Trump refusant de débattre qui que ce soit et Haley refusant de débattre de DeSantis la semaine dernière si Trump ne participait pas, les électeurs ici se sont retrouvés sans la chance de regarder les candidats s’affronter en personne.

C’est donc la décision abrupte de DeSantis de suspendre sa campagne dimanche qui a constitué le plus grand changement potentiel dans la période de huit jours entre les caucus de l’Iowa et la primaire de mardi.

Pendant des mois, Haley et DeSantis se sont battus pour obtenir un match nul dans leur compétition pour devenir le seul challenger sérieux de Trump. Au moment où ils atteignirent le New Hampshire, les autres candidats avaient abandonné. Le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy et Tim Scott, qui avait déjà quitté la course, ont tous fait campagne pour Trump.

Après avoir tenté de convaincre ses partisans qu’il pouvait rester viable malgré des sondages à un chiffre dans le New Hampshire – en partie en se rendant en Caroline du Sud à plusieurs reprises au cours de la semaine – DeSantis est rentré chez lui en Floride et a annulé toutes ses apparitions télévisées du dimanche matin.

Au lieu de cela, il a rencontré des conseillers, dont le représentant Chip Roy, R-Texas, au manoir du gouverneur à Tallahassee pour évaluer ses options. Avec sa femme, Casey, il a décidé de mettre fin à sa candidature, annonçant sa décision plus tard dans la journée dans une vidéo dans laquelle il soutenait également Trump.

Mais son départ semble avoir eu peu d’effet, étant donné le petit bassin d’électeurs qui l’ont soutenu.