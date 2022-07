Trump enragé et furieux est collé aux audiences du comité 1/6

Facebook



Trump est décrit comme regardant toujours les audiences du Comité 1/6 et déclamant avec colère à leur sujet à huis clos.

Ce matin, l’animateur de CNN New Day, Chris Berman, a interviewé la journaliste Kristin Holmes, qui rend compte de l’impact des audiences sur le siège mondial de Trump aux États-Unis, Trump lui-même. Comme vous pouvez l’imaginer, l’homme obsédé par lui-même regarde attentivement chaque seconde des audiences, absorbé par ce que cela signifie pour son avenir proche. Les gens autour de lui, qui – bien qu’ils soient autour de lui, ne l’ont apparemment jamais rencontré, car ils souhaitent qu’il se concentre davantage sur les mi-mandats de 2022.

Berman a commencé l’interview :

« Trump regarde toujours, nous dit-on, rivés, selon un nouveau reportage de CNN. Trump était particulièrement en colère après avoir entendu ses anciens membres du personnel et l’avocat de la Maison Blanche. Qu’as-tu appris?”

Holmes a plongé dans:

«Nous avons entendu dire qu’il suit toujours ces audiences et c’est au grand dam de son entourage. qui espère qu’il se concentrera sur les mi-mandats de novembre.

“Mais à huis clos, il parle toujours de ces audiences, demander à ceux qui l’entourent comment ils pensent qu’ils jouent. Dans ses discours et ses rassemblements, il bavarde sur le comité, les attaquant; sa page de médias sociaux est une diatribe sans fin, attaquant essentiellement les dirigeants du comité et parlant même de membres plus obscurs du comité et d’interviews qu’ils font sur les nouvelles du câble.

Comme on pourrait l’imaginer.

Il est légèrement amusant que dans ses diatribes sur le comité, Trump crie toujours sur le fait qu’il n’y a pas de «contre-interrogatoire» malgré le fait que c’est lui qui a ordonné qu’il n’y ait pas de comités bipartites comme le proposent les démocrates. De plus, Trump fait toujours rage sur le fait que le Comité n’appelle jamais personne “de son côté”, ce qui est intéressant, étant donné que le Comité a appelé Giuliani et Powell, appelé le propre avocat de Trump à la Maison Blanche, Stephen Miller, Jared Kushner et Ivanka. Trump, dont on supposerait tous qu’ils sont ou étaient « de son côté ». Lorsque le Comité a assigné Bannon, Navarro et Meadows, ils ont refusé de témoigner, invoquant le privilège exécutif. Sont-ils du côté de Trump ?

Il semble que Trump soit très contrarié que Jim Jordan ne soit pas assis là à délirer et à délirer au nom de Trump. Oh l’ironie. Il y a peu de personnes que le Comité aimerait interroger plus que Jim Jordan, mais Jordan reste “indisponible”. Il est difficile de se battre pour Trump sous serment.

En parlant de cela, on peut être sûr que Trump est plus que bienvenu pour aller à Washington, lever la main, jurer de dire la vérité et remettre tout le monde d’accord. Il n’a pas profité de l’occasion. Déroutant.