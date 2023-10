Trump envisage de visiter le Capitole au milieu de la course à la présidence, selon des sources républicaines

WASHINGTON — Donald Trump envisage de se rendre au Capitole des États-Unis au début de la semaine prochaine, ont indiqué des sources, alors qu’un allié de l’ancien président a déclaré que Trump soutiendrait la candidature du représentant Jim Jordan à la présidence.

Trump, qui n’a pas mis les pieds sur le terrain du Capitole depuis les émeutes du 6 janvier, envisage d’y faire une apparition pour « unifier le parti », a déclaré un législateur républicain qui a discuté de cette possibilité avec un membre de l’entourage de Trump jeudi matin.

Le représentant Nehls, qui soutient la Jordanie, a publié jeudi soir en ligne qu’il s’était entretenu avec Trump et que l’ancien président soutiendrait la Jordanie.

La campagne de Trump et le bureau de Jordan n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

« Je viens d’avoir une excellente conversation avec le président Trump au sujet de la course à la présidence. Il soutient Jim Jordan et je pense que le Congrès devrait écouter le chef de notre parti », a déclaré Nehls. a écrit sur le site de réseau social X.

« Je soutiens pleinement Jim Jordan comme président de la Chambre. »

L’ancien président Donald Trump devant le tribunal de New York mercredi. Spencer Platt/Getty Images

Le site d’actualité Le Messager a signalé pour la première fois la possibilité d’une visite de Trump au Capitole.

Alors qu’une petite poignée de législateurs républicains ont suggéré que Trump lui-même devrait être le prochain orateur, il a déclaré mercredi que son objectif était de reconquérir la Maison Blanche, et les deux législateurs républicains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il soit sérieusement intéressé par ce poste.

Trump a écrit jeudi sur Truth Social qu’il « ferait tout ce qui est nécessaire pour aider le processus de sélection du président de la Chambre, à court terme, jusqu’à ce que la sélection finale d’un GRAND PRÉSIDENT RÉPUBLICAIN soit faite ».

Mais Trump a également republié un message de la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Selon lequel il devrait être le prochain orateur.

Steve Bannon, l’un des principaux conseillers de Trump à la Maison Blanche et qui dirige le podcast « War Room », populaire auprès des partisans de Trump, a déclaré qu’il pensait que Trump s’exprimerait mardi devant la Conférence républicaine au Capitole. Il a déclaré que les républicains devraient choisir Trump comme président par intérim pendant 100 jours.

« Il est désormais le seul à pouvoir unir le parti alors qu’il en a besoin pour les 100 prochains jours », a déclaré Bannon lors d’un entretien téléphonique. « Il peut venir et être ce pont vers la conférence qui sortira et élira un orateur qui pourra ensuite achever le 118e Congrès. »

Il n’est pas clair qu’il soit possible d’y parvenir sans que Trump obtienne une majorité difficile à obtenir à la Chambre plénière.

Les démocrates, qui ont voté pour la destitution de Trump en raison de ses efforts visant à renverser les élections de 2020 et de son rôle dans l’attaque meurtrière du 6 janvier 2021, ont eu de vives réactions à l’annonce de l’éventuelle visite de Trump.

« Les criminels ont tendance à retourner sur les lieux du crime », a déclaré le représentant Brendan Boyle, D-Pa., a écrit sur X.

La représentante Veronica Escobar, démocrate du Texas, qui faisait partie des personnes coincées dans la salle de la Chambre lors de l’attaque du Capitole, a déclaré : « Nous aurons besoin d’une sécurité supplémentaire – pas pour lui, mais pour les membres, le personnel et le personnel du Capitole.

« Sa présence, comme nous ne l’avons que trop bien appris, constitue une menace pour les normes et l’ordre, et il est devenu de plus en plus violent dans sa rhétorique ces derniers temps, c’est pourquoi nous avons besoin de sécurité pour tout le monde », a-t-elle déclaré.

Jusqu’à présent, deux grands législateurs républicains se battent pour succéder à McCarthy, qui est entré dans l’histoire mardi en tant que premier orateur à être évincé par un vote formel de la Chambre.

La Constitution n’exige pas que l’orateur soit membre de la Chambre, mais aucun non-membre n’a jamais été élu. En guise de protestation, les membres de la Chambre ont voté pour des personnes qui ne sont pas législateurs auparavant, mais aucun effort sérieux n’a jamais été entrepris par quelqu’un qui n’est pas représentant.

Ce que Trump espère accomplir en visitant le Capitole au milieu d’une bagarre au sein du parti est une question ouverte. Même si certaines sources ont prévenu qu’il pourrait toujours choisir de ne pas y aller, elles conviennent que c’est une possibilité réelle.

Le numéro 2 républicain de la Chambre, le chef de la majorité Steve Scalise de Louisiane, a officiellement lancé sa campagne pour le poste de président mercredi, tout comme le président du comité judiciaire Jim Jordan, R-Ohio, un allié clé de Trump à Capitol Hill.

La Jordanie a soutenu Trump à la présidence en mars. Scalise n’a soutenu personne dans la campagne primaire présidentielle du GOP.

Jordan a déclaré jeudi dans une interview avoir parlé à Trump de la candidature de son président, mais a refusé d’entrer dans les détails.

« J’ai eu une excellente conversation avec le président », a-t-il déclaré.