Trump domine toujours le GOP alors que les candidats MAGA gagnent dans les principales courses primaires

Les résultats des élections dans une liste de courses primaires clés mardi soir ont souligné l’influence durable de l’ancien président Donald Trump sur le Parti républicain, malgré les signaux indiquant que son statut de chef de facto pourrait être éroder.

En Arizona, plusieurs candidats de haut en bas du scrutin qui se sont présentés comme de véritables loyalistes de Trump – qui ont adopté ses théories du complot électoral et son programme Make America Great Again – ont gagné ou semblaient être sur le point de gagner dans des courses qui étaient encore trop proches pour appeler mercredi. Matin.

Et dans le Michigan, un titulaire républicain de la Chambre qui a gagné le mépris de Trump en votant pour sa destitution après l’émeute du Capitole du 6 janvier a perdu sa primaire au profit d’un challenger approuvé par Trump.

Trump a fait un tour de victoire sur les réseaux sociaux tôt mercredi, suggérant que les résultats ont démontré la puissance de son approbation en tant que facteur décisif dans chaque course où il avait pesé. En fait, certains de ces candidats étaient déjà en tête au moment où ils ont reçu l’approbation de Trump. – et dans une primaire du GOP dans le Missouri, Trump a couvert son pari en approuvant “Eric” dans une course où plusieurs prétendants partageaient ce prénom.

À Washington, pendant ce temps, les résultats étaient trop tôt pour être annoncés mercredi matin dans des courses impliquant deux autres républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump pour avoir incité à l’insurrection du 6 janvier.

Les résultats des élections montrent néanmoins à quel point s’attirer les faveurs de Trump et imiter sa marque de populisme d’extrême droite – y compris en réitérant ses doutes sur l’intégrité des élections – est devenu une tactique répandue parmi les candidats qui cherchent à obtenir des victoires primaires en faisant appel à la base de Trump.

Les résultats de l’Arizona en particulier ont donné de nombreuses victoires aux partisans de la fausse affirmation de Trump selon laquelle sa défaite aux élections de 2020 face au président Joe Biden a été “truquée” par une fraude généralisée.

Parmi ces principaux gagnants se trouve le secrétaire d’État républicain nommé Marc Finchem, qui nie la victoire de Biden et a assisté au rassemblement de Trump le 6 janvier 2021 qui a précédé de peu l’émeute du Capitole. S’il remporte le général, Finchem deviendra le plus haut responsable des élections de l’État.

Cinq autres candidats républicains qualifiés de négationnistes ont remporté le poste de secrétaire d’État aux primaires, selon l’organisme de surveillance des élections non partisan United States United Action.

Toujours en Arizona, le candidat au Sénat soutenu par Trump, Blake Masters, a remporté la primaire républicaine, le faisant avancer aux élections générales contre le sénateur démocrate sortant Mark Kelly.

Et Rusty Bowers, le président républicain de la Chambre des représentants de l’Arizona qui a témoigné lors d’une audience publique lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier sur la façon dont Trump et ses alliés l’ont poussé à contester les résultats des élections de 2020, a perdu sa première candidature pour un siège au Sénat de l’État.

Trump avait approuvé l’adversaire républicain de Bowers, l’ancien sénateur d’État David Farnsworth, pour le siège. Trump dans cette approbation appelé Bowers un “faible et pathétique [Republican In Name Only] qui a bloqué Election Integrity.”

Pendant ce temps, le vainqueur de la primaire du gouverneur républicain de l’Arizona était trop proche pour être appelé mercredi matin, selon le décompte de la course de NBC News. Mais Kari Lake, l’ancienne présentatrice de nouvelles locales approuvée par Trump qui a affirmé à plusieurs reprises que la course de 2020 avait été volée, semblait diriger son challenger le plus proche du GOP, Karrin Taylor Robson, qui est soutenu par l’ancien vice-président Mike Pence.

Trump a également fait pression pour l’éviction des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour le destituer après l’émeute, et une grande partie du Parti républicain a emboîté le pas. Quatre de ces républicains pro-impeachment – ​​les représentants Adam Kinzinger de l’Illinois, Anthony Gonzalez de l’Ohio, John Katko de New York et Fred Upton du Michigan – prendront leur retraite à la fin de leur mandat actuel.

Un autre, le représentant Tom Rice, RS.C., a perdu sa première course en juin. David Valadao, R-Californie, a survécu à son principal défi.

Mais le représentant Peter Meijer, R-Mich., a perdu ses élections primaires mardi, après avoir résisté aux attaques de Trump et des démocrates, qui aurait boosté son adversaire d’extrême droite, John Gibbs.

Le comité de campagne du Congrès démocrate a coupé une publicité vantant les liens de Gibbs avec Trump, une décision qui a attiré des accusations de la campagne de Meijer et d’autres selon lesquelles les démocrates se mêlaient de la course pour stimuler un candidat aux élections générales potentiellement plus faible.

“Je suis dégoûté que l’argent durement gagné destiné à soutenir les démocrates soit utilisé pour stimuler les candidats soutenus par Trump”, a déclaré le représentant américain Dean Phillips, D-Minn.

démocrates en L’Arizona aurait tenté une démarche similaire dans la primaire du gouverneur républicain de l’État, une tactique qui était considérée comme un effort pour saper Robson et aider l’extrême droite du lac.

“Ce fut une campagne primaire âprement disputée, et je tiens à remercier tout le monde dans l’ouest du Michigan pour leur soutien”, a déclaré Meijer dans un communiqué de concession envoyé tôt mercredi matin.