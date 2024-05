Trump envoie une lettre légale pour bloquer la sortie du film « Apprentice »

Actualités américaines





L’ancien président Trump a envoyé une lettre de cessation et d’abstention aux cinéastes achetant un film sur ses débuts de carrière.

Le film, intitulé « The Apprentice », se concentre sur la montée en puissance de Trump dans les années 1970 et 1980 et sur sa relation avec Roy Cohn, le célèbre avocat new-yorkais lié à la mafia qui a travaillé avec Trump avant la mort de Cohn en 1986.

« Le film est un portrait juste et équilibré de l’ancien président », ont déclaré les producteurs du film dans un communiqué à Variety, qui a été le premier à signaler la lettre de cessation et d’abstention. « Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite. »

Le film, intitulé « The Apprentice », se concentre sur l’ascension de Trump dans les années 1980. ©Mongrel Media/avec la permission d’Everett Collection

« L’Apprenti », réalisé par le cinéaste irano-danois Ali Abbasi, a fait ses débuts lundi au Festival de Cannes et dépeint une scène dans laquelle Trump viole violemment sa défunte ex-femme, Ivana. Trump a nié les allégations selon lesquelles il aurait agressé sa femme.

Ivana Trump, décédée en juillet 2022, a allégué dans une déposition de divorce en 1989 que Donald Trump l’avait agressée sexuellement – ​​une affirmation qu’elle s’est ensuite rétractée.

L’équipe Trump a qualifié le film de mensonge et lutte contre sa sortie. Images du GC

« Nous allons intenter une action en justice pour répondre aux affirmations manifestement fausses de ces faux cinéastes », a déclaré au Post le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung. « Ces ordures sont de la pure fiction qui sensationnalise des mensonges longtemps démystifiés. »











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}