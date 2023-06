Trump entendu discuter d’un document secret sur l’Iran en audio: médias américains

Donald Trump se serait vanté d’avoir un document classifié lors d’une réunion en 2021.

Il a reconnu ne pas l’avoir déclassifié avant son départ de ses fonctions.

La conversation a eu lieu dans son club de golf de Bedminster dans le New Jersey avec deux membres du personnel.

Les médias aux États-Unis ont publié un enregistrement audio dans lequel l’ancien président Donald Trump se vante d’avoir un document classifié lors d’une réunion en 2021.

Dans l’enregistrement de près de deux minutes, diffusé pour la première fois par CNN lundi, Trump a admis qu’il ne l’avait pas déclassifié avant son départ de ses fonctions.

La conversation a eu lieu dans son club de golf de Bedminster dans le New Jersey avec deux membres du personnel, un éditeur et un auteur de son prochain livre, selon les reportages.

Trump parlait prétendument de détenir un document secret du Pentagone avec des plans pour attaquer l’Iran, citant Mark Milley, alors président des chefs d’état-major interarmées.

« Eh bien, avec Milley – laissez-moi voir ça. Je vais vous montrer un exemple », a-t-on entendu Trump dire, selon les médias.

« Il a dit que je voulais attaquer l’Iran – n’est-ce pas incroyable ? J’ai une grosse pile de papiers. Ce truc vient d’arriver, regardez. C’était lui. Ils m’ont présenté ça », dit-il en rebattant les papiers.

« C’est comme hautement confidentiel, secret. Ce sont des informations secrètes. Regardez, regardez ça. Vous attaquez et … », a déclaré Trump, selon la transcription.

« Vous voyez, en tant que président, j’aurais pu déclassifier, mais maintenant je ne peux pas, vous savez. Mais c’est classique », a-t-on entendu dire Trump. « N’est-ce pas intéressant? C’est tellement cool. »

À un moment de l’enregistrement, on entend Trump dire : « Vous ne m’avez probablement pas cru, mais maintenant vous me croyez. C’est incroyable. »

Dans l’acte d’accusation de Trump et de son assistant, Walt Nauta, l’avocat spécial Jack Smith a fait référence à l’enregistrement d’une réunion comme preuve.

Trump a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation portés par les procureurs fédéraux le 14 juin dans le cadre de sa prétendue conservation de documents gouvernementaux classifiés après avoir quitté ses fonctions.

Le 19 juin, il a déclaré qu’aucun document classifié n’était présent au moment de l’enregistrement.

Après la sortie de l’enregistrement, Trump s’est rendu sur sa plateforme de médias sociaux pour faire exploser Smith.

« Le procureur spécial dérangé, Jack Smith, travaillant en collaboration avec le DOJ et le FBI, a illégalement divulgué et » tourné « une bande et une transcription de moi, ce qui est en fait une exonération, plutôt que ce qu’ils voudraient vous faire croire », a-t-il déclaré.

« Cette chasse aux sorcières continue est une autre escroquerie d’INTERFÉRENCE ÉLECTORALE. Ce sont des tricheurs et des voyous! » il a écrit.