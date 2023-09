Trump envisage d’assister à son procès à New York pour fraude commerciale

Mardi, Engoron a rendu une décision concluant que Trump avait systématiquement gonflé la valeur de ses actifs et accordant à James une grande partie de ce qu’elle demandait dans cette affaire, mais le procès devrait toujours se poursuivre lundi sur les questions non résolues par la décision de cette semaine. . Trump est un accusé dans cette affaire, mais comme il s’agit d’une affaire civile plutôt que pénale, il n’est pas obligé d’y assister personnellement – ​​et jusqu’à présent, on ne s’attendait pas à ce qu’il le fasse, sauf peut-être pour témoigner.

Une porte-parole de James a refusé de commenter vendredi.

La dernière fois que Trump s’est présenté dans un palais de justice de New York, pour sa mise en accusation en avril pour des accusations criminelles liées à des paiements d’argent discrets à la star du porno Stormy Daniel, sa présence, associée à une sécurité intense, a bloqué plusieurs pâtés de maisons du Lower Manhattan et a attiré pratiquement toutes les autres affaires. le palais de justice à l’arrêt.

Le projet de Trump d’assister au procès a été révélé dans les dossiers du tribunal et lors d’une audience vendredi dans le cadre d’un procès distinct que Trump a intenté en avril contre son ancien avocat personnel, Michael Cohen, dont les allégations concernant des valorisations manipulées ont contribué à déclencher l’enquête de James sur les pratiques commerciales de Trump. Le procès de Trump accuse Cohen d’avoir répandu des mensonges sur Trump et d’avoir révélé les confidences de son avocat-client.

Lors d’une audience sur le procès vendredi, l’avocat de Cohen, Dayna Perry, a déclaré que Trump devait subir une déposition dans l’affaire mardi en Floride, mais les avocats de Trump ont demandé jeudi de retarder la déposition afin qu’il puisse se rendre au tribunal de New York. procès.

« Par l’intermédiaire de son avocat, le demandeur a déclaré qu’il assisterait en personne à son procès à New York – au moins pour chaque jour de la première semaine du procès. Il a également déclaré qu’en raison du procès, il ne serait disponible aucun jour ouvrable entre le 2 octobre 2023 et la fin de son procès », a écrit Perry dans un dossier judiciaire.

Perry s’est également plaint du fait que les avocats de Trump citent une comparution prévue pendant la campagne comme un conflit d’horaire après avoir déclaré la date de déposition prévue le 3 octobre irréalisable.

« Un événement de campagne n’est pas un acte de Dieu. Ce n’est pas quelque chose qui ne peut pas changer », a-t-elle déclaré.

Le procès pour fraude à New York est l’un des nombreux procès civils auxquels Trump sera confronté dans les mois à venir. On s’attendait généralement à ce qu’il les ignore toutes à moins qu’il ne soit forcé de témoigner. Plus tôt cette année, il n’a pas comparu du tout lors d’un procès civil suite à une poursuite intentée par l’écrivain E. Jean Carroll, qui accusait Trump de l’avoir violée dans les années 1990. Ce procès a abouti à ce qu’un jury déclare Trump responsable d’abus sexuels et de diffamation de Carroll.

Trump fait également face à quatre affaires pénales, qui pourraient toutes être jugées l’année prochaine. Trump devra probablement assister à ces procès en personne.

Dans un dossier déposé au tribunal cette semaine, le bureau du procureur général de New York a inscrit Trump sur sa liste de témoins pour l’affaire de fraude commerciale, mais cela ne signifie pas qu’il sera définitivement appelé à témoigner. Alina Habba, avocate de l’ancien président, a déclaré qu’elle témoignerait si elle était appelée comme témoin.

Les poursuites civiles dans lesquelles Trump est impliqué comprennent des affaires intentées contre lui (comme l’affaire de fraude à New York et un deuxième procès en cours de Carroll) ainsi que des affaires que Trump a intentées contre des adversaires présumés, dont Cohen.

Trump devrait également comparaître pour une déposition le 17 octobre dans le cadre des poursuites intentées par les anciens responsables du FBI Peter Strzok et Lisa Page contre le ministère de la Justice et le FBI. On ne sait pas si l’intention de Trump d’assister à certaines parties de son procès à New York perturbera cette déposition tant attendue, qui pourrait également être retardée en cas de fermeture du gouvernement.