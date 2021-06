Trump échappe à la sanction de la FEC pour de l’argent secret, l’éditeur National Enquirer paie une amende

« Tous ceux qui ont fait leur sale boulot ici, Cohen et AMI, ont payé des amendes et ont fait de la prison », a déclaré Ryan.

« Trump a organisé tout cela, et jusqu’à présent, il a marché », a déclaré Paul Ryan, vice-président des politiques et des litiges pour Common Cause.

Cohen a plaidé coupable en 2018 à des violations du financement de la campagne électorale fédérale liées à la facilitation des paiements aux deux femmes, ainsi qu’à d’autres crimes, et a purgé plus d’un an de prison.

Dans le cas de McDougal, American Media Inc., l’éditeur de l’époque du tabloïd Enquirer, et son patron David Pecker, ont payé 150 000 $ à l’ancien mannequin Playboy McDougal pour la faire taire sur ses allégations de liaison avec Trump avant la même élection.

La FEC n’a pas non plus approuvé la recommandation du personnel de sanctionner Trump pour avoir versé 130 000 $ en argent secret à l’ancienne star du porno Stormy Daniels. , qui a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec lui il y a des années, selon le groupe de défense Common Cause.

La Commission électorale fédérale permettra à l’ancien président Donald Trump d’éviter d’être puni pour avoir dirigé des paiements d’argent secret à son ex-maîtresse présumée Karen McDougal – mais l’éditeur de The National Enquirer a accepté de payer plus de 187 500 $ pour son rôle dans le scandale, selon les archives de mardi.

Common Cause a fourni à CNBC des copies des enregistrements FEC qu’elle a reçus dans le cadre de l’affaire mardi.

Dans une lettre à Ryan, l’avocate générale par intérim de la FEC, Lisa Stevenson, a écrit : « La Commission a trouvé des raisons de croire que les intimés David J. Pecker et American Media, Inc. ont sciemment et volontairement violé 52 USC § 30118 (a) ».

« Le 17 mai 2021, un accord de conciliation signé par A360 Media, LLC, en tant que successeur dans l’intérêt d’American Media, Inc. a été accepté par la Commission et la Commission a fermé le dossier concernant Pecker et American Media, Inc. » lettre a dit.

La lettre a poursuivi en disant: « Il y avait un nombre insuffisant de votes pour trouver des raisons de croire que les répondants restants ont violé la loi fédérale sur la campagne électorale de 1971. »

Ryan a déclaré que les autres répondants étaient Trump et son comité électoral.

AMI a fusionné l’année dernière avec la société de distribution en gros et de logistique Accelerate360, avec l’entité fusionnée désormais connue sous le nom d’A360Media. Pecker a démissionné de son poste de PDG et est devenu conseiller exécutif, selon des articles de presse à l’époque.

Ryan a déclaré qu’il soupçonnait que deux commissaires républicains de la FEC qui ont voté contre la sanction de Trump pour les paiements d’argent de silence Daniels ont également voté contre sa punition pour les paiements de McDougal. Deux commissaires démocrates ont voté pour la poursuite de l’enquête.

Le Washington Post a rapporté le mois dernier que ces deux commissaires du GOP, Sean Cooksey et Trey Trainor, « ont déclaré qu’ils avaient voté pour rejeter l’affaire parce qu’il s’agissait d’un » délai de prescription en péril « et que la poursuivre plus loin serait une mauvaise utilisation des ressources de l’agence. »

Le Post a également noté que, « Ils ont fait valoir que parce qu’il y avait eu d’autres enquêtes fédérales sur l’incident – ​​à savoir l’enquête du ministère de la Justice qui a conduit à la poursuite de Cohen – une affaire FEC serait redondante. »

Ryan a déclaré que les votes seront finalement divulgués publiquement par la FEC.

Une porte-parole de la FEC a refusé de commenter, affirmant que les dossiers de l’affaire n’avaient pas encore été approuvés par la publication publique de l’agence.

CNBC a sollicité les commentaires d’A360 et d’un représentant de Trump.

C’est une nouvelle de dernière minute. Revenez pour les mises à jour.