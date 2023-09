Trump, économie, préoccupations liées à la vieillesse, inflation

L’âge du président Joe Biden et sa gestion de l’économie sont deux de ses plus grandes faiblesses alors que le président sortant de 80 ans se prépare à une éventuelle revanche avec l’ancien président Donald Trump, a montré lundi un nouveau sondage.

Ces préoccupations majeures pourraient être à l’origine du taux d’approbation global du travail de Biden à 42%, contre quelque 57% qui désapprouvent, selon le le journal Wall Street sondage des 1 500 électeurs inscrits contactés du 24 au 30 août.

Une majorité de 60 % des électeurs inscrits ont indiqué dans le sondage qu’ils ne considéraient pas Biden « mentalement prêt à occuper le poste » de président. Près des trois quarts des personnes interrogées, soit 73 %, ont déclaré qu’elles pensaient que Biden était trop vieux pour se présenter à la présidence – une réponse bien plus élevée que celle qu’ils ont donnée à Trump, qui a 77 ans.

Le sondage comportait une marge d’erreur de 2,5 points de pourcentage, selon le journal. Elle a été menée par le sondeur démocrate Michael Bocian et Tony Fabrizio, l’ancien sondeur de la campagne Trump de 2016.

Selon le sondage, la majorité des électeurs inscrits ont déclaré désapprouver la façon dont Biden a géré l’économie (59 %), l’inflation (63 %) et la croissance de la classe moyenne (58 %). Les personnes interrogées étaient divisées sur les efforts de Biden pour créer des emplois, une préoccupation majeure pour l’administration alors qu’elle s’efforce de remettre la nation de l’impact de la pandémie mortelle de coronavirus.

Les électeurs ont également donné à Biden des notes d’approbation nettes négatives sur sa gestion de la guerre en Ukraine et les relations des États-Unis avec la Chine.

Le sondage montre que Biden n’a pas réussi à renverser le pessimisme généralisé autour de l’économie, malgré une pression tout au long de l’été pour vanter son bilan et s’attribuer le mérite des évolutions positives – notamment le ralentissement de l’inflation et des perspectives plus optimistes du PIB – comme étant le résultat de la « Bidennomics ».

Dans un discours prononcé lors de la fête du Travail à Philadelphie, Biden a fustigé à plusieurs reprises Trump à propos de son bilan économique, accusant « le dernier » de céder des emplois américains à la Chine et de mettre « en danger » les retraites américaines.

« Le dernier gars regardait le monde depuis Park Avenue », a déclaré Biden. « Je le regarde depuis Scranton, en Pennsylvanie. »

Mais alors que 24 % des électeurs du dernier sondage ont déclaré que l’économie était la priorité pour l’élection présidentielle de 2024, ils ont une fois de plus déclaré massivement que le pays allait dans la mauvaise direction, avec seulement 23 % exprimant une perspective plus positive.

Près des deux tiers des électeurs inscrits, soit 63 %, ont déclaré percevoir négativement la vigueur de l’économie américaine, dont 36 % l’ont qualifiée de « mauvaise ». Pire encore pour Biden, 58 % des électeurs inscrits ont déclaré que l’économie s’était détériorée au cours des deux dernières années, contre 28 % qui ont déclaré qu’elle s’était améliorée.

L’inflation est un problème majeur : 74 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elle avait évolué dans la mauvaise direction au cours de l’année écoulée.

La plupart des électeurs, soit 86 %, ont déclaré que le coût du logement avait pris une mauvaise direction au cours de l’année écoulée. Plus de la moitié des personnes interrogées, soit 54 %, ont déclaré que leur situation financière personnelle s’était détériorée au cours de la même période.

En revanche, sur le marché du travail, les votants étaient partagés, 45 % estimant que le marché du travail avait évolué dans la bonne direction et 44 % estimant qu’il avait évolué dans la mauvaise direction au cours de l’année écoulée.

Les électeurs étaient également divisés sur le candidat qu’ils soutiendraient si les élections de 2024 avaient lieu aujourd’hui, Trump et Biden obtenant 46 % de soutien.

Les deux chefs de parti sont également perçus de manière défavorable dans le sondage, avec 58% des personnes interrogées donnant une opinion négative sur chaque chiffre et 39% déclarant avoir une opinion favorable des candidats.

« Les électeurs recherchent du changement, et aucun des candidats en tête n’est en mesure de proposer le changement qu’ils recherchent », a déclaré Bocian au Journal.

Le plus grand challenger républicain de Trump aux primaires, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a obtenu un score encore plus bas dans le sondage, avec 37 % des électeurs exprimant une opinion favorable à son égard.

Trump a obtenu 39 points d’avance sur DeSantis parmi les électeurs républicains des primaires, dont 59 % ont déclaré qu’ils choisiraient l’ancien président s’ils votaient aujourd’hui. Seulement 13 % des électeurs du GOP ont déclaré qu’ils voteraient pour DeSantis, soit une baisse de 11 points depuis la dernière fois que le sondeur a posé la question en avril.

Mais une majorité de 35 % des électeurs républicains ont choisi DeSantis comme deuxième choix, suivi de l’entrepreneur de droite Vivek Ramaswamy et de l’ancien ambassadeur des Nations Unies. Nikki Haley.