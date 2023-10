L’ancien président aurait déclaré qu’il ne nommerait pas dans son administration des « amoureux de l’OTAN » s’il était réélu. L’ancien président américain Donald Trump a évoqué la possibilité de retirer le pays de l’OTAN ou de réduire considérablement l’engagement de l’Amérique envers le bloc s’il remporte les élections de 2024, Rolling. Le magazine Stone a rapporté lundi. Citant deux sources qui l’auraient entendu faire ces commentaires, Rolling Stone a affirmé que Trump s’était dit prêt à quitter complètement l’OTAN, ou à rester dans l’alliance militaire si ses membres européens augmentaient leurs dépenses de défense et abandonnaient l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord – qui traite une attaque contre un État membre comme une attaque contre les 31.

« Début de la Troisième Guerre mondiale » Le fait de parler de certains des plus petits membres du bloc n’a aucun sens, a déclaré Trump à ses conseillers à la mi-2018, arguant que la plupart des Américains n’avaient même jamais entendu parler de certains de ces pays. Attribuée à un « ancien haut responsable de l’administration », cette anecdote confirme ce que l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déclaré l’année dernière au Washington Post : que Trump était prêt à annoncer le départ des États-Unis de l’OTAN lors du sommet du bloc de 2018, mais a finalement fait marche arrière. Les conseils de Bolton. En savoir plus

« Lors d’un second mandat de Trump, je pense qu’il se serait peut-être retiré de l’OTAN. » Bolton a déclaré à l’époque. Alors que le conflit fait rage en Ukraine et que les membres de l’OTAN d’Europe de l’Est et des pays baltes exhortent l’alliance à accroître son aide militaire à Kiev, Trump a mis en garde à plusieurs reprises contre la probabilité d’un « Troisième Guerre mondiale » éclate en Europe. S’il est élu, Trump a promis de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine et de forcer son président, Vladimir Zelenzky, à négocier un accord de paix avec la Russie. Dans une vidéo de campagne publiée plus tôt cette année, Trump a imputé le conflit à “Tous les bellicistes et les mondialistes de ‘America Last’ dans l’État profond, le Pentagone, le Département d’État et le complexe industriel de la sécurité nationale”, qui, selon lui, étaient « obsédé par l’idée de pousser l’Ukraine vers l’OTAN ».

Selon les sources de Rolling Stone, Trump a clairement indiqué que sa deuxième administration ne serait pas composée de « Amoureux de l’OTAN. »

Les sources ont indiqué que Trump avait étudié plus tôt cette année une proposition politique de l’écrivain conservateur Dr. Sumantra Maitra intitulée « Faire pivoter les États-Unis loin de l’Europe vers une OTAN dormante » et qu’il avait apprécié certaines de ses idées. Dans le journal, Maitra a écrit que « la bureaucratie de l’OTAN » est « Enclin à lancer des missions qui dépassent le rôle principal de l’OTAN et, parfois, contraires aux intérêts intérieurs des États-Unis. La réduction radicale de la bureaucratie de l’OTAN devrait être un objectif prioritaire.»

“Il veut toujours sortir” » a déclaré un conseiller de Trump à Rolling Stone. L’assistant a reconnu que Trump pourrait ne pas donner suite à ce désir, mais “Il veut aujourd’hui autour de lui une équipe politique qui soit beaucoup plus dure à l’égard de l’OTAN que tout ce qu’il a fait dans le passé.”