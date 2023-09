Trump élargit son équipe de défense pénale

Ces ajouts constituent les nouvelles embauches juridiques les plus importantes depuis des mois pour Trump alors qu’il se prépare à plusieurs procès criminels prévus pour l’année prochaine. Bove et Wharton devraient contribuer à compléter une équipe qui a été, à certains égards, entravée par les départs brusques des avocats chevronnés John Rowley, Tim Parlatore et James Trusty au moment où Trump a été inculpé par un grand jury de Floride en juin.

Depuis lors, Blanche, également ancienne élève du bureau du procureur américain de Manhattan, est devenue l’architecte de la bataille juridique sur plusieurs fronts de Trump, et les nouvelles recrues renforcent encore son empreinte sur certaines des affaires pénales les plus importantes de l’histoire américaine.

« Emil est un expert des litiges en col blanc et liés à la CIPA et ses compétences en matière de procès sont parmi les meilleures du secteur », a déclaré Blanche dans un communiqué, faisant référence à la loi sur les procédures d’information classifiée, la loi fédérale régissant l’utilisation de documents classifiés en matière pénale. cas. « Nous sommes ravis et chanceux de l’avoir dans notre équipe pour défendre le président Trump et tous nos autres clients. »

« Kendra est une brillante avocate et les clients lui font confiance depuis des années », a poursuivi Blanche, « et elle fournit à notre équipe le même excellent service qui est sa signature depuis de nombreuses années. »

Les embauches de Blanche coïncident avec l’ajout de Smith à son équipe. Il a récemment ajouté Alex Whiting, un procureur de longue date pour les crimes de guerre qui a travaillé comme adjoint de Smith à La Haye.

Tout en travaillant comme procureur fédéral, Bove a géré des dossiers tels que l’enquête sur Guo Wengui, un allié de Steve Bannon qui a été inculpé plus tôt cette année pour avoir orchestré avec son financier un stratagème frauduleux de plus d’un milliard de dollars.

Bove a également travaillé sur les poursuites contre Cesar Sayoc Jr., qui a plaidé coupable d’avoir envoyé des bombes artisanales aux critiques de Trump. Bove est actuellement répertorié comme associé du cabinet de Blanche, qui souligne sa « vaste expérience en matière de procès et d’appel ».

Wharton a passé une décennie à travailler dans l’ancienne société de Blanche, Cadwalader, Wickersham & Taft, avant de lancer la sienne ces dernières semaines. Avant cela, elle a passé quatre ans à travailler pour le sénateur Mitch McConnell en tant qu’assistante législative.

Au cours de son mandat chez Cadwalader, Wharton a défendu des entreprises et des dirigeants d’entreprises dans le cadre d’enquêtes menées par le ministère de la Justice, la SEC et d’autres agences fédérales. Elle a également géré des enquêtes internes d’entreprises et leurs réponses aux demandes de renseignements du Congrès.