Sidney Powell prend la parole lors d’une conférence de presse en novembre à Washington, DC. | Sarah Silbiger / Le Washington Post / Getty Images

L’avocat controversé a avancé des théories du complot sur l’élection.

Le président Donald Trump a interrogé des conseillers clés sur la nomination d’un avocat controversé anciennement associé à sa campagne en tant qu’avocat spécial chargé de superviser une enquête sur une fraude électorale présumée – et inexistante -, selon un rapport du New York Times.

Cet avocat, Sidney Powell, a acquis une notoriété ces dernières semaines pour avoir répandu des théories du complot sur le truquage des machines à voter pour le président élu Joe Biden, pour avoir déposé des documents juridiques criblés d’erreurs de base et pour avoir été soudainement retiré de l’équipe juridique de la campagne Trump. En nommant Powell un avocat spécial, Trump élèverait ses fausses déclarations, donnant aux attaques déjà réfutées contre l’élection présidentielle une patine trompeuse de légitimité.

Selon les journalistes du Times Maggie Haberman et Zolan Kanno-Youngs, Trump a tenu une réunion à la Maison Blanche vendredi pour déterminer s’il fallait nommer Powell comme avocat spécial pour enquêter sur ses allégations à plusieurs reprises démystifiées de fraude électorale massive lors de l’élection présidentielle du mois dernier.

La réunion aurait été pleine d’alliés actuels et anciens de Trump, y compris l’avocat personnel du président Rudy Giuliani, Powell, le conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et le prédécesseur d’O’Brien, l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn.

Flynn et Trump auraient discuté de l’imposition de la loi martiale dans le but d’utiliser l’armée pour forcer les États à relancer leurs élections. Flynn a soutenu les pétitions demandant à Trump d’utiliser ses pouvoirs dans la loi sur l’insurrection de 1807, qui donne à un président le pouvoir de déployer des troupes afin de réprimer une rébellion armée. Powell a également retweeté des appels à Trump pour qu’il utilise ces pouvoirs et crée des «tribunaux militaires».

Et Flynn a récemment évoqué l’idée de déclarer la loi martiale pour annuler l’élection dans une interview avec la chaîne d’information par câble conservatrice Newsmax, en disant: «Les gens parlent de la loi martiale comme si c’était quelque chose que nous n’avons jamais fait. La loi martiale a été instituée 64 fois.

Voici Michael Flynn sur Newsmax disant que Trump pourrait ordonner des «capacités militaires» pour faire basculer les États et «relancer une élection dans chacun de ces États». « Les gens parlent de la loi martiale comme si c’était quelque chose que nous n’avons jamais fait. La loi martiale a été instituée 64 fois. » pic.twitter.com/KNmiAGGiPF – Aaron Rupar (@atrupar) 18 décembre 2020

Des sources ont déclaré au Times et Politico que Trump était intéressé par cette idée; l’armée, cependant, l’a écarté d’emblée, affirmant vendredi qu’il n’aurait «aucun rôle» dans les élections américaines. Trump a affirmé que ces rapports sont faux, tweeter, «Loi martiale = Fake News. Encore plus de rapports sciemment mauvais! »

Des discussions auraient également eu lieu sur la manière de prendre le contrôle de machines à voter prétendument compromises pour examen. Les responsables du vote, cependant, n’ont pas constaté que les machines causaient des erreurs généralisées – et de multiples recomptages dans des États comme la Géorgie ont détecté des erreurs mineures qui se sont produites lors du comptage. Giuliani a récemment préconisé un plan dans lequel le Département de la sécurité intérieure saisirait ces machines; cependant, le ministère lui aurait dit qu’il ne pouvait pas le faire.

Selon le Times, de nombreux conseillers de Trump présents à la réunion – y compris l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et le chef de cabinet Mark Meadows – auraient repoussé les idées et les propositions de Powell, et certains lui ont suggéré de repenser en la nommant avocate spéciale. Mais Trump lui-même aurait lui-même manifesté son soutien en lui demandant de lui obtenir une habilitation de sécurité.

Trump a plaidé pour la nomination d’un avocat spécial pour examiner ses affirmations concernant les élections depuis qu’il est devenu clair qu’il perdrait.

Trump a également voulu qu’un avocat spécial enquête sur Hunter Biden, le fils du président élu Joe Biden. C’était l’une des causes de sa brouille avec le procureur général américain William Barr, qui était au courant d’une enquête du ministère de la Justice sur Hunter Biden, mais a travaillé pour empêcher que l’enquête ne devienne publique avant les élections, afin d’éviter toute ingérence politique. Barr a également admis publiquement qu’aucune preuve de fraude électorale généralisée n’existe. Il a par la suite annoncé son intention de quitter ses fonctions avant Noël.

Un avocat spécial en fraude électorale donnerait aux théories du complot un air de légitimité

Il n’est pas clair que Trump puisse réellement nommer Powell – ou n’importe qui d’autre – pour enquêter sur la fraude en tant que conseiller spécial pendant ses jours restants en fonction.

Comme l’a expliqué Jennifer Williams de Vox, les conseillers spéciaux sont généralement nommés par le procureur général des États-Unis, et cet avocat serait supervisé par le procureur général lui-même. Trump pourrait demander à Barr de nommer Powell, mais il n’est pas clair qu’il le ferait, et Barr devrait démissionner mercredi.

En son absence, le sous-procureur général Jeffrey Rosen serait chargé de cette tâche. Selon Politico, Rosen a refusé de dire s’il prévoyait de nommer un avocat spécial, et les porte-parole du DOJ n’ont pas fait de commentaires. USA Today note qu’il s’est engagé à éviter toute ingérence politique dans son audience de confirmation de 2019, disant aux législateurs: «Si la réponse appropriée est de dire non à quelqu’un, alors je dirai non.»

Si son ministère de la Justice refusait de coopérer, Trump pourrait nommer un avocat spécial sans le soutien du DOJ. Mais cette personne serait essentiellement édentée, sans accès aux ressources fédérales chargées de l’application de la loi, sans pouvoir d’assignation ni en capacité de constituer un grand jury.

L’autre possibilité est que Trump, au cours de ses dernières semaines au pouvoir, puisse renvoyer Rosen et le remplacer par quelqu’un plus susceptible d’exécuter ses souhaits, bien que l’identité de cette personne ne soit pas immédiatement évidente.

Néanmoins, des conseils spéciaux intéressent Trump, qui fait l’objet de leurs enquêtes depuis sa première année au pouvoir dans le cadre d’un examen minutieux de l’ingérence étrangère dans les élections de 2016.

Selon un rapport de CNN, il a évoqué la possibilité d’utiliser leurs pouvoirs pour imposer ses propres priorités au cours de ses derniers jours de mandat, notamment de simplement ralentir les priorités de l’administration Biden à son départ.

Et avoir un avocat spécial sur la fraude électorale serait un héritage puissant. L’administration Biden ferait probablement face à des pressions pour ne pas s’immiscer dans une enquête d’un avocat spécial, même menée par un acteur partisan comme Powell, garantissant ainsi que le débat sur la légitimité de la dernière élection se poursuivrait au niveau fédéral même une fois que Trump ne serait plus là. Bureau.