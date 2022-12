Trump enquête sur une assignation à comparaître pour le secrétaire d’État géorgien du DOJ

ATLANTA (AP) – Le bureau du secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger a reçu une assignation à comparaître liée à l’enquête de l’avocat spécial Jack Smith sur l’ancien président Donald Trump.

Smith a été nommé le mois dernier pour superviser l’enquête du ministère de la Justice sur la présence de documents classifiés dans le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride, ainsi que sur les aspects d’une enquête distincte concernant l’attaque violente contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, et la bousculade de Trump pour rester au pouvoir.

Lors d’un appel téléphonique le 2 janvier, Trump avait suggéré à Raffensperger de “trouver” les votes nécessaires pour lui donner une victoire dans l’État.

L’assignation, qui est datée de vendredi et a été reçue par le bureau de Raffensperger lundi, fait suite à d’autres signifiées la semaine dernière dans plusieurs États et comtés. Comme ces autres endroits, la Géorgie était la cible de Trump et de ses alliés alors qu’ils cherchaient à annuler sa perte lors des élections de 2020.

L’avocat spécial recherche “toutes les communications sous quelque forme que ce soit” entre le 1er juin 2020 et le 20 janvier 2021, “vers, de ou impliquant” Trump, sa campagne, ses avocats et ses assistants, y compris d’anciens responsables de campagne tels que Bill Stepien et Justin Clark et les avocats John Eastman, Boris Epshteyn, L. Lin Wood, Sidney Powell et l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, selon l’assignation à comparaître, qui a été obtenue par l’Associated Press.

Les efforts de Trump et de ses associés pour annuler sa perte en Géorgie font actuellement l’objet d’une enquête distincte menée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à Atlanta. Un grand jury spécial assis pour aider à cette enquête a entendu des dizaines de témoins, dont un certain nombre d’alliés de Trump de premier plan, au cours des six derniers mois et devrait bientôt conclure ses travaux.

Entre autres choses, Willis enquête sur l’appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et Raffensperger.

Il n’était pas immédiatement clair si des comtés de Géorgie avaient également reçu des citations à comparaître du conseil spécial.

Dans les semaines qui ont suivi les élections de 2020, Trump s’est concentré en partie sur le comté de Fulton, qui comprend la majeure partie de la ville d’Atlanta, faisant des allégations non étayées de fraude électorale. Mais le comté n’avait pas reçu d’assignation à comparaître lundi matin, a déclaré un porte-parole.

Kate Brumback, L’Associated Press