Trump envoie une lettre de cessation et d’abstention concernant le film « The Apprentice »

Jeremy Strong (à gauche) et Sebastian Stan dans « The Apprentice ».

Les avocats de Donald Trump tentent d’empêcher une vente américaine de L’apprenti sortant de Cannes en giflant les cinéastes avec une lettre de cessation et d’abstention, Le journaliste hollywoodien a confirmé.

Pourtant, les cinéastes derrière le film Trump ne semblent pas se laisser dissuader de chercher à distribuer le film aux États-Unis. « Le film est un portrait juste et équilibré de l’ancien président. Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite », a déclaré un représentant des producteurs du film dans un communiqué obtenu par Le journaliste hollywoodien vendredi.

Cette décision juridique prise par l’équipe juridique de Trump fait suite au film du réalisateur Ali Abbasi qui a reçu une première mondiale à Cannes et une standing ovation de huit minutes plus tôt cette semaine.

Abbasi a déjà ignoré la menace de la campagne présidentielle de Trump d’intenter une action en justice contre le projet. « Tout le monde parle de ses poursuites contre beaucoup de gens – mais ils ne parlent pas de son taux de réussite, vous savez? » Abbasi a déclaré lors de la conférence de presse de Cannes pour L’apprenti.

L’apprenti explore l’accession au pouvoir de Donald Trump dans l’Amérique des années 1980, sous l’influence de l’avocat de droite enflammé Roy Cohn. Sebastian Stan incarne une version jeune du magnat de l’immobilier à l’époque pré-MAGA, tandis que Succession la star Jeremy Strong joue Cohn, aux côtés de Martin Donovan (Principe) dans le rôle de Fred Trump Sr. et de la nominée aux Oscars Maria Bakalova (Film ultérieur de Borat) comme Ivana Trump.

Le film a été décrit comme un portrait étonnamment humaniste de l’icône mondiale et ancien président américain désormais connu simplement sous le nom de « Donald », mais il contient également plusieurs scènes troublantes et profondément peu flatteuses, notamment une séquence dans laquelle il viole sa première femme Ivana, se fait liposuccion et chirurgie de sa calvitie, devient accro aux pilules amaigrissantes et trahit la confiance de nombreux de ses proches.

L’un des investisseurs dans L’apprentiDan Snyder, ancien propriétaire des Washington Commanders, serait en colère contre la représentation de Trump dans le film et aurait menacé de publier sa propre lettre de cessation et d’abstention pour bloquer un accord de distribution aux États-Unis.