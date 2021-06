Trump DOJ a secrètement saisi des données téléphoniques; l’inspecteur général examinera

WASHINGTON – L’organisme de surveillance indépendant du ministère de la Justice a annoncé vendredi qu’il lançait une vaste enquête pour déterminer si l’administration Trump et ses deux procureurs généraux avaient saisi de manière inappropriée les enregistrements téléphoniques des législateurs démocrates de la Chambre, de leur personnel et de leurs journalistes dans le cadre d’une enquête agressive sur les fuites de 2018.

L’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, a confirmé qu’il lancerait une enquête à ce sujet ainsi que le recours à des citations à comparaître pour obtenir les relevés téléphoniques des journalistes. Horowitz a également déclaré que son agence de surveillance irait au-delà des assignations à comparaître à « d’autres autorités judiciaires [used] pour obtenir des enregistrements de communication … dans le cadre d’enquêtes récentes sur des allégations de divulgation non autorisée d’informations aux médias par des représentants du gouvernement.

« L’examen examinera la conformité du ministère aux politiques et procédures applicables du ministère de la Justice », a déclaré Horowitz, « et si de telles utilisations, ou les enquêtes, étaient fondées sur des considérations inappropriées. Si les circonstances le justifient, le BIG examinera d’autres problèmes qui pourraient survenir au cours de l’examen. »

Le Bureau de l’inspecteur général peut lancer des enquêtes sur la base d’informations reçues de diverses sources, y compris sa propre ligne d’assistance téléphonique, des références d’agences ou du Congrès. En l’espèce, le procureur général adjoint Lisa Monaco en a fait la demande.

L’annonce est intervenue après que les représentants démocrates Adam Schiff et Eric Swalwell ont confirmé que les responsables du ministère de la Justice de l’ère Trump avaient secrètement saisi les données de leur téléphone Apple ainsi que celles d’une dizaine de membres du comité du renseignement de la Chambre et des membres de leur famille.

Les dirigeants démocrates du Sénat ont exigé vendredi que les deux procureurs généraux du président Donald Trump, William Barr et Jeff Sessions, témoignent de la saisie des relevés téléphoniques.

Le New York Times, qui a rendu compte pour la première fois de la saisie jeudi soir, a déclaré que le ministère de la Justice avait assigné Apple à comparaître pour les données téléphoniques d’une douzaine de personnes, dont deux démocrates du comité, leurs assistants et des membres de leur famille, dont l’un est mineur.

Des réponses exigeantes

Un responsable du comité du renseignement de la Chambre a confirmé l’existence des assignations à comparaître dans une interview avec USA Today vendredi et les a décrites comme un effort de représailles à motivation politique « contre des personnes qui enquêtaient à juste titre sur l’administration Trump pour abus ».

«Une question que nous avons pour le ministère de la Justice est de savoir sur quoi cela était-il juridiquement fondé? Quand est-ce que ça a commencé? Et comment cela a-t-il continué ? a déclaré le responsable du comité, qui a également parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter de la question publiquement.

« Nous avons posé à plusieurs reprises des questions de base auxquelles il est facile de répondre au ministère pendant plus d’un mois, mais n’avons reçu pratiquement aucune information au-delà d’une confirmation que l’enquête est close », a déclaré le responsable du comité. « Le refus du ministère de fournir des informations est inacceptable, et ils devront fournir un compte rendu complet de ce cas et d’autres cas dans lesquels les forces de l’ordre ont été armées contre les opposants politiques de Donald Trump. »

Jeudi soir, après que le Times a publié son rapport, Swalwell est allé sur CNN et a confirmé que ses données téléphoniques faisaient partie de celles qui ont été saisies, ainsi que d’autres législateurs et les membres de leur famille.

Le démocrate californien a également déclaré qu’Apple, qui était sous le coup d’une ordonnance de bâillon l’empêchant de dire aux législateurs que leurs données étaient citées à comparaître, l’avait informé que ses dossiers avaient été saisis.

« Je crois que (les membres de la famille) ont été ciblés de manière punitive, pas pour une quelconque raison légale, (mais) parce que Donald Trump a identifié le président Schiff et les membres du comité comme son ennemi », a déclaré Swalwell. a déclaré à CNN Jeudi, ajoutant que l’ordre de bâillon était motivé par la crainte d’une perception publique selon laquelle l’administration Trump visait des ennemis politiques perçus.

Les données téléphoniques de Schiff, le président du comité, ont également été saisies. Le Times a rapporté que l’enquête sur les fuites, qui a commencé en 2017 sous l’ancien procureur général Jeff Sessions, visait à découvrir les sources des reportages des médias sur les contacts entre les associés de Trump et la Russie. Mais l’enquête n’a finalement pas trouvé de preuves liant le comité aux fuites, a rapporté le Times.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter.

Le ciblage « déchirant » des opposants politiques, selon les démocrates

Les démocrates de la Chambre ont rapidement dénoncé la saisie de données et ont également appelé à une enquête de l’inspecteur général.

« Les nouvelles concernant la politisation du ministère de la Justice de l’administration Trump sont déchirantes », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., dans un communiqué. « Ces actions semblent être une autre attaque flagrante contre notre démocratie menée par l’ancien président. »

Les démocrates ont également longtemps déclaré que Trump avait utilisé le ministère de la Justice pour poursuivre ses ennemis politiques perçus, une allégation que Schiff a répétée jeudi soir.

« Il est clair que ses demandes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Cette enquête sans fondement, bien que maintenant close, est un autre exemple de la militarisation corrompue de la justice par Trump », a déclaré Schiff. mentionné.

Dans une interview avec CNN Jeudi, Schiff a déclaré que plusieurs autres données téléphoniques de législateurs ou de membres du personnel pourraient avoir été ciblées dans le cadre de l’enquête sur les fuites. Il a déclaré que les personnes ayant reçu des notifications d’Apple pensaient initialement que les e-mails étaient soit du spam, soit des tentatives de phishing.

Les journalistes aussi visés

Le ministère de la Justice sous l’administration Trump a également obtenu secrètement les relevés téléphoniques des journalistes du New York Times, du Washington Post et de CNN. Trump et ses anciens collaborateurs ont publiquement condamné les fuites dans la presse qui ont souvent conduit à des nouvelles peu flatteuses sur la Maison Blanche.

Face aux critiques des journalistes et des défenseurs des médias, l’administration Biden a annoncé qu’elle n’obtiendrait plus secrètement les dossiers des journalistes lors des enquêtes sur les fuites, une dérogation à une politique utilisée par les administrations précédentes pour tenter d’identifier les sources qui ont fourni aux journalistes des informations classifiées.

Cette histoire sera mise à jour.