Trump énumère ses griefs dans un discours du Wisconsin destiné à lier Harris à l’immigration clandestine

PRAIRIE DU CHIEN, Wisconsin — L’ancien président Donald Trump a parcouru samedi une liste de griefs contre la vice-présidente Kamala Harris et d’autres sujets lors d’un événement destiné à lier son adversaire démocrate aux passages illégaux des frontières.

Un jour après Harris discuté immigration À la frontière américano-mexicaine, Trump a parlé à une foule de Prairie du Chien, dans le Wisconsin, de l’immigration. Il a accusé Harris d’être responsable des crimes commis par les migrants après être entrés illégalement aux États-Unis, alléguant qu’elle était responsable de « l’effacement de notre frontière ».

« Je libérerai le Wisconsin de l’invasion massive des migrants », a-t-il déclaré. « Nous allons libérer le pays. »

Trump espère que la frustration suscitée par l’immigration clandestine se traduira par des votes dans le Wisconsin et dans d’autres États charnières. Le candidat républicain a des gens dénoncés qui traversent la frontière américano-mexicaine comme « empoisonnant le sang du pays » et ont promis d’organiser la plus grande opération d’expulsion de l’histoire américaine s’ils étaient élus. Et les sondages montrent Les Américains pensent que Trump ferait un meilleur travail que Harris en matière de gestion de l’immigration.

Trump est passé d’un sujet à l’autre si rapidement qu’il était parfois difficile de comprendre ce qu’il voulait dire. Il a parlé des deux tentatives d’assassinat contre lui et a reproché aux services secrets américains de ne pas avoir pu organiser un grand rassemblement en plein air au lieu d’un événement dans un espace intérieur plus petit. Mais il a également fait des apartés sur le changement climatique, le père de Harris, le fait que son corps de plage était meilleur que celui du président Joe Biden et une mouche qui bourdonnait près de lui.

« Je me demande d’où vient la mouche », dit-il. « Il y a deux ans, je n’aurais pas eu de mouche ici. Vous évoluez rapidement. Mais nous n’en pouvons plus. Nous n’en pouvons plus. »

Trump a évoqué à plusieurs reprises l’événement de Harris vendredi à Douglas, en Arizona, où elle a annoncé une poussée restreindre davantage les demandes d’asile au-delà du décret de Biden annoncé plus tôt cette année. Harris a dénoncé la gestion de la frontière par Trump alors que le président s’opposait à un paquet frontalier bipartite plus tôt cette année, affirmant que Trump « préfère s’attaquer à un problème plutôt que de le résoudre ».

« J’ai dû m’asseoir là et écouter », a déclaré Trump hier soir, suscitant des acclamations. « Et qui le diffuse ? Fox News. Ils ne devraient pas être autorisés à le diffuser. Ce ne sont que des mensonges. Tout ce qu’elle dit est des mensonges. »

Le candidat républicain a également intensifié ses attaques personnelles contre Harris, la qualifiant de « déficiente mentale » et de « désastre ».

Trump a déclaré ne pas comprendre ce que Harris voulait dire lorsqu’elle a déclaré qu’il était responsable du retrait des enfants à leurs parents. Sous son administration, les agents frontaliers séparaient les enfants de leurs parents au Frontière entre les États-Unis et le Mexique une politique cela a été condamné mondialement comme inhumain et auquel Trump lui-même a mis fin sous la pression de son propre parti.

Harris, lors d’un rassemblement à San Francisco, a déclaré à ses partisans qu’il y avait « deux visions très différentes de notre nation » et que les électeurs le voient « chaque jour pendant la campagne électorale ».

« Donald Trump est le même vieux spectacle fatigué », a-t-elle déclaré. « Le même manuel de jeu fatigué que nous entendons depuis des années. »

Elle a déclaré que Trump était « un homme très peu sérieux ». « Cependant, les conséquences de son retour à la Maison Blanche sont extrêmement graves. »

Lors de l’événement de Trump, de chaque côté de la scène se trouvaient des photos de la taille d’une affiche d’hommes aux États-Unis illégalement accusés d’un crime, notamment Alejandro Jose Coronel Zarate, un cas cité par Trump dans son discours.

Les républicains du Wisconsin ont cité ces derniers jours l’histoire de l’arrestation du colonel Zarate à Prairie du Chien comme une preuve supplémentaire que les habitants du pays commettent illégalement des crimes à travers les États-Unis, et pas seulement dans les États frontaliers du sud. Les procureurs ont inculpé le colonel Zarate le 18 septembre d’agression sexuelle, de maltraitance d’enfants, d’étranglement et de violence domestique. Ses avocats ont refusé de commenter.

Le chef de la police Kyle Teynor a publié des déclarations sur Facebook affirmant que Coronel Zarate n’était pas un citoyen américain et qu’il possédait deux faux documents d’immigration, dont une fausse carte de sécurité sociale. Le chef a ajouté que les tatouages ​​du colonel Zarate indiquent qu’il est affilié au gang Tren de Aragua, qui commencé dans les prisons vénézuéliennes et constitue une menace croissante aux États-Unis

S’adressant à la foule samedi, Teynor a souligné que Coronel Zarate est le seul membre de gang vénézuélien que son agence a rencontré, mais que la violence que ses deux victimes présumées ont subie de ses mains au début du mois était bien réelle.

Des républicains, dont le sénateur américain Derrick Van Orden, originaire de Prairie du Chien, ont critiqué les autorités de Minneapolis et de Madison pour avoir laissé partir le colonel Zarate, affirmant qu’elles lui avaient essentiellement permis d’attaquer la femme de Prairie du Chien. Ils ont accusé les deux juridictions d’être des sanctuaires pour les personnes résidant illégalement dans le pays.

Van Orden a déclaré à la foule que Trump était le seul à pouvoir rétablir l’ordre.

« Vous allez voir le seul homme qui a assez de force et de courage de conviction pour tenir tête à n’importe qui, jusqu’à se faire tirer une balle dans la tête pour nous », a-t-il déclaré.

Signalé depuis longtemps à Washington. Le rédacteur d’Associated Press Will Weissert a rapporté depuis San Francisco.