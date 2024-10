Trump entend lors d’un événement de campagne latino quelqu’un qui a vécu illégalement aux États-Unis

LAS VEGAS– Quelques minutes après Donald Trump a livré ses avertissements habituels concernant les trafiquants de drogue et les criminels qui traversent illégalement la frontière lors d’un événement de campagne samedi, l’ancien président a entendu quelqu’un qui se trouvait autrefois dans le pays illégalement mais qui envisage maintenant de voter pour lui.

Elias Trujillo était l’une des nombreuses personnes qui ont pris la parole samedi lors d’une table ronde latino-américaine à Las Vegas destinée à mettre en lumière les idées économiques de Trump. Après que Trump ait fini de s’adresser à une petite foule à l’intérieur de l’entrepôt d’une entreprise de cosmétiques pour femmes, les membres de la table ronde ont pris la parole. Trujillo a commencé par raconter son histoire personnelle, comment sa mère l’a amené, lui et ses frères, du nord du Mexique dans l’Utah en 1995 pour rejoindre leur père, qui travaillait dans la construction.

« Nous sommes venus ici légalement, mais vous savez, nous avons prolongé notre séjour et nous avons pu vivre ici aux États-Unis », a déclaré Trujillo, faisant référence au fait d’entrer aux États-Unis avec un visa légal mais de ne pas en sortir à l’expiration de ce visa.

Au moins une personne dans le public a commencé à rire et à applaudir, ce qui a amené Trujillo à rire et à reconnaître : « C’est drôle ». Trump sourit en regardant Trujillo.

Ce moment a mis en lumière les manières contradictoires dont les faits et la rhétorique de immigration jouer dans la campagne. Les paradoxes sont encore plus aigus dans la mesure où Trump compte simultanément sur un soutien accru des Latinos pour le ramener à la Maison Blanche, même s’il a centré sa campagne sur une vision sombre de l’immigration.

Trump a déclaré que les migrants « empoisonnent le sang » du pays, a qualifié le récent afflux à travers la frontière sud d’« invasion » et s’est engagé à lancer des expulsions massives s’il retournait à la Maison Blanche.

La veille de sa table ronde à Las Vegas, Trump était à Aurora, dans le Colorado, pour avertir sombrement qu’un gang vénézuélien terrorisait une ville de 400 000 habitants devenue un pôle d’attraction pour les migrants de ce pays. Le maire républicain de la ville a déclaré que Trump déformait un problème isolé dans la ville.

Samedi, Trump a lancé ses critiques habituelles de la politique frontalière avant de se tourner vers des éloges généraux à l’égard de la population qu’il courtisait.

« Les Hispaniques – ils disent qu’on ne peut pas généraliser, mais je pense que c’est possible – ils ont un merveilleux esprit d’entreprise et ils ont – oh, avez-vous une telle énergie. Détendez-vous un peu, d’accord ? Détendez-vous », a déclaré Trump. « Vous avez une grande ambition, vous avez une grande énergie, très intelligent, et vous le faites vraiment, comme des entrepreneurs naturels. »

Trump a généralement aplani tout conflit apparent entre ses avertissements sur l’immigration et son soutien des électeurs latinos depuis 2016, lorsqu’il a lancé sa première campagne en mettant en garde contre les « violeurs » traversant la frontière sud. De nombreux électeurs hispaniques sont entrés dans le pays légalement – ​​ou ont des racines aux États-Unis depuis des générations – et s’opposent à l’immigration illégale.

L’ancien président et candidat républicain a fait valoir que ses politiques économiques et d’immigration aideraient les Latinos et d’autres minorités, souvent suggérant contrairement aux données économiques que les immigrés acceptent ce qu’il appelle des « emplois noirs » et des « emplois hispaniques ». Environ 8 électeurs hispaniques sur 10 déclarent que l’économie est « l’une des questions les plus importantes » pendant cette saison électorale, selon un récent sondage Associated Press-NORC Center for Public Opinion Research.

Dans l’ensemble, les électeurs hispaniques sont à peu près également susceptibles de déclarer avoir une opinion favorable de Trump et du vice-président. Kamala Harrisl’adversaire démocrate de Trump. Trujillo a déclaré lors de son discours qu’il se méfiait au départ de Trump, mais qu’il avait fini par soutenir l’ancien président.

Trujillo a décrit comment son absence de statut légal le rendait incertain quant à ce qu’il pouvait accomplir, mais comment il « devait tirer le meilleur parti de sa vie ». Il a déclaré qu’il avait obtenu son diplôme d’études secondaires, qu’il s’était marié et qu’il avait deux enfants, âgés aujourd’hui de 12 et 5 ans.

Il a ouvert un restaurant qui, selon lui, est en difficulté en raison du coût élevé de la main-d’œuvre et des biens, et a déclaré qu’il espérait que Trump inaugurerait une meilleure conjoncture économique.

« Je suis heureux de l’opportunité qu’a Trump de se présenter à nouveau et, espérons-le, de nous remettre sur la bonne voie », a déclaré Trujillo. « Je pense qu’il est possible de rendre l’Amérique plus grande. »

Par la suite, Trujillo a déclaré dans une interview que même si ses parents avaient dépassé la durée de leur visa, ils avaient obtenu un statut légal. De même, Trujillo est citoyen américain depuis 2011.

Il a déclaré qu’il avait fini par comprendre l’opposition virulente de Trump à ceux qui entrent illégalement dans le pays en raison de préoccupations concernant le trafic de drogue et le trafic sexuel.

Mais, spontanément, Trujillo a déclaré qu’il soutenait un moyen permettant aux personnes résidant illégalement dans le pays d’obtenir un statut légal, en particulier aux personnes qui travaillent et respectent la loi.

« Je veux dire, ce n’est peut-être pas une voie facile », a-t-il déclaré. « Mais il devrait y avoir une voie pour ceux qui sont déjà ici illégalement, mais qui ont créé une vie. »

Cette proposition est l’une des caractéristiques des politiques de réforme de l’immigration depuis des décennies. Qualifiée d’« amnistie » par les partisans de la ligne dure en matière d’immigration, l’opposition à l’idée de permettre aux personnes qui vivaient illégalement dans le pays de devenir citoyens fait partie de ce qui a conduit à l’ascension politique de Trump.

Riccardi a rapporté de Denver.