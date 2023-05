Trump en tête de Biden dans un sondage – WaPo

Alors que sa cote d’approbation diminue, le président traîne désormais son rival de 2020 de six points

L’ancien président américain Donald Trump devance le président Joe Biden de quatre points dans un nouveau sondage, la cote d’approbation de Biden chutant à un nouveau plus bas. Parmi un nombre croissant de challengers républicains potentiels, Trump est de loin le favori pour remporter la nomination de son parti.

Publiée dimanche, l’enquête Washington Post/ABC News montre que le taux d’approbation de Biden glisse à 36 %, contre 42 % en février. Les faibles notes ont tourmenté Biden tout au long de son mandat jusqu’à présent, mais 36% est le résultat le plus bas de tous les sondages Post/ABC à ce jour.

L’annonce de Biden le mois dernier qu’il briguera un second mandat en 2024 semble n’avoir guère contribué à susciter l’enthousiasme de ses électeurs. Les démocrates inscrits sont également partagés (47%-47%) sur la question de savoir si le parti devrait nommer Biden ou «quelqu’un d’autre que Biden» en 2024, tandis que 77% des indépendants qui penchent sur le démocrate veulent voir le titulaire de 80 ans remplacé au gouvernail du parti.

La faible approbation de Biden et l’enthousiasme tiède autour de sa campagne ont joué entre les mains de Trump. Lorsqu’on leur a demandé pour qui ils voteraient en 2024, 44% des adultes américains ont déclaré qu’ils voteraient «certainement» ou «probablement» pour Trump, tandis que 38% ont déclaré qu’ils soutiendraient «certainement» ou «probablement» Biden; 18% étaient indécis.

Trump, qui a annoncé sa campagne en novembre, est de loin le favori pour l’investiture républicaine ; 51% des républicains interrogés ont déclaré qu’ils aimeraient voir Trump prendre la place, tandis que 25% ont favorisé le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui n’est pas encore officiellement entré dans la course. Les candidats restants – une liste qui comprend l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley – ont tous obtenu entre 1% et 6%.

Selon le sondage, 54% des électeurs pensent que Trump a mieux géré l’économie américaine que Biden, tandis que 36% pensent que Biden a mieux performé pendant sa présidence jusqu’à présent. Alors que le taux d’inflation aux États-Unis a chuté depuis son sommet de quatre décennies de 9,1 % en juin dernier, il reste plus élevé qu’à tout moment entre les années 1980 et 2022, et l’essence est toujours près de deux fois plus chère qu’elle ne l’était sous l’administration Trump.

La santé mentale et physique de Biden sont également des points faibles. Selon l’enquête Post/ABC, 63 % des électeurs pensent que Biden n’a pas l’acuité mentale pour jouer le rôle de président, tandis que 62 % pensent qu’il est en trop mauvaise condition physique pour servir efficacement. Les doutes sur la forme physique de Biden ont grandi tout au long de sa présidence, alors que vidéo après vidéo, le président se débrouille dans les discours, tombe et apparaît visiblement confus lors des réunions et des événements.

Le sondage a mis en évidence les procès et les enquêtes pénales en cours comme des pierres d’achoppement potentielles pour Trump, la majorité affirmant qu’il devrait faire face à des accusations pour avoir déclaré l’élection de 2020 frauduleuse, avoir mal géré des documents classifiés et son rôle dans l’encouragement de l’émeute du 6 janvier 2021 à Capitol Hill.