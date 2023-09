Trump écrase les groupes anti-avortement – POLITICO

« Est-ce que les pro-vie vont se permettre d’être un rendez-vous bon marché ? » a déclaré Patrick Brown, membre de l’Initiative vie et famille du Centre conservateur d’éthique et de politique publique. « Vont-ils se contenter de laisser les candidats dénigrer la cause à laquelle ils ont consacré leur vie ?

La tentative de Trump de jouer sur les deux tableaux sur cette question épineuse – se qualifiant de « président le plus pro-vie de tous les temps » et s’attribuant le mérite de la chute de l’État Roe c.Wade tout en ignorant les priorités des groupes anti-avortement qui ont contribué à son élection en 2016, il a mis en lumière la lutte pour la pertinence de ces groupes dans une primaire déséquilibrée et a mis en lumière les divisions persistantes au sein du mouvement.

Donald Trump s’est qualifié de « président le plus pro-vie de tous les temps », tout en ignorant les priorités des groupes anti-avortement qui ont contribué à son élection en 2016. | Mark Wilson/Getty Images

Certains groupes affirment qu’ils donneront au favori plus de temps pour clarifier sa position et s’attendent à ce qu’il finisse par soutenir une interdiction nationale de l’avortement. D’autres groupes, inquiets de voir Trump édulcorer sa position sur l’avortement, réfléchissent à diverses tactiques, notamment en apportant un soutien primaire, en manifestant en dehors de ses prochains événements et en réorientant leur budget de campagne vers des élections à la baisse.

« Il ne ressentira aucune pression tant que cette mesure ne sera pas appliquée, et nous sommes prêts à l’appliquer », a déclaré Kristi Hamrick, stratège politique en chef chez Students for Life of America. « Vous ne pouvez pas ignorer la question des droits de l’homme de notre époque tout en obtenant notre vote. »

Susan B. Anthony Pro-Life America a confirmé à POLITICO qu’elle allait de l’avant avec son projet de dépenser plus que les 78 millions de dollars dépensés lors du cycle électoral de 2022 pour faire voter des électeurs anti-avortement en 2024. Mais un leader au sein de l’organisation ont reconnu que la posture du candidat en fuite du GOP rend leur travail plus difficile.

« En regardant un général, il aura besoin que tous les républicains rentrent à la maison s’il veut battre Joe Biden », a déclaré Billy Valentine, vice-président des affaires politiques de la SBA. « Il va avoir besoin de la base pour gagner finalement, et il va avoir besoin d’une position claire. En l’absence d’une position claire, ce sont les démocrates qui vont le définir.»

D’autres candidats républicains à la présidentielle se sont alignés sur l’appel de la SBA en faveur d’une interdiction fédérale, mais l’organisation est encerclée par le leader dominant de Trump et il est peu probable qu’elle l’approuve, ont déclaré plusieurs de ses dirigeants à POLITICO.

Tony Perkins, président du Family Research Council, a déclaré que lui et d’autres dirigeants anti-avortement s’étaient entretenus en privé avec Trump et sa campagne et étaient convaincus qu’il finirait par défendre leurs appels à des interdictions étatiques et nationales.

Pourtant, Trump a remporté haut la main le sondage du Family Research Council samedi, même après avoir décrit la question comme un perdant électoral et rejeté l’appel du groupe en faveur de limites fédérales à l’avortement lors d’un discours vendredi à la conférence annuelle du groupe à Washington DC.

« Politiquement, c’est très dur », a-t-il déclaré au public. « Nous avions des examens de mi-session, et c’était un problème. »

À la veille de l’anniversaire de la décision de la Cour suprême annulant Roe v. Wade, le DNC a lancé un panneau publicitaire à Times Square soulignant le soutien de Donald Trump à une interdiction nationale de l’avortement. | Roy Rochlin/Getty Images

Ses opposants à l’investiture du Parti Républicain, voyant une opportunité pour éloigner les électeurs conservateurs, se sont empressés d’établir un contraste.

« Je ne sais pas comment vous pouvez prétendre que vous êtes en quelque sorte pro-vie si vous critiquez les États pour avoir mis en place des protections pro-vie pour les bébés qui ont des battements de cœur », a déclaré Ron DeSantis, rival de la campagne Trump, à un animateur de radio. l’État de vote anticipé de l’Iowa lundi. « C’est une fenêtre sur la manière dont il évolue au cours de sa campagne, et je pense qu’il évolue d’une manière qui n’est pas cohérente avec les valeurs des habitants de l’Iowa. »

« Je pense que tous les pro-vie devraient savoir qu’il se prépare à vous trahir », a ajouté DeSantis, le gouverneur de Floride.

Le sénateur Tim Scott (RS.C.) et l’ancien vice-président Mike Pence se sont également précipités pour attaquer Trump pour avoir refusé de soutenir une interdiction nationale de 15 semaines, Pence l’accusant de « tenter de marginaliser la cause de la vie » après son propre discours au Family Research. Conseil.

En réponse aux critiques de DeSantis et d’autres, le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a vanté le bilan de Trump en matière d’avortement.

« Nommer des juges fédéraux pro-vie et des juges de la Cour suprême qui ont annulé Roe c.Wadeque d’autres ont essayé pendant plus de 50 ans, mettant fin aux avortements financés par les contribuables, [reinstating] la politique de Mexico qui protège la vie des enfants à naître à l’étranger, et de nombreuses autres actions qui défendent la vie des enfants à naître », a déclaré Cheung.

Plusieurs dirigeants du mouvement conservateur ont déclaré à POLITICO que même si Trump reste populaire, ses paroles après la Maison Blanche les ont forcés à se demander dans quelle mesure il serait un allié s’il était élu et comment ils pourraient le ramener dans leur direction.

« La base de Trump est assez solide, mais c’est une chose qui peut vraiment ébranler sa base – à moins qu’il ne s’agisse d’un pur culte de la personnalité et non d’un culte de principe », a déclaré John Stemberger, président du Florida Family Policy Council et auteur de « Legacy of Vie : Honorer 50 des plus grands leaders pro-vie des 50 dernières années.

« Cela va être un véritable test pour les pro-vie qui le soutiennent », a ajouté Stemberger, qui aime DeSantis mais souhaite qu’il s’engage à signer une loi fédérale anti-avortement. « Je trouve tout simplement stupéfiant qu’il ignore la question principale des sociaux-conservateurs et des chrétiens. »

De nombreux conservateurs ont également contesté l’insistance de Trump, dans une interview accordée dimanche à Meet the Press, selon laquelle il serait en mesure de négocier un « accord » sur l’avortement avec les démocrates et de régler la question une fois pour toutes.

Un groupe anti-avortement, la Human Coalition, l’a critiqué pour avoir recherché « des compromis sur le nombre de morts massives que nous trouvons légalement acceptables », tandis que Terry Schilling, le président de l’American Principles Project, a jeté de l’eau froide sur l’idée tout en louant l’idée. Le bilan anti-avortement de Trump.

« Les démocrates ne laisseront jamais les électeurs oublier qu’il a renversé Chevreuil, » il a dit. « Il ne peut pas prétendre qu’il va proposer un plan qui va leur plaire. Ils ne l’aiment pas et ne l’aimeront jamais.

Schilling a ajouté que de nombreux leaders anti-avortement hésitent à s’exprimer sur ces préoccupations – bien conscients que Trump a « très probablement obtenu la nomination » avec ou sans leur soutien.

« J’ai des amis dans le mouvement qui gardent leur poudre au sec parce qu’ils ne veulent pas ruiner leur capacité à l’influencer », a-t-il déclaré. « Lorsque vous attaquez quelqu’un injustement, cela ne fait que couper les ponts. »

Kristan Hawkins, président de Students for Life of America, considère également que la promesse de Trump de négocier un compromis est pour le moins irréaliste, mais reconnaît qu’elle est susceptible de plaire à un nombre important d’électeurs.

« Je comprends pourquoi, pour les personnes qui ne sont pas impliquées dans le mouvement pro-vie, cela semble être une très bonne chose », a-t-elle déclaré. «Ils pensent: ‘Dieu merci. Il va éliminer cette question qui nous divise. Je déteste le fait que lorsque j’allume ma télé, ils prononcent le mot avortement. Je ne veux plus parler de ça. Mais il ne peut tout simplement pas le faire, car des vies sont en jeu.»

Certains démocrates et militants du droit à l’avortement craignent également que les appels au compromis et à la modération de Trump ne séduisent les gens. Ils se sont empressés la semaine dernière de rappeler aux électeurs le bilan farouche de Trump en matière de droit à l’avortement au cours de son premier mandat.

NARAL, qui a changé cette semaine son nom pour Reproductive Freedom For All, a qualifié Trump de « bluffeur habile » et a déclaré que son approche du centre révélait une prise de conscience selon laquelle le soutien au droit à l’avortement avait augmenté depuis. Chevreuil est tombé et la question a le pouvoir de décider des élections.

« Il est clair que les Républicains lisent les mêmes sondages que nous et savent que c’est une question toxique pour eux », a déclaré Ryan Stitzlein, vice-président des relations politiques et gouvernementales du groupe. «Le fait qu’ils n’aient pas encore adopté une stratégie unifiée montre qu’ils ne savent pas comment gérer cette situation. Il y a donc des candidats qui nettoient leurs sites Web ou refusent d’en parler, et il y a des gens comme Trump qui essaient de se présenter comme un modéré.»

Ne sachant pas comment ramener Trump dans leur giron, les défenseurs du droit à l’avortement préviennent que même si cette approche centriste pourrait gagner certains électeurs, elle lui ferait perdre le soutien de ceux dont il a le plus besoin.

« Les pro-vie ne voteront pas pour Joe Biden, mais nous devons leur donner une raison de voter », a déclaré Perkins. « Donald Trump a beaucoup de capital auprès des conservateurs, mais nous avons vu lors des dernières élections à quel point il peut être étroit. Chaque vote compte.