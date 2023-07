Trump domine ses rivaux républicains – sondage

Les électeurs du GOP de toutes tendances favorisent l’ancien président par rapport à Ron DeSantis

L’ancien président américain Donald Trump devance son candidat républicain le plus proche, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, de 54% contre 17%, selon un sondage du New York Times publié lundi. Les batailles juridiques de Trump n’ont pas fait grand-chose pour atténuer son soutien parmi toutes les cohortes d’électeurs du GOP.

Lorsqu’on leur a demandé qui ils choisiraient comme candidat présidentiel de leur parti l’année prochaine, 54% des électeurs républicains ont choisi Trump. 17% ont choisi DeSantis, tandis qu’aucun des candidats restants – l’ancien vice-président Mike Pence, le sénateur américain Tim Scott, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy ou l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie – n’a obtenu plus de 3%.

Trump a conservé un niveau de soutien similaire pendant plusieurs mois, malgré des accusations criminelles pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés, une mise en accusation imminente par un grand jury pour ses prétendues tentatives d’annuler sa défaite électorale de 2020 et des affaires au niveau de l’État à New York et en Géorgie. Trump a décrit ces cas comme un « stalinien » effort du président Joe Biden pour éliminer son adversaire politique le plus redoutable.

En savoir plus Trump explique pourquoi les États-Unis doivent améliorer leurs relations avec la Russie

Le sondage a révélé que 22% des électeurs qui pensent que Trump s’est engagé « crimes fédéraux graves » choisirait toujours l’ancien président dans un tête-à-tête contre DeSantis. Malgré la campagne de DeSantis le décrivant comme un plus « éligible » chiffre que Trump, 58% des électeurs républicains ont décrit Trump comme « Capable de battre Joe Biden » comparativement à 28 % qui ont choisi DeSantis.

Trump est en tête de l’ensemble du champ républicain dans toutes les données démographiques, selon le sondage. Les électeurs à faible revenu et à revenu élevé ont tous deux choisi Trump, tout comme ceux avec et sans diplôme universitaire. Les partisans et les opposants à l’avortement se sont rangés du côté de l’ancien président, tout comme ceux pour et contre l’aide militaire à l’Ukraine, et ceux qui soutiennent et s’opposent aux réductions des dépenses gouvernementales.

DeSantis a sondé loin derrière depuis son entrée dans la course en mai, avec seulement une poignée de sondages aberrants le montrant à égalité ou en train de battre Trump.

La situation pour tous les autres candidats est restée sombre, aucun d’entre eux n’ayant réussi à casser un seul chiffre dans n’importe quelle enquête jusqu’à présent. Ramaswamy a bondi de 10% dans un sondage de Harvard la semaine dernière, après une performance qui a plu à la foule au Sommet du leadership familial de Blaze Media dans l’Iowa. L’enquête de Harvard a placé DeSantis à seulement deux points d’avance sur Ramaswamy à 12% et Trump à 52%.