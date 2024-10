Trump donne le coup d’envoi d’un rassemblement en Pennsylvanie en parlant des organes génitaux d’Arnold Palmer

LATROBE, Pennsylvanie — LATROBE, Pennsylvanie (AP) — celui de Donald Trump campagne a suggéré qu’il commencerait à prévisualiser sa plaidoirie finale samedi soir avec Jour d’élection dans à peine deux semaines. Mais l’ancien président a débuté son rassemblement avec une histoire détaillée sur Arnold Palmerfaisant même à un moment l’éloge des organes génitaux du défunt golfeur légendaire.

Trump faisait campagne à Latrobe, en Pennsylvanie, où Palmer est né en 1929 et a appris à jouer au golf auprès de son père, qui souffrait de polio et était professionnel en chef et gardien du country club local.

Les politiciens saluant Palmer dans sa ville natale n’ont rien de nouveau. Mais Trump a passé 12 minutes complètes à le faire en début de son discours et a même suggéré à quel point la soirée serait encore plus amusante si Palmer, décédé en 2016, pouvait le rejoindre sur scène.

« Arnold Palmer était entièrement un homme, et je dis cela avec tout le respect que je dois aux femmes », a déclaré Trump. « C’est un gars qui était entièrement un homme. »

Puis il est allé encore plus loin.

« Quand il prenait des douches avec d’autres pros, ils sortaient de là. Ils ont dit : « Oh mon Dieu. C’est incroyable », a déclaré Trump en riant. «Je devais le dire. Nous avons ici des femmes très sophistiquées, mais elles considéraient Arnold comme un homme.

Le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a déclaré aux journalistes avant le discours que Trump prévoyait de présenter en avant-première son plaidoyer final contre le vice-président. Kamala Harris et « commencez à entrer dans ce cadrage ». Les candidats ont traditionnellement profité de leurs derniers jours de campagne pour résumer à l’électorat pourquoi ils méritent de remporter la Maison Blanche.

Trump a finalement abordé bon nombre de ses thèmes de campagne préférés, mais n’a pas proposé grand-chose en termes de nouveau cadre de la course ni de raison pour laquelle il devrait la gagner. Il s’est plutôt vanté d’avoir créé des politiques fiscales solides et une armée forte au cours de son premier mandat.

Il a qualifié Harris de « fou » et a ajouté un grossièreté.

« Vous devez dire à Kamala Harris que vous en avez assez, que vous n’en pouvez plus, que nous ne pouvons plus vous supporter, que vous êtes vice-président », a déclaré Trump aux rugissements de la foule. « Le pire. Tu es le pire vice-président. Kamala, tu es viré. Va-t’en d’ici. »

Il a également critiqué Harris pour avoir suggéré, lors de sa campagne infructueuse à la présidence en 2020, qu’elle soutiendrait un projet de loi. interdiction de la fracturation hydrauliquece qui est important pour l’économie de Pennsylvanie et une position que la campagne Harris dit qu’elle ne soutient plus.

Trump a invité sur scène les membres d’un syndicat local des métallurgistes qui le soutenait. Il portait un chapeau de chantier avec son nom dessus.

Il a également déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou l’a appelé au milieu La guerre en cours entre Israël et le Hamas à Gaza.

« Il a dit : ‘C’est incroyable ce qui s’est passé' », a déclaré Trump à propos de l’appel de Netanyahu avant de passer à une critique du président Joe Biden, affirmant que le Premier ministre israélien « n’écouterait pas Biden ».

Trump a fait l’éloge de la foule bruyante qui se trouvait à l’extérieur et dans un aéroport, mais a également tenu à suggérer qu’il y avait une sécurité plus visible autour de lui après deux tentatives d’assassinaten disant : « Ils vous donnent un peu plus de sécurité de nos jours, vous remarquez ?

« J’ai plus de mitrailleuses que je n’en ai jamais vu. Regardez ces types », a-t-il déclaré en faisant référence à la sécurité. Il a été interrompu par les cris de la foule : « USA ! USA! » avant de continuer: « Nous avons plus de gars, et chacun d’entre eux est aussi comme un casting central, sacré s—. »

Puis il l’a lié au fils autochtone de Latrobe, ajoutant: « Ils ressemblent à Arnold. Ils ne peuvent pas être plus beaux qu’Arnold. »

___

Weissert a rapporté de Washington.