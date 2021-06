Trump DOJ a enquêté sur Pencil-neck Schiff pour des fuites et maintenant il piétine ANGWY – The Right Scoop

Il vient d’être révélé que le DOJ de Trump a enquêté sur Adam Schiff en 2017 et 2018 pour avoir divulgué des informations confidentielles en accédant à ses données Apple. Et maintenant il est en colère et qu’est-ce qu’une enquête ou quelque chose comme ça :

FOX NEWS – Le ministère de la Justice de l’ancien président Donald Trump a cité à comparaître des données d’Apple appartenant à une paire de démocrates de la Chambre – et au moins une douzaine de personnes ayant des liens avec eux – alors qu’il examinait des fuites d’informations classifiées, a rapporté jeudi le New York Times. Les dossiers extraits comprenaient ceux du représentant Adam Schiff, D-Calif., qui était à l’époque le démocrate de premier plan au sein du comité du renseignement de la Chambre, a rapporté le Times, citant des responsables du comité et deux autres personnes informées de l’enquête. Au moins un autre démocrate du House Intelligence Committee et au moins 12 personnes ayant des liens avec le comité ont vu leurs dossiers retirés en 2017 et 2018, ont déclaré des sources au média. Bien que les dossiers ne relient aucun membre du comité aux fuites, trois sources ont déclaré au Times que le procureur général William Barr avait ordonné que les enquêtes liées à Schiff se poursuivent. Le ministère de la Justice aurait également obtenu une ordonnance de bâillon empêchant Apple d’alerter les législateurs. Ces commandes ont récemment expiré. Les enquêtes visaient à identifier les personnes qui avaient divulgué des informations classifiées sur la sécurité nationale pendant l’administration Trump. Il a également été récemment révélé que les dossiers de plusieurs journalistes avaient été secrètement obtenus dans le but de révéler leurs sources confidentielles.

Je ne peux pas blâmer le DOJ d’avoir enquêté sur Schiff, car c’est aussi le premier endroit où j’aurais regardé. Le gars est un salaud et un menteur, ce qui a été révélé à plusieurs reprises au cours des années Trump.

Bien sûr, il accuse maintenant Trump d’avoir enquêté sur lui, bien que je doute que Trump y soit pour quelque chose :

Dans une déclaration en réponse au rapport jeudi, Schiff a déclaré que Donald Trump avait tenté d’utiliser le ministère de la Justice comme « un bâton contre ses opposants politiques et les membres des médias ». « La politisation du département et les attaques contre l’état de droit sont parmi les attaques les plus dangereuses contre notre démocratie menées par l’ancien président », a déclaré Schiff dans un communiqué. « Bien que nous ayons été informés par le ministère en mai que cette enquête était close, je pense que davantage de réponses sont nécessaires, c’est pourquoi je pense que l’inspecteur général devrait enquêter sur ce cas et sur d’autres qui suggèrent la militarisation des forces de l’ordre par un président corrompu. » Un porte-parole d’Apple n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Ce type a le culot de parler de politiser quelque chose après toute la politisation injuste qu’il a faite pour attaquer Trump ? Quel con. Et c’est bien dire.

