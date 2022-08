Trump embauche un « avocat d’un milliard de dollars »

L’enquête sur l’ingérence postélectorale est dirigée par Fani T. Willis, le procureur du comté de Fulton, qui englobe une grande partie d’Atlanta. À ce jour, au moins 17 personnes ont été désignées comme cibles pouvant faire l’objet d’accusations criminelles. M. Trump n’en fait pas partie, mais les preuves et les témoignages sont toujours recueillis par un grand jury spécial, et Mme Willis a déclaré qu’elle pesait un certain nombre d’accusations criminelles potentielles, notamment pour racket et complot.