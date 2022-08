Trump engage un éminent avocat d’Atlanta pour une enquête électorale

ATLANTA (AP) – Donald Trump a engagé un éminent avocat de la défense pénale d’Atlanta connu pour avoir défendu des rappeurs célèbres pour le représenter dans les affaires liées au grand jury spécial qui enquête sur la question de savoir si l’ancien président a illégalement tenté d’interférer avec les élections de 2020 en Géorgie.

Les clients de Drew Findling ont inclus Cardi B, Migos et Gucci Mane, ainsi que le comédien Katt Williams. Sa biographie Twitter comprend le hashtag #BillionDollarLawyer et son flux Instagram est rempli de photos de lui posant avec ses clients bien connus.

Sa dernière publication sur Instagram, datée de deux jours après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade fin juin, indique que son entreprise s’est engagée à “se battre pour restaurer le droit de choisir d’une femme, qui a été détruit par la Cour suprême”, suggérant ses opinions personnelles ne correspondent pas à celles du parti républicain de Trump. Il a proposé de défendre gratuitement toute personne accusée en vertu de la loi restrictive sur l’avortement en Géorgie.

Après que Trump ait insulté l’intelligence de la star du basket-ball LeBron James dans un tweet d’août 2018, Findling a qualifié Trump d ‘”architecte raciste de la frauduleuse Trump University” dans un tweet et a terminé le message avec “POTUS pathétique encore une fois!”

Le cabinet d’avocats Findling a déclaré dans un communiqué publié jeudi qu’il avait été embauché, avec les avocats Jennifer Little et Dwight Thomas, pour représenter Trump.

« Nous nous engageons à lutter contre cette utilisation abusive de la loi et des ressources des contribuables. L’équipe est convaincue qu’il n’y a eu aucune violation de la loi géorgienne. L’accent mis sur le président Trump peut être digne d’intérêt, mais cette enquête est totalement mal orientée et politiquement motivée », indique le communiqué.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a ouvert l’enquête au début de l’année dernière et le grand jury spécial a été réuni en mai à sa demande.

Willis a confirmé depuis les premiers jours de l’enquête qu’elle était intéressée par un appel téléphonique de janvier 2021 entre Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger. Au cours de cette conversation, Trump a suggéré que Raffensperger pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa courte perte dans l’État.

“Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 votes, soit un de plus que nous n’en avons », a déclaré Trump lors de cet appel. “Parce que nous avons gagné l’État.”

Willis a déposé le mois dernier des requêtes visant à contraindre à témoigner devant le grand jury spécial sept associés et conseillers de Trump, dont l’ancien maire de New York et avocat de Trump Rudy Giuliani et le sénateur américain Lindsey Graham de Caroline du Sud. Et elle a dit qu’elle envisageait d’assigner à comparaître l’ancien président lui-même.

En plus de représenter des artistes musicaux de haut niveau et d’autres artistes, Findling a défendu avec succès le shérif du comté de Clayton, Victor Hill, dans un procès pour racket qui menaçait de mettre fin à sa carrière dans l’application de la loi. Hill a été acquitté en 2013 de 27 chefs d’accusation de crime dans un acte d’accusation qui l’accusait d’utiliser son bureau à des fins personnelles.

Findling défend actuellement Hill contre des accusations dans un acte d’accusation fédéral l’accusant d’avoir violé les droits civils de plusieurs personnes sous la garde de son agence en ordonnant qu’elles soient inutilement attachées dans une chaise de contention et laissées là pendant des heures.

Kate Brumback, L’Associated Press