Trump enregistre qu’un avocat rencontre le FBI dans l’enquête de Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Un avocat de l’ancien président Donald Trump qui a signé une lettre indiquant qu’une “recherche diligente” de documents classifiés avait été menée et que tous ces documents avaient été rendus au gouvernement s’est entretenu avec le FBI, selon un personne familière avec le sujet.

Christina Bobb a déclaré aux enquêteurs fédéraux lors de l’entretien de vendredi qu’elle n’avait pas rédigé la lettre mais qu’un autre avocat de Trump qui, selon elle, l’avait en fait préparée, lui avait demandé de la signer dans son rôle de dépositaire désigné des dossiers de Trump, a déclaré la personne, qui a insisté sur l’anonymat pour discuter d’une enquête en cours.

Le processus intéresse les enquêteurs car le ministère de la Justice affirme que la lettre était fausse en affirmant que tous les documents classifiés recherchés par le gouvernement avaient été localisés et restitués. Bien que la lettre et 38 documents portant des marques de classification aient été présentés aux responsables du FBI et du ministère de la Justice lors d’une visite le 3 juin à Mar-a-Lago, les agents sont retournés au domaine de Floride avec un mandat de perquisition le 8 août et ont saisi environ 100 autres dossiers classifiés.

Selon un dossier déposé par le tribunal le mois dernier, la lettre de certification signée présentée aux enquêteurs qui se sont rendus à Mar-a-Lago le 3 juin pour récupérer du matériel classifié après avoir délivré une assignation à comparaître à leur encontre indiquait qu ‘”une recherche diligente a été effectuée dans les boîtes qui étaient a déménagé de la Maison Blanche en Floride » et que « tous les documents conformes accompagnent cette certification ».

La lettre comprenait également la mise en garde que les déclarations qu’elle contenait étaient vraies “sur la base des informations qui m’ont été fournies”.

À l’époque, le FBI s’est vu remettre une enveloppe contenant 38 documents avec des marques de classement, y compris au niveau top secret. Mais les agents ont commencé à soupçonner qu’ils n’avaient pas reçu la totalité des dossiers et sont revenus deux mois plus tard avec un mandat.

Bobb a déclaré au FBI que la lettre avait en fait été rédigée et préparée par un autre des avocats de Trump, M. Evan Corcoran, et qu’il lui avait demandé de la signer en sa qualité de dépositaire, selon la personne.

Corcoran n’a pas immédiatement renvoyé un e-mail et un message téléphonique mardi. Les porte-parole du FBI et du ministère de la Justice ont refusé de commenter, et Bobb n’a pas immédiatement renvoyé de message téléphonique demandant des commentaires.

L’interview a été rapportée pour la première fois par NBC News. La personne au courant a déclaré qu’il s’agissait d’une discussion volontaire avec les enquêteurs et qu’elle n’avait pas eu lieu devant un grand jury, et qu’elle n’était pas considérée comme une cible de l’enquête.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’au-delà d’enquêter sur d’éventuels crimes dans la conservation des documents eux-mêmes, il enquête également sur la question de savoir si quelqu’un a tenté d’entraver son enquête. Il n’est pas clair si quelqu’un sera inculpé.

Eric Tucker, l’Associated Press