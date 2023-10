Trump écrase ses concurrents républicains dans les sondages – et en espèces

« Toutes les élites politiques veulent qu’il manque d’argent et continuent d’espérer que quelque chose de grave va se produire. Et il continue simplement de progresser et de s’améliorer », a déclaré Dave Carney, un consultant républicain chevronné. « Et sans aucune clarté sur l’alternative entre six ou sept personnes pour le moment, vous savez, il va simplement continuer à avancer. »

Le total de la collecte de fonds rapporté par la campagne de Trump était nettement inférieur aux plus de 45 millions de dollars en espèces que son équipe a déclaré que son comité conjoint de collecte de fonds avait collectés de juillet à septembre. Cela suggère que le comité conjoint de collecte de fonds dépensait beaucoup pour ses propres dépenses avant de pouvoir transférer les bénéfices à la campagne Trump. (Le comité mixte de collecte de fonds n’est pas tenu de divulguer ses finances avant la fin janvier.)

Mais Trump se trouve toujours dans une situation financière enviable. La collecte de fonds de DeSantis a ralenti, le gouverneur de Floride disposant d’environ 12,3 millions de dollars en banque. L’ancienne ambassadrice de l’ONU, Nikki Haley, a déclaré qu’elle disposait de 11,5 millions de dollars à la fin du troisième trimestre.

Les effets pratiques de l’avantage financier de Trump sont énormes. L’ancien président pourrait facilement surpasser ses principaux adversaires sur les ondes s’il constate que son prodigieuse avance dans les sondages s’éloigne. Il peut également maintenir une masse salariale plus importante pour renforcer son avantage au sol sur la concurrence. DeSantis dispose d’un super PAC bien financé pour aider à combler ces écarts, mais ce comité ne peut pas légalement se coordonner avec la campagne du gouverneur de Floride.

Néanmoins, les dépenses de Trump pourraient devenir un sujet de préoccupation. La campagne elle-même n’a pas dépensé beaucoup d’argent en frais juridiques au troisième trimestre, mais son comité de direction a dû dépenser des dizaines de millions pour eux.

Les dépenses les plus importantes de la campagne Trump au troisième trimestre provenaient de la masse salariale, pour laquelle sa campagne a dépensé 1,3 million de dollars. Ce chiffre dépasse à peine celui de 1,27 million de dollars de DeSantis, mais le gouverneur de Floride a considérablement réduit ce coût dans le but de réduire les dépenses.

Trump a également dépensé beaucoup d’argent en voyages aériens privés, rendus nécessaires par des raisons de sécurité. Au total, sa campagne a versé 1,1 million de dollars à TAG Aviation, une compagnie d’avions charter. Elle a également distribué 140 600 $ supplémentaires à Private Jet Services Group, LLC.

Une chose que Trump a continué de faire, bien qu’à un rythme moins soutenu que lors de ses deux premières campagnes à la Maison Blanche, est de dépenser l’argent de la campagne dans ses propriétés. Au troisième trimestre, la campagne a rapporté 19 682 $ de paiements à son club National Doral, 6 581 $ à son club de Bedminster et 10 710 $ à son club de Mar-a-Lago.