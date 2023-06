Trump entre en campagne électorale alors que l’inculpation fait échec à la course de 2024 – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Ancien Le président Donald Trump est sur le point de reprendre la campagne électorale samedi, se rendant en Géorgie et en Caroline du Nord pour des discours lors de deux conventions républicaines d’État alors que des nouvelles de son acte d’accusation fédéral bouleverse la course présidentielle de 2024 du parti.

Les arrêts pré-planifiés interviennent le lendemain du ministère de la Justice descellé son acte d’accusation exposant le cas du gouvernement selon lequel Trump et son assistant Walt Nauta documents classifiés de sécurité nationale mal gérés.

Les discours de Trump marqueront ses premières sorties publiques depuis qu’il a été inculpé pour la deuxième fois en moins de trois mois, avec des enquêtes sur les efforts d’ingérence électorale en Géorgie et ses actions entourant 6 janvier 2021à Washington menaçant de poser de nouveaux problèmes juridiques.

Les visites donneront à Trump une chance de répondre aux accusations dans un style de campagne alors qu’il monte des batailles sur les fronts politiques et juridiques. L’ancien président doit comparaître mardi dans une salle d’audience fédérale à Miami, où il sera lu les charges retenues contre lui.

Jusqu’à présent, Trump a présenté ses poursuites comme un effort politiquement motivé pour arrêter sa candidature à la présidence. Il a décrit procureur spécial Jack Smith comme « dérangé » et l’affaire contre lui comme un « canular », tout en accusant Président Joe Biden de la même mauvaise gestion de documents classifiés.

« Je n’avais rien à cacher, et moi non plus maintenant. Personne n’a dit que je n’étais pas autorisé à consulter les dossiers personnels que j’ai apportés avec moi de la Maison Blanche. Il n’y a rien de mal à cela », a-t-il déclaré vendredi sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

Trump a publié jeudi soir une vidéo de quatre minutes répétant bon nombre de ses affirmations passées, notamment que le ministère de la Justice est armé et que les enquêtes à son sujet représentent une «ingérence électorale».

« Je suis un homme innocent. Je n’ai rien fait de mal », a déclaré Trump dans la vidéo.

La nouvelle de l’inculpation de l’ancien président jeudi a été accueillie dans son club de golf de Bedminster dans le New Jersey avec la conviction qu’il en bénéficierait politiquement en tant que les conservateurs se sont ralliés autour de lui.

Trump a passé vendredi matin à Bedminster jouer au golf avec le représentant de Floride Carlos Gimenez alors que ses alliés effectuaient des séries d’appels téléphoniques pour renforcer le soutien à l’ancien président.

Après la levée des scellés de l’acte d’accusation vendredi, l’inquiétude a commencé à s’installer, a déclaré à CNN une source proche de l’ambiance à Bedminster, alors que les assistants de Trump commençaient à reconnaître les implications juridiques. Son équipe pense toujours que Trump en bénéficiera probablement sur le plan politique – du moins à court terme – a déclaré la source, mais les assistants sont de plus en plus méfiants quant à la manière dont l’acte d’accusation se déroulera légalement.

Trump a longtemps évité la culpabilité légale dans sa vie personnelle, professionnelle et politique. Il a réglé un certain nombre de poursuites civiles privées au fil des ans et a réglé ses différends concernant l’organisation Trump. En tant que président, il était mis en accusation deux fois par la Chambre dirigée par les démocrates mais a évité la condamnation par le Sénat.

Mais après avoir quitté ses fonctions, les enquêtes criminelles du ministère de la Justice sur la prétendue rétention d’informations classifiées dans la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago et ses efforts pour annuler les élections de 2020 ont jeté des nuages ​​​​sombres sur l’ancien président. L’enquête de Smith sur le 6 janvier 2021 et les efforts pour annuler l’élection sont toujours en cours.

En mars, le procureur du district de Manhattan à New York a inculpé Trump pour des accusations liés à des paiements silencieux à une ancienne star adulte. En Géorgie, le procureur de district du comté de Fulton, Fani Willis, est devrait annoncer en août s’il y a des accusations dans son enquête sur les tentatives de Trump et de ses alliés d’annuler les élections de 2020 dans l’État.

Les rivaux se rallient à Trump, principalement

En campagne électorale, de nombreux rivaux républicains de Trump à la présidentielle de 2024 a répondu à l’annonce de son inculpation en attaquant le ministère de la Justice – une autre indication qu’ils voient un avantage parmi les électeurs primaires conservateurs à défendre un ancien président qui reste populaire auprès de la base du parti.

gouverneur de Floride Ron DeSantis Jeudi, il a accusé le DOJ de « militarisation des forces de l’ordre fédérales » tout en promettant, s’il est élu président, de « responsabiliser le DOJ, d’éliminer les préjugés politiques et de mettre fin une fois pour toutes à la militarisation ».

Ancien vice-président Mike Pence avait demandé au ministère de la Justice de publier l’acte d’accusation contre son ancien patron. Après cela, il n’a pas commenté son contenu lors de sa campagne dans le New Hampshire.

Nikki Haleyl’ancien gouverneur de Caroline du Sud et ambassadeur de Trump aux Nations Unies, a qualifié l’acte d’accusation de « poussée excessive des poursuites » dans un communiqué vendredi, ajoutant qu’il était temps d’aller « au-delà du drame et des distractions sans fin ».

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgumqui est entré dans la course au GOP plus tôt cette semaine, a déclaré samedi que la mauvaise gestion présumée de documents classifiés par Trump n’est pas une chose sur laquelle les électeurs veulent passer leur temps.

« Quand nous sommes sur la route dans l’Iowa ces deux derniers jours et ici dans le New Hampshire pour parler d’économie, de politique énergétique, de sécurité nationale – ce sont les choses qui frappent chaque Américain chaque jour », a déclaré Burgum à Fox News.

L’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christiun autre ancien allié et proche conseiller de Trump qui est devenu son principal critique dans la course de 2024, a qualifié les détails de l’acte d’accusation de « accablants ».

« C’est une conduite irresponsable », a-t-il déclaré vendredi à Jake Tapper de CNN, ajoutant que « la conduite dans laquelle Donald Trump s’est engagé était complètement auto-infligée ».

« Le plus gros problème pour notre pays est, est-ce le type de conduite que nous attendons de quelqu’un qui veut être président des États-Unis? » Christie a dit.

Un autre critique de Trump, l’ancien gouverneur de l’Arkansas. Asa Hutchinsona déclaré que l’ancien président devrait abandonner la course « pour le bien du pays ».

« C’est sans précédent que nous ayons un ancien président inculpé pénalement pour mauvaise gestion d’informations classifiées, pour entrave à la justice. Ce sera évidemment un problème pendant la campagne », a déclaré Hutchinson à Tapper vendredi dans une interview séparée.

« Pour le bien du pays, il n’a pas besoin de cette distraction. Le pays n’a pas non plus besoin de cette distraction.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception